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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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出生缺陷概述

作者：Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 11月 2023
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出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。它们通常在出生后第一年内就会显现。

  • 许多出生缺陷的原因不明，感染、基因遗传以及环境因素都会增加其发生风险。

  • 在婴儿出生之前，诊断依据包括母亲的危险因素，以及超声结果，有时需要进行血液检查、羊膜穿刺绒毛膜绒毛采样

  • 婴儿出生后，可根据体格检查、影像学检查和血液检查进行诊断。

  • 孕期好的营养支持、远离射线、避免饮用酒精、特定药品，可避免出生缺陷。

  • 手术或药物治疗可纠正一些出生缺陷。

出生缺陷可累及身体任何器官的任何部分，包括：

某些出生缺陷比另一些出生缺陷更常见。

在美国出生缺陷是导致婴儿死亡的首要原因，并且一些出生缺陷可导致胎儿死亡、引起流产死产

5 岁前约 7.5% 的儿童有明显的出生缺陷，虽然其中许多是轻微的。约 3% 至 4% 的新生儿有明显的出生缺陷。

在一个婴儿身上可以同时发生多种出生缺陷。

表格
表格

出生缺陷的一些示例

器官系统

出生缺陷示例*

表现

治疗

左心发育不全综合征

左心未发育，不能泵血来满足身体需要

分离手术重建左心室或心脏移植

消化道

脐膨出腹裂

腹部肌肉有孔洞或肌肉无力，使得腹部内脏器官通过缺损处脱出（突出）体外

行手术关闭缺陷处

肌肉与骨骼系统

畸形足

脚和脚踝扭曲变形或位置异常

通过石膏和物理疗法固定脚和脚踝

有时需要进行手术

神经系统方面

脑积水

脑组织缺失，取而代之的是充满液体的囊

无可用的治疗

脑室分流可以降低压力

脊柱裂

脊柱骨（椎骨）不会在脊髓周围闭合

手术覆盖开口

生殖器

睾丸未降

睾丸（睾丸）留在腹腔或腹股沟中，而不是在出生前就进入阴囊

约有一半患者的睾丸会在 4 到 6 个月内在未经治疗的情况下进入阴囊

手术将睾丸移动到正确位置

*这些例子只是影响这些器官系统的许多出生缺陷中的一些。

出生缺陷的病因及危险因素

受精卵发育成人体中的数百万种细胞的过程非常复杂，所以出生缺陷相当普遍。大多数引起出生缺陷的原因还不清楚，某些基因和环境因素造成的出生缺陷逐渐增多。这些因素包括辐射暴露、某些药物（参见表孕期可能引起问题的某些药物）、酒精营养缺乏母亲的某些感染遗传性疾病

一些风险是可以避免的。而对于其他风险，无论孕妇如何严格地坚持健康的生活方式，其都会发生。实际上，妇女在知道她怀孕前，某些出生缺陷就已经发生了。

暴露于有害物质（致畸剂）

致畸剂是任何可以引起或增加出生缺陷的物质。致畸剂包括

  • 辐射 （包括 X 光片）

  • 某些药物

  • 毒素（包括酒精）

大多数曾暴露于这些致畸剂的孕妇娩出的新生儿没有畸形。出生缺陷是否发生与孕妇暴露于致畸剂的时间、量的多少及时间长短有关（见妊娠期间暴露）。

在暴露于致畸剂时，发育最快的胎儿器官最常受到影响。例如，当脑的某部位在发育时暴露于致畸剂，就比在发育之前或之后暴露更容易引起脑的缺陷。

营养

胎儿健康与孕妇膳食营养有较大关系。例如，膳食中叶酸（叶酸）不足会增加胎儿发生脊柱裂或脑或脊髓其他异常（即神经管缺陷）的几率。也更容易出现唇裂（上唇分离）或腭裂（口腔顶部裂痕）。

母亲肥胖也增加了神经管缺陷的危险。

遗传及染色体因素

染色体基因可以异常。这些异常可能遗传自父母，这类人有些有症状，有些只是导致异常的基因的携带者（见染色体和基因疾病概述）。携带者是指有一个致病的异常基因，但没有疾病症状的人。

但是，许多出生缺陷是由受精卵中出现的新染色体异常或基因突变引起，而不是从父母那里遗传。

大多数遗传因素引起的出生缺陷表现为身体多个部位的明显畸形。

感染

孕妇中的某些感染可以造成出生缺陷（见妊娠期间感染）。感染是否引起出生缺陷取决于暴露感染时胎儿的年龄。

最常导致出生缺陷的感染是

妇女可以有感染而自己不知道，因为这些感染在成人中的症状很少或没有症状。

出生缺陷的诊断

  • 出生前进行超声检查，有时进行磁共振成像、血液检查、羊膜穿刺或绒毛膜绒毛采样

  • 出生后进行体格检查、超声检查、计算机断层扫描、磁共振成像和血液检查

出生前

出生前，医生会评估孕妇怀有患出生缺陷的婴儿的风险是否增加（产前诊断测试）。有以下危险因素的女性中几率更高：

  • 老年人

  • 频繁流产死产

  • 有其他患染色体异常或出生缺陷或婴儿期因不明原因死亡的孩子

这些女性可能需要进行监测和特殊检查，以了解她们的婴儿是否发育正常。

越来越多的出生缺陷在胎儿娩出前就能诊断。

常在妊娠期间进行胎儿超声检查。有指征时，还可进行胎儿磁共振成像 (MRI)。这些影像学检查通常可以检测出特定的出生缺陷。

有时血检也有用。例如，母亲血中 α-甲胎蛋白水平增高提示脑或脊髓或某些其他器官的缺陷（见孕中期筛查）。最近，医生正在使用一种称为无细胞胎儿脱氧核糖核酸 (DNA) 分析的检测。在该测试中，分析了孕妇的血液样本，以确定其胎儿是否患有某些遗传疾病。该测试基于以下事实：母亲的血液中含有来自胎儿的非常少量的 DNA（遗传物质）。此检查称为无创产前筛查 (NIPS)。NIPS 可用于检测 21 三体疾病（唐氏综合征）、13 三体疾病或 18 三体疾病和某些其他染色体异常的风险增加。当发现基因异常风险增加时，医生通常会做进一步的检查。

羊膜穿刺术（取胎儿周围的液体）或绒毛膜绒毛采样（从发育中的胎儿周围的囊中取组织）可能有助于证实可疑的诊断。对在这些过程中采集的样本进行遗传检测。

出生后

出生后，医生会对新生儿进行体格检查。在检查中，医生会检查新生儿的皮肤、头与颈部、心脏和肺以及腹部和生殖器，并评估新生儿的神经系统和反射。一些新生儿的身体外观提示某种疾病。

在美国，大多数新生儿接受常规筛查血液检测，以检测多种代谢紊乱遗传疾病

可根据体格检查和筛查检查结果进行成像检查，例如超声检查计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。

出生缺陷的治疗

  • 有时需要手术或药物治疗

异常的染色体或基因不能被纠正。

手术可以纠正或帮助一些出生缺陷。药物和手术可用于治疗由其他缺陷引起的症状。

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