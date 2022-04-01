出生缺陷的病因及危险因素

出生缺陷的病因及危险因素

受精卵发育成人体中的数百万种细胞的过程非常复杂，所以出生缺陷相当普遍。大多数引起出生缺陷的原因还不清楚，某些基因和环境因素造成的出生缺陷逐渐增多。这些因素包括辐射暴露、某些药物（参见表孕期可能引起问题的某些药物）、酒精、营养缺乏、母亲的某些感染和遗传性疾病。

一些风险是可以避免的。而对于其他风险，无论孕妇如何严格地坚持健康的生活方式，其都会发生。实际上，妇女在知道她怀孕前，某些出生缺陷就已经发生了。

暴露于有害物质（致畸剂） 致畸剂是任何可以引起或增加出生缺陷的物质。致畸剂包括 辐射 （包括 X 光片）

某些药物

毒素（包括酒精） 大多数曾暴露于这些致畸剂的孕妇娩出的新生儿没有畸形。出生缺陷是否发生与孕妇暴露于致畸剂的时间、量的多少及时间长短有关（见妊娠期间暴露）。 在暴露于致畸剂时，发育最快的胎儿器官最常受到影响。例如，当脑的某部位在发育时暴露于致畸剂，就比在发育之前或之后暴露更容易引起脑的缺陷。

营养 胎儿健康与孕妇膳食营养有较大关系。例如，膳食中叶酸（叶酸）不足会增加胎儿发生脊柱裂或脑或脊髓其他异常（即神经管缺陷）的几率。也更容易出现唇裂（上唇分离）或腭裂（口腔顶部裂痕）。 母亲肥胖也增加了神经管缺陷的危险。

遗传及染色体因素 染色体和基因可以异常。这些异常可能遗传自父母，这类人有些有症状，有些只是导致异常的基因的携带者（见染色体和基因疾病概述）。携带者是指有一个致病的异常基因，但没有疾病症状的人。 但是，许多出生缺陷是由受精卵中出现的新染色体异常或基因突变引起，而不是从父母那里遗传。 大多数遗传因素引起的出生缺陷表现为身体多个部位的明显畸形。