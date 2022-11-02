卧床休息和髋关节制动

有时需要进行手术

对幼年畸形性骨软骨炎的治疗包括长时间卧床休息和髋关节制动（例如，用石膏或夹板固定）。治疗方法选择取决于孩子的年龄和骨骼损伤的程度。有时卧床进行局部固定即可。但是，有时需要使用牵引、悬带、石膏模具或夹板将其完全固定 12 至 18 个月。以上治疗均需要保持大腿外展。

物理疗法用于防止肌肉紧绷和萎缩。

若患儿年龄大于 6 岁，并且有中重度骨质破坏，则需手术治疗。

即使不进行治疗，幼年畸形性骨软骨炎通常也会好转，但需要更长时间，通常为 2 至 3 年，并且在以后生活中患髋关节炎的风险增加。

双膦酸盐治疗（有助于增加骨密度的药物）有效，但需要更多的研究。