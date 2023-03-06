骨坏死并非一种特定的疾病，而是一种局限于一个或多个特定（局灶）部位的骨骼坏死病症。骨坏死分为两大类：

创伤性（外伤后）

非创伤性

创伤性骨坏死最为常见。创伤性骨坏死最常见的原因是移位的骨折。在移位的骨折中，骨头会分成两个或多个部分并移动，以使骨折的末端不对齐。导致骨坏死的移位性骨折最常影响髋部（请参阅髋部骨折），并且最常见于老年人。

创伤性骨坏死的另一个原因是脱位。当关节中的骨末端彼此完全分离时，就会发生脱位，就像髋关节脱位一样。

移位的骨折会破坏大腿骨上端（股骨头，为髋关节的一个组成部分）的供血血管，导致这部分骨头坏死。这种骨坏死很少发生在身体的其他部位。

骨坏死的风险因素

非创伤性骨坏死的发生不伴有直接的创伤或损伤。这种类型可能由某种疾病或状态导致，该疾病或状态阻塞了骨骼某些区域的供血小血管。最易受累的部位是股骨头（髋关节的组成部分）、膝关节和肩关节附近的上臂。这种疾病男性发病率高于女性，主要发生在 30 至 50 岁的人群中，通常累及双侧髋关节或双侧肩关节。最常见的病因

皮质类固醇（主要因高剂量或长时间使用，或两者都有）

长期过量饮酒（每天饮酒 3 个单位以上，持续数年）。

许多其他病因已经被确定，但这些病因的发生率都比较低。这些其它病因包括某些血栓性疾病、镰状细胞病、肝脏疾病、肿瘤、高雪（Gaucher）病、放射治疗以及减压病（常发生于上升过快的潜水员）。一些需要高剂量皮质类固醇治疗的疾病（如系统性红斑狼疮 (SLE)）或皮质类固醇本身也可能导致骨坏死。在这些病例中可能无法明确骨坏死的原因是由于疾病本身还是由于应用皮质类固醇。

大约 20% 的骨坏死患者病因不明。

如果某一骨骼发生非创伤性骨坏死，身体对侧的同一骨骼有时也会发生坏死，即使没有症状。例如，如果一侧髋关节受累，另一侧髋关节也受累的几率约为 60%。

自发性膝关节骨坏死 (SONK) 可发生于不存在该病特定风险因素的老年人。SONK 不同于其他形式的骨坏死。SONK 被认为是由应力骨折导致。不全性骨折的发生没有直接的创伤，是由于受骨质疏松影响的骨在正常磨损下发生的骨折。然而，膝关节骨坏死也可由外伤或任何非创伤性骨坏死危险因素引起。