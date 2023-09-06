在医院里，通常新生儿一出生就会被喂养，此后才是按需哺乳。出生后第一周，新生儿一次饮入 ½ 盎司至 2 盎司，第二周逐渐增至一次 3 或 4 盎司，每天约 6～8 次。父母不要强迫新生儿喝完每一瓶奶，而是在他们饥饿的时候让他们随便饮入。随着婴儿的生长，他们喝奶的量会越来越多，到 3～4 个月大时一次就可以喝到 6 至 8 盎司。

奶瓶喂养时的正确姿势是让婴儿坐直或半躺着。婴儿不应在平躺时吸奶瓶，因为配方奶可能会流进鼻子或咽鼓管（参见图咽鼓管：保持气压平衡）。能够自己拿奶瓶的较大婴儿不应拿着奶瓶睡着，因为持续接触牛奶或果汁会损坏牙齿并导致蛀牙。

奶瓶喂养的体位 图片

可买到市售的婴儿配方奶，如无菌瓶装即食奶、需经水稀释的罐装浓缩配方奶和奶粉。配方奶包含比例均衡的营养物质、热量和维生素，且有含铁补充剂和不含铁补充剂两种。应为所有配方奶喂养婴儿提供铁强化配方奶，以防止其发生缺铁性贫血。

你知道吗……

父母在使用浓缩配方奶或奶粉时必须认真遵循冲调说明。浓缩配方奶和配方奶粉应使用含氟化物的水进行冲调。配方奶通常由牛奶制成，但是也有其他特殊配方奶，后者适用于对牛奶不耐受的婴儿。如果婴儿对标准配方奶不耐受，儿科医生可能会建议换成大豆源性配方奶或水解配方奶。如果婴儿对水解配方奶不耐受，则可为其换成氨基酸配方奶。标准或特殊配方奶喂养的婴儿长期健康状况没有差异。然而纯牛奶喂养并不适合 1 岁以内的婴儿。

为了减少婴儿接触微生物的机会，配方奶必须装在无菌的容器里。在奶瓶里放一个一次性的塑料内胆就不必消毒瓶子。奶嘴应在洗碗机中消毒或在沸水里煮 5 分钟。还需将配方奶加热到身体一样的温度再喂婴儿。把装了奶的奶瓶（或其他容器，如果应用了一次性内胆）放在温水中，使其达到婴儿体温的温度。如果奶太热了，婴儿可能会被烫伤，因此父母必须轻轻晃动奶瓶以使奶瓶降温，然后可以挤几滴奶在他们手腕内侧敏感的皮肤上，看看温度是否合适。与婴儿体温温度相同的奶汁感觉起来既不冷也不热。微波炉可能会将奶汁加热到一个危险的温度，不推荐用来加热奶或其他婴儿食物。

奶嘴出口的大小也很重要。总的来说，把奶瓶倒置时奶汁应缓慢地流出为宜。大一点的小孩奶量比较大，奶嘴出口也可大一些。

（另见新生儿和婴儿喂养概述。）