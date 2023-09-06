新生儿和婴儿喂养概述

儿童每天摄入的食物量各不相同。这些细微差异是普遍的，只有在孩子开始出现疾病迹象或生长变化，尤其是体重百分位数变化时，才应引起关注（参见身长和身高）。

新生儿通常在出生后体重有所减轻，但出生后第一周体重减轻 5% 至 7% 以上的新生儿属于营养不良，可能存在喂养问题。如果是母乳喂养，新生儿应在约 2 周内恢复其出生体重，如果用配方奶喂养，则将在约 10 天内恢复其出生体重。之后，在最初几个月，婴儿应每天增重 20 至 30 克（1 盎司）。约 5 个月大时，婴儿的体重通常为出生体重的两倍。

正常新生儿有活跃的反射，可帮助他们找到乳头并哺乳。这些反射称为觅食反射和吸吮反射。在觅食反射中，当触到新生儿口或唇的任一侧时，他们便将头转向该侧，并张开口。此反射可使新生儿找到乳头。在吸吮反射中，将一个物体（如假乳头）放入新生儿口中，他们就会立即开始吸吮。这些反射可以使新生儿立即开始母乳喂养，因此医生建议新生儿出生后立即接受母乳喂养。如果没有做到，也通常应在生后 4 小时内开始喂养。配方奶喂养也是一种选择。

大多数婴儿吸奶的同时也吞进了空气。因为他们通常不能自己打嗝，父母需要帮助他们排出空气。方法是将婴儿直立抱住，斜靠在父母胸前，他们的头靠在父母的肩上，同时父母轻轻地拍打他们的后背。轻拍以及靠在肩上的压力会使婴儿发出能听见的打嗝声，伴有少量的吐奶。

何时开始喂养固体食物由婴儿的需要和状态所决定。世界卫生组织（WHO）和美国儿科学会（AAP）建议在大约 6 个月龄内只进行母乳喂养，之后引入固体食物喂养。其他组织建议父母在 4 个月至 6 个月龄之间，在继续母乳喂养或奶瓶喂养期间引入固体食物。婴儿可开始食用固体食物的迹象包括良好的头部和颈部控制、在有支撑时能够坐直、对食物感兴趣、在用勺子喂食物时会张嘴并吞咽食物而不是将其推开。大多数婴儿在 6 月龄前开始出现这些迹象。不建议在 4 月龄之前引入固体食物。