出牙是牙齿通过牙龈萌出的过程。

孩子第一颗牙齿通常会在 6 个月龄时萌出，而完整的 20 颗乳牙或第一组牙齿通常会在 2 岁半时长全。

在牙齿萌出以前，儿童可能有哭闹、变得易怒、睡眠不好和吃得少等现象。在牙齿萌出期间，孩子可能会流口水、牙龈发红、触痛，并且不断咀嚼玩具和婴儿床栏杆等物体。

表格 婴儿牙齿萌出时间 表格

出牙不会引起发热（体温达到或高于 100.4°F 或 38°C）。发热，特别是出现挑剔表现的孩子应由医生评估是否有感染，因为这些症状不是出牙引起的。

你知道吗……

出牙的婴儿会因咀嚼坚硬物体（例如出牙饼干）或寒冷物体（例如坚硬的橡胶或含凝胶的磨牙棒）而得到缓解。用冰块按摩儿童的牙龈也可以起作用。如果儿童非常难受，通常根据体重应用对乙酰氨基酚或布洛芬是有帮助的。

应避免在儿童脖子周围佩戴出牙嚼器，如出牙项链或珠子，因为它们会增加窒息和肠绞窄的风险。

不推荐使用牙胶，因为它们并不比其他止痛措施更有效，并且其中一些含有称为苯佐卡因的潜在危险物质。极少情况下，苯佐卡因可导致一种被称为高铁血红蛋白血症的严重疾病，从而影响血液携带氧气的能力。