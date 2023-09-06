skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

出牙

作者：Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 9月 2023
浏览专业版

出牙是牙齿通过牙龈萌出的过程。

孩子第一颗牙齿通常会在 6 个月龄时萌出，而完整的 20 颗乳牙或第一组牙齿通常会在 2 岁半时长全。

在牙齿萌出以前，儿童可能有哭闹、变得易怒、睡眠不好和吃得少等现象。在牙齿萌出期间，孩子可能会流口水、牙龈发红、触痛，并且不断咀嚼玩具和婴儿床栏杆等物体。

表格
表格

婴儿牙齿萌出时间

牙齿

萌出年龄*

下前牙（下中切牙）

5–9 个月

上前牙（上中切牙）

8–12 个月

上侧牙（上侧切牙）

10–12 个月

下侧牙（下侧切牙）

12–15 个月

第一臼齿（第一磨牙）

10–16 个月

上尖牙或尖牙（犬齿）

16–20 个月

第二臼齿（第二磨牙）

20–30 个月

* 乳牙（乳牙）的萌出年龄差异很大。孩子总共有 20 颗乳牙。

出牙不会引起发热（体温达到或高于 100.4°F 或 38°C）。发热，特别是出现挑剔表现的孩子应由医生评估是否有感染，因为这些症状不是出牙引起的。

你知道吗……

  • 与普遍的认识不同，出牙并不引起发热。

出牙的婴儿会因咀嚼坚硬物体（例如出牙饼干）或寒冷物体（例如坚硬的橡胶或含凝胶的磨牙棒）而得到缓解。用冰块按摩儿童的牙龈也可以起作用。如果儿童非常难受，通常根据体重应用对乙酰氨基酚或布洛芬是有帮助的。

应避免在儿童脖子周围佩戴出牙嚼器，如出牙项链或珠子，因为它们会增加窒息和肠绞窄的风险。

不推荐使用牙胶，因为它们并不比其他止痛措施更有效，并且其中一些含有称为苯佐卡因的潜在危险物质。极少情况下，苯佐卡因可导致一种被称为高铁血红蛋白血症的严重疾病，从而影响血液携带氧气的能力。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国儿科学会：出牙项链和珠子：给父母的警示

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。