正常体温因人而异，且在一天中不同时间也有所差异（通常下午最高）。幼儿园年龄段儿童的正常体温较高，18 至 24 个月儿童的正常体温最高。不过，虽有这些差异，大多数医生将发热界定为使用直肠温度计测量时体温为 100.4°F（约 38°C）或更高（参见如何测量儿童体温）。

虽然父母经常担忧体温有多高，但发热程度并不一定表明病因的严重程度。一些较轻疾病可引发高烧，而一些严重疾病仅引发轻度发热。其他症状（如呼吸困难、意识模糊和不饮水）比体温更好地表明疾病的严重程度。然而，如果体温超过 106°F（约 41°C），虽十分罕见，但本身非常危险。

发热有助于机体对抗感染。一些专家认为，退热可延长一些疾病的存在时间或可能干扰免疫系统对感染的反应。因此，虽然发热令人感到不适，但如果儿童在其他方面保持健康，并不总是需要接受治疗。但在患有肺病、心脏疾病或脑病的儿童中，发热可能引发问题，因为它会增加对机体的需求（例如，增加心率）。所以降低此类儿童的体温非常重要。

发热婴儿通常烦躁，且可能睡眠或进食不佳。年长儿童失去玩耍兴趣。通常，发热越严重，儿童变得越烦躁和无兴趣。不过，高烧儿童有时看起来状况良好，令人吃惊。体温迅速升高或降低时，儿童可能会癫痫发作（称为高热惊厥）。很少情况下发热会变得非常严重，使得儿童精神萎靡、感觉困倦和反应迟钝。

（另见成人发热。）

如何测量儿童体温

数字式体温计 图片

如何测量婴儿或儿童的体温

婴儿和儿童发热的评估 检测发热并不困难，但确定原因可能非常困难。 警示体征 某些症状需要引起注意。它们包括 3 个月以下婴儿的任何发热状况

嗜睡或精神萎靡

病态表现

呼吸困难

皮肤出血，呈微小的红紫点（瘀点）或斑点（紫癜）

婴儿或学步儿童连续哭闹（无法安抚）

较大儿童头痛、颈强直、意识模糊或这些状况一起出现 何时就医 如果发热儿童有任何警示体征或未满 3 月龄，应立即由医生进行评估。 如果 3 月龄至 3 岁儿童发热，体温达到 102.2℉ (39℃) 或更高，没有明显的上呼吸道感染（即孩子打喷嚏和/或流鼻涕和鼻塞），或者发热持续超过 5 天，即使没有警示体征也应就医。 对于 3 岁以上无警示信号的儿童，医生评估的必要性和时机取决于儿童的症状。有上呼吸道症状但在其他方面状况良好的儿童可能无需进一步评估。3 岁以上发热持续超过 5 天的儿童应去看医生。 医生会怎么做 医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。儿童症状描述和全面体格检查通常可让医生鉴别出发热原因（参见儿童发热的一些常见原因和特征）。 医生会测量儿童体温。对于婴儿和年幼儿童，测量直肠温度以确保准确。记录呼吸频率。如果儿童出现不适，测量血压。如果儿童有咳嗽或呼吸问题，将传感器夹在手指或耳垂上以测量血液中的氧浓度（脉搏血氧仪）。 医生检查儿童时，他们会查找警示体征（如病态表现、嗜睡、精神萎靡和无法安抚），尤其会观察儿童对检查的反应，例如，儿童是否委靡和不活泼或极度易怒。 偶尔，发热本身会引起儿童出现一些警示体征，包括嗜睡、精神萎靡和病态表现。医生可能给予儿童退热药（如布洛芬），并在退热后进行再次评估。儿童在退热后变得活泼顽皮才让人放心。但如果看似不适的儿童在体温恢复正常后，仍看似不适，则会令人担忧。 表格 儿童发热的一些常见原因和特点 表格 检查 是否需要检测取决于儿童的年龄、整体外观、疫苗接种状态以及发热是急性还是慢性。医生也可能对他们怀疑的特定疾病进行检查 ( see table 儿童发热的一些常见原因和特点)。

急性发热检查 对于急性发热，医生根据儿童年龄检测感染原因。他们会对 3 岁以下的儿童进行全面评估，甚至是那些看起来病情不是很重和似乎有感染源（例如耳部感染）的儿童。医生需要排除严重的细菌感染，如脑膜炎、脓毒症/菌血症或尿路感染。由于在婴儿中难以确定发热源，且因免疫系统不成熟而使他们有较高的严重感染风险，因此检查很有必要。 儿童发热实验室检查 红细胞沉降率 (ESR) 红细胞沉降率 (ESR) 1 月龄以下婴儿发热 该年龄组发热的儿童由于严重感染风险高而住院接受检查和治疗。检查通常包括血液和尿液检查、脊椎穿刺（腰椎穿刺），有时还需要进行胸部 X 线检查。大便检查在有腹泻的新生儿中进行。 1 月至 3 月龄的婴儿发热 该年龄组中发热且看起来生病（例如，有异常哭闹、嗜睡或其他异常行为）或有严重细菌感染风险因素（例如，有严重出生缺陷、早产或未接种疫苗）的儿童应住院治疗。这些儿童会接受血液检查、尿液检查、胸部 X 线检查和脊椎穿刺，以检测菌血症、尿路感染和脑膜炎。 该年龄组的发热儿童看起来没有异样，也会接受血液和尿液检查，但可能不会进行脊椎穿刺。他们有时不入院。 3 月龄至 3 岁儿童发热 该年龄组的发热儿童看起来没有异样，可以密切观察，可能不需要检查，特别是在医生找到发热源的情况下。如果症状提示特定感染，医生会进行适当检查。 如果儿童没有提示特定疾病的症状，但看似不适、有严重细菌感染的风险因素或体温达到 102.2℉ (39℃) 或更高，通常进行血液和尿液检查。有时进行脊椎穿刺。 是否住院取决于儿童病况或状况如何、进行的任何检查的结果，以及是否可及时完成后续检查。 3 岁以上儿童发热 该年龄组的儿童通常不进行检查，除非他们有表明严重疾病的特定症状，或找不到发热源。

慢性发热检查 对于慢性发热，通常进行检查。如果医生怀疑特定疾病，针对该疾病进行相关检查。如果原因不明，进行筛查试验。筛查试验包括全血细胞计数、尿分析和培养以及血检（目的是检查炎症）。炎症检查包括红细胞沉降率 (ESR) 及 C 反应蛋白 (CRP) 水平的测定。当没有明确原因时，医生有时会进行其他检查，包括粪便检查、血液培养或血液中抗体水平检测以检测细菌或病毒、结核病皮肤试验或 γ-干扰素释放试验、胸部 X 线检查、窦计算机断层扫描 (CT) 和骨扫描。 很少情况下，发热一直持续，而医生在进行大量检查之后也无法鉴别原因。这种类型的发热称为不明原因发热。不明原因发热的儿童可能需要额外的检查和评估。

婴儿和儿童发热的治疗 如果发热由疾病引起，对相应疾病进行治疗。发热的其他治疗侧重于让儿童感觉好些。 一般措施 无需用药即可帮助发热儿童感觉好些的方法包括 给予儿童足量液体以防脱水

在儿童前额、腕部和小腿部安放凉爽湿布（敷布）

让儿童温浴（温度仅略低于儿童体温） 由于寒战实际上可提高儿童体温，因此不得使用脱衣和冷水浴等可能引起寒战的方法。 切勿用酒精或金缕梅给儿童擦身，因为皮肤可以吸收酒精从而造成伤害。还有许多其他无益的民间疗法，有些无害（如在儿童袜子中放洋葱或马铃薯），有些会引起不适并且可能有害（如刮痧或拔罐）。 退热药 对于在其他方面健康的发热儿童，并不一定需要治疗。但是，退热药之类的药物可降低体温，从而让儿童感觉更好。这些药物对引起发热的感染或其他疾病没有任何作用。不过，如果儿童患有某些慢性病或有发热引起惊厥的病史，使用这些药物非常重要，因为它们可减轻发热对机体产生的额外压力。 通常，使用以下药物： 对乙酰氨基酚，口服或以栓剂形式给予

布洛芬，口服 往往优选对乙酰氨基酚。布洛芬如果长期使用，可能刺激胃黏膜。这些药物作为非处方药提供，无需处方。推荐剂量列在包装上，也可能由医生指示。务必按照正确间隔给予正确剂量。如果用量过少或给药频率过低，这些药物不会发挥作用。此外，虽然这些药物相对安全，但用量过多或给药频率过高可能导致药物过量。 在婴儿刚接种疫苗后，很少使用对乙酰氨基酚或布洛芬预防发热。 阿司匹林不再用于减轻儿童发热，因为它可以与某些病毒感染（例如流感或水痘）相互作用，并引起一种称为雷耶综合征的严重疾病。