正常体温因人而异，且在一天中不同时间也有所差异（通常下午最高）。幼儿园年龄段儿童的正常体温较高，18 至 24 个月儿童的正常体温最高。不过，虽有这些差异，大多数医生将发热界定为使用直肠温度计测量时体温为 100.4°F（约 38°C）或更高（参见如何测量儿童体温）。
虽然父母经常担忧体温有多高，但发热程度并不一定表明病因的严重程度。一些较轻疾病可引发高烧，而一些严重疾病仅引发轻度发热。其他症状（如呼吸困难、意识模糊和不饮水）比体温更好地表明疾病的严重程度。然而，如果体温超过 106°F（约 41°C），虽十分罕见，但本身非常危险。
发热有助于机体对抗感染。一些专家认为，退热可延长一些疾病的存在时间或可能干扰免疫系统对感染的反应。因此，虽然发热令人感到不适，但如果儿童在其他方面保持健康，并不总是需要接受治疗。但在患有肺病、心脏疾病或脑病的儿童中，发热可能引发问题，因为它会增加对机体的需求（例如，增加心率）。所以降低此类儿童的体温非常重要。
发热婴儿通常烦躁，且可能睡眠或进食不佳。年长儿童失去玩耍兴趣。通常，发热越严重，儿童变得越烦躁和无兴趣。不过，高烧儿童有时看起来状况良好，令人吃惊。体温迅速升高或降低时，儿童可能会癫痫发作（称为高热惊厥）。很少情况下发热会变得非常严重，使得儿童精神萎靡、感觉困倦和反应迟钝。
（另见成人发热。）
如何测量儿童体温
可在直肠、耳、口、前额或腋窝处测量儿童体温。可以用数字式体温计测量。数字式温度计便于使用且可快速读数（并且在做好准备时通常会有提示）。不再推荐使用含汞的玻璃温度计，因为它们可能破损而让人们接触到汞。
直肠温度最准确。即，直肠温度最接近儿童真实的内部体温。在测量直肠温度时，温度计感温球应涂上润滑剂。然后让儿童躺着且面部朝下，将温度计轻轻插入直肠内约 1/2 至 1 英寸（约 1 1/4 至 2 1/2 厘米）。应避免儿童移动。
通过将数字式体温计放在孩子的舌头下方来测量口腔体温。口腔温度可提供可靠读数，但难以在年幼儿童中测得。年幼儿童在口部插入温度计后难以保持轻轻闭口动作，而这对于准确读数很有必要。能够可靠测得口腔温度的年龄因儿童而异，但通常是在 4 岁以后。
通过将数字式温度计直接放在儿童腋窝的皮肤上，测量腋下体温。医生很少使用此方法，因为不如其他方法准确（读数通常偏低且差异很大）。然而，如果看护者不方便测量直肠温度且没有测量耳部或前额温度的设备，测量腋窝温度可能比不测量体温要好。
耳部温度使用数字设备测得，数字设备可测量鼓膜红外（热）辐射。耳温计在不满 3 个月的婴儿中不可靠。在测量耳温时，将温度计探针放在耳孔周围从而形成密封状态，然后按开始按钮。数字读数给出温度。
通过数字设备获取前额体温（颞动脉温度），该设备可测量前额动脉（颞动脉）发出的红外辐射。在测量前额温度时，在按扫描按钮的同时，在前额的发际线之间轻移温度计头。数字读数给出温度。前额温度不如直肠温度准确，尤其是在不满 3 个月的婴儿中。
婴儿和儿童发热的病因
发热是对感染、损伤或炎症的反应，原因有很多。发热的可能原因取决于发热持续 14 天或更短时间（急性）还是持续时间超过 14 天（慢性），此外还取决于儿童年龄。发热通常是急性的。
急性发热
婴儿和儿童急性发热通常由感染引起。出牙通常不会引起体温超过 101℉（38.3℃）的发热。
急性发热的最常见原因是
新生儿和婴幼儿发生某些严重感染的风险更高，因为他们的免疫系统未发育完全。此类感染可在出生前或出生时获得，包括脓毒症（严重的血液感染）、肺炎（肺内小气囊感染）和脑膜炎（覆盖脑的组织的感染）。
3 岁以下孩子发热（尤其是体温在 102.2°F [39°C] 或更高时），有时其血液中有细菌（菌血症）。与年龄较大的孩子不同，他们有时患菌血症，除发热外没有其他症状（称为隐匿性菌血症）。现在，针对通常引起隐匿性菌血症的细菌的常规疫苗（肺炎链球菌和 b 型流感嗜血杆菌 [Hib]）已在美国和欧洲广泛使用。结果是，这些疫苗几乎消除了该年龄段儿童的隐匿性菌血症。
较少见的急性发热病因包括疫苗接种和某些药物的副作用、皮肤细菌感染（蜂窝组织炎）或关节细菌感染（感染性关节炎）、脑部病毒或细菌感染（脑炎）或覆盖脑部的组织病毒或细菌感染（脑膜炎）或身体不同部位发炎的疾病（川崎病或儿童多系统炎症综合征 [MIS-C])。中暑会引起体温极高。
通常，疫苗接种引起的发热在接种后持续数小时至一天。但有些疫苗（如麻疹疫苗）在接种后 1 或 2 周，仍可能会引起发热。如果计划接种疫苗的孩子发热，但发热体温低且没有严重疾病，他们仍然可接种疫苗。
慢性发热
婴儿和儿童发热的评估
检测发热并不困难，但确定原因可能非常困难。
警示体征
某些症状需要引起注意。它们包括
3 个月以下婴儿的任何发热状况
嗜睡或精神萎靡
病态表现
呼吸困难
皮肤出血，呈微小的红紫点（瘀点）或斑点（紫癜）
婴儿或学步儿童连续哭闹（无法安抚）
较大儿童头痛、颈强直、意识模糊或这些状况一起出现
何时就医
如果发热儿童有任何警示体征或未满 3 月龄，应立即由医生进行评估。
如果 3 月龄至 3 岁儿童发热，体温达到 102.2℉ (39℃) 或更高，没有明显的上呼吸道感染（即孩子打喷嚏和/或流鼻涕和鼻塞），或者发热持续超过 5 天，即使没有警示体征也应就医。
对于 3 岁以上无警示信号的儿童，医生评估的必要性和时机取决于儿童的症状。有上呼吸道症状但在其他方面状况良好的儿童可能无需进一步评估。3 岁以上发热持续超过 5 天的儿童应去看医生。
医生会怎么做
医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。儿童症状描述和全面体格检查通常可让医生鉴别出发热原因（参见儿童发热的一些常见原因和特征）。
医生会测量儿童体温。对于婴儿和年幼儿童，测量直肠温度以确保准确。记录呼吸频率。如果儿童出现不适，测量血压。如果儿童有咳嗽或呼吸问题，将传感器夹在手指或耳垂上以测量血液中的氧浓度（脉搏血氧仪）。
医生检查儿童时，他们会查找警示体征（如病态表现、嗜睡、精神萎靡和无法安抚），尤其会观察儿童对检查的反应，例如，儿童是否委靡和不活泼或极度易怒。
偶尔，发热本身会引起儿童出现一些警示体征，包括嗜睡、精神萎靡和病态表现。医生可能给予儿童退热药（如布洛芬），并在退热后进行再次评估。儿童在退热后变得活泼顽皮才让人放心。但如果看似不适的儿童在体温恢复正常后，仍看似不适，则会令人担忧。
儿童发热的一些常见原因和特点
病因
临床特征*
检查
急性发热（持续 14 天或更短时间）
病毒引起的呼吸道感染
流涕或鼻塞
通常咽喉痛和咳嗽
有时颈部出现肿胀的淋巴结，不发红且无压痛感
医生的检查
有时进行鼻粘液拭子检测
病毒引起的其他感染
在一些婴儿或儿童中，除发热外无其他症状
医生的检查
腹泻
经常呕吐
近期可能与感染者或某些动物接触，或用过受污染的食物或水
医生的检查
有时做大便检查
耳部感染（中耳炎）
单耳疼痛（在不会说话的婴儿和年幼儿童中难以检出）
有时擦耳或拉扯耳朵
医生的检查
喉咙感染（咽炎）
咽喉发红、肿胀
吞咽疼痛
医生的检查
有时进行喉咙样本培养或快速链球菌检测（均用拭子从喉咙后部取样本进行检查）
3 岁以下的儿童
无其他症状
血液化验
咳嗽和呼吸急促
经常胸痛、呼吸短促，或两种情况都出现
医生的检查
通常进行胸部 X 线检查
皮肤感染（蜂窝组织炎）
皮肤某部位发红、疼痛、微肿
医生的检查
排尿时疼痛
有时尿中有血
有时背痛
婴儿呕吐和喂食不佳
尿液化验
脑炎（一种罕见的脑部感染）
婴儿： 有时颅骨之间的软间隙（囱门）鼓起、呆滞（嗜睡）或无法安抚
幼童： 头痛、意识模糊或嗜睡
脊椎穿刺（腰穿）
脑膜炎（不常见）
新生儿： 颅骨之间的软间隙（囱门）鼓起、无法安抚、喂食不佳和／或嗜睡
婴儿： 烦躁和易怒（尤其是抱起时）、无法安抚、喂食不佳和／或嗜睡
幼童： 头痛、对光敏感、嗜睡、呕吐和／或颈强直，使得下颌难以下抵到胸部
脊椎穿刺
疫苗
近期疫苗接种
医生的检查
某些药物
最近添加了新药
医生的检查
发热时间超过 5 天
眼、唇和舌发红
手脚肿痛
常有皮疹
有时颈部出现肿胀的淋巴结
医生的检查
血液化验
心电图和超声心动图
有时要进行尿检、腹部超声检查和眼检查
急性风湿热
关节肿胀、疼痛
医生检查时新检出心脏杂音
有时出现皮疹或皮下肿块
有时抖动、无法控制的运动或行为改变
常有链球菌性喉炎史
血液化验
获得咽喉培养物
心电图和超声心动图
慢性发热（持续 14 天以上）
病毒引起的感染，如
长期无力和疲倦
有时颈部出现肿胀的淋巴结、咽喉痛，或两种情况都出现
有时眼白变黄（黄疸）
血液化验
间歇性头痛、流涕和鼻塞
鼻窦 CT
腹腔脓肿（腹部有脓液袋）
腹痛且常有触痛感
腹部 CT
关节感染（脓毒性关节炎）
关节肿胀、发红、疼痛
用针从关节处采集液体样本，并进行检测
骨感染（骨髓炎）
受影响的骨疼痛
有时受影响的骨附近出现皮肤感染
骨扫描、骨 MRI，或两种检查都做
有时要进行骨活检以检查是否有细菌（培养）
有时存在心脏杂音
血液细菌检测（血液培养）
超声心动图
结核病（不常见）
体重增长不良或体重减轻
盗汗
咳嗽
胸部 X 线检查
皮肤试验
可能要进行痰样本培养和／或血检
疟疾（因地理位置而异）
寒颤，紧接着发热，体温超过 104°F (40° C)
疲劳和隐约不适（身体不适）、头痛、身体疼痛和恶心
血液化验
有时头痛和颈痛
有时关节（如膝关节）肿痛
有时一个或多个部位出现牛眼样皮疹
偶尔，已知有蜱叮咬史
医生的检查
有时做血液检查
通常淋巴结肿胀、疼痛
有时猫抓皮肤部位出现肿块
血液化验
便血、腹部绞痛、消瘦和食欲减退
有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔
结肠镜检查
有时 CT 或直肠充钡后进行 X-线检查（钡餐）
关节和结缔组织疾病，如
关节肿胀、发红、触痛
常有皮疹
有时疲劳
血液化验
癌症，如
体重增长不良或体重减轻和食欲不振
盗汗
可能出现骨痛
全血细胞计数
获得（抽取）骨髓样本进行检查
有时进行骨扫描和／或骨 MRI
有时进行胸部或腹部 CT
周期性发热综合征，如
周期性发热，各周期之间状况良好
有时发生口疮、咽喉痛和淋巴结肿胀
有时胸痛或腹痛
有时家人有类似症状，或家人已被诊断患有其中一种家族性周期性发热综合征
发热期间医生进行检查
发热期间或发作间期内进行血检
有时进行基因检测
通常为误解体温的正常波动，或过度解读频繁的轻微病毒性疾病
通常无其他要注意的症状
检查结果正常
医生的检查
全面并准确地记录疾病和体温，以及描述儿童和家人的整体机能
有时进行血检，以排除其他原因并让父母放心
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。引起慢性发热的疾病在最初 7 至 10 天内也会引起发热。
CT=计算机断层成像；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。
检查
是否需要检测取决于儿童的年龄、整体外观、疫苗接种状态以及发热是急性还是慢性。医生也可能对他们怀疑的特定疾病进行检查 ( see table 儿童发热的一些常见原因和特点)。
急性发热检查
对于急性发热，医生根据儿童年龄检测感染原因。他们会对 3 岁以下的儿童进行全面评估，甚至是那些看起来病情不是很重和似乎有感染源（例如耳部感染）的儿童。医生需要排除严重的细菌感染，如脑膜炎、脓毒症/菌血症或尿路感染。由于在婴儿中难以确定发热源，且因免疫系统不成熟而使他们有较高的严重感染风险，因此检查很有必要。
1 月龄以下婴儿发热
1 月至 3 月龄的婴儿发热
该年龄组中发热且看起来生病（例如，有异常哭闹、嗜睡或其他异常行为）或有严重细菌感染风险因素（例如，有严重出生缺陷、早产或未接种疫苗）的儿童应住院治疗。这些儿童会接受血液检查、尿液检查、胸部 X 线检查和脊椎穿刺，以检测菌血症、尿路感染和脑膜炎。
该年龄组的发热儿童看起来没有异样，也会接受血液和尿液检查，但可能不会进行脊椎穿刺。他们有时不入院。
3 月龄至 3 岁儿童发热
该年龄组的发热儿童看起来没有异样，可以密切观察，可能不需要检查，特别是在医生找到发热源的情况下。如果症状提示特定感染，医生会进行适当检查。
如果儿童没有提示特定疾病的症状，但看似不适、有严重细菌感染的风险因素或体温达到 102.2℉ (39℃) 或更高，通常进行血液和尿液检查。有时进行脊椎穿刺。
是否住院取决于儿童病况或状况如何、进行的任何检查的结果，以及是否可及时完成后续检查。
3 岁以上儿童发热
该年龄组的儿童通常不进行检查，除非他们有表明严重疾病的特定症状，或找不到发热源。
慢性发热检查
婴儿和儿童发热的治疗
如果发热由疾病引起，对相应疾病进行治疗。发热的其他治疗侧重于让儿童感觉好些。
一般措施
退热药
对于在其他方面健康的发热儿童，并不一定需要治疗。但是，退热药之类的药物可降低体温，从而让儿童感觉更好。这些药物对引起发热的感染或其他疾病没有任何作用。不过，如果儿童患有某些慢性病或有发热引起惊厥的病史，使用这些药物非常重要，因为它们可减轻发热对机体产生的额外压力。
通常，使用以下药物：
对乙酰氨基酚，口服或以栓剂形式给予
布洛芬，口服
往往优选对乙酰氨基酚。布洛芬如果长期使用，可能刺激胃黏膜。这些药物作为非处方药提供，无需处方。推荐剂量列在包装上，也可能由医生指示。务必按照正确间隔给予正确剂量。如果用量过少或给药频率过低，这些药物不会发挥作用。此外，虽然这些药物相对安全，但用量过多或给药频率过高可能导致药物过量。
在婴儿刚接种疫苗后，很少使用对乙酰氨基酚或布洛芬预防发热。
关键点
通常，发热由病毒感染引起。
发热的可能原因及是否需要检查取决于儿童的年龄。
3 个月以下婴儿体温达到 100.4℉（约 38℃）或更高，需要立即由医生进行评估。
3 月龄至 3 岁的发热儿童如果没有任何症状表明特定疾病，但看上去生病或体温达到 102.2℉ (39℃) 或更高，需要立即由医生进行评估。
出牙不会引起严重发热。
退热药可能让儿童感觉好些，但不会影响引起发热的疾病。