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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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婴儿和儿童身体生长

作者：Evan G. Graber, DO, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 9月 2023
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身体生长是指体型（身长或身高和体重）和器官大小的增长。从出生至约 1 或 2 岁，儿童快速生长。在婴儿和幼儿快速生长之后，生长会减慢，直到青春期生长高峰。随着生长放缓，儿童需要的热量变少，父母可能注意到儿童食欲减退。两岁儿童的饮食习惯可能非常不稳定，有时会使父母感到焦虑。一些儿童可能看似几乎没吃任何东西，但是仍继续生长和发育。实际上，他们某一天会吃得很少，然后通过第二天多吃一些进行补偿。

在幼儿园和学龄期，身高和体重增长稳定。儿童的每年生长量往往会很相似，直至下一次大的生长突增，这会出现在青春期早期。

不同器官的生长速率不同。例如，生殖系统刚出生后便出现短暂的快速生长，然后变化很小，直到性成熟（青春期）之前。与此相反，脑部生长几乎仅发生在生命早期。在一岁岁末，肾脏功能达到成年水平。

刚开始走路的儿童的体型比较可爱，腹部向前凸出而背部弯曲。此外，他们可能看上去存在弓形腿。到 3 岁时，肌张力增加且身体脂肪比例下降，因此开始变瘦且肌肉变多。此时大多数儿童可控制其排便和膀胱。

医生会报告儿童相对于同龄人的生长状况，并监控相对于身高的体重增加量。从出生到两岁，医生使用世界卫生组织 (WHO) 标准生长图表在图表中记录所有生长参数。2 岁以后，医生使用疾病控制与预防中心 (CDC) 的生长图表记录生长参数。

（另见儿童健康监测发育停滞。）

身长和身高

测量婴儿的身长。对可以站立的儿童测量身高。将婴儿平放在合适的设备上，如测量台（称为仰卧位测距仪），可站立的儿童使用垂直或站立测距仪测量。

一般而言，足月新生儿的身长在 5 个月时约增加 30%，在 12 个月时增加超过 50%。出生后第一年婴儿通常会长高约 10 英寸（25 厘米），5 岁时身高约是出生时身长的两倍。大多数男孩在大约 2 岁时达到成人身高的一半。大多数女孩在大约 19 个月时达到成人身高的一半。

（另见 WHO 发布的 2 岁以下儿童的生长图表和 CDC 发布的 2 至 20 岁儿童和青少年的生长图表。）

重量

足月新生儿通常在出生后最初几天体重减轻，幅度为出生体重的 5% 至 8%。到出生最初的 2 周结束时，他们会恢复出生体重。在此阶段之后，前 2 个月新生儿通常每天增加 1 盎司，随后每个月增加 1 磅。此体重增加通常使 5 个月时体重达到出生体重的两倍，1 岁时体重则达到出生体重的三倍。

自 20 世纪 80 年代以来，美国越来越多的儿童出现肥胖症（超重），而患有肥胖症的儿童和青少年人数目前仍然很多。一些儿童在年龄较小时就会变胖。超重和肥胖是通过体重指数（BMI）判定的。CDC 已经为 BMI 非常高的男孩和女孩发布了以年龄为准的 BMI 指数扩展生长图表

（另见 WHO 发布的 2 岁以下儿童的生长图表和 CDC 发布的 2 至 20 岁儿童和青少年的生长图表。）

头围

头围是孩子头部最大区域的周长测量值 医生将皮尺放在眉毛和耳朵上方以及绕到头后部。此测量很重要，因为头部大小反映了大脑的大小，并且此测量可以让医生知道孩子的大脑是否以正常速度生长。常规测量头围，直到孩子 3 岁为止。

出生时，大脑是其未来成人大小的 25%，头围约为 14 英寸（约 35 厘米）。到 1 岁时，大脑已达到其成人大小的 75%。到 3 岁时，大脑已达到其成人大小的 80%。到 7 岁时，大脑已达到其成人大小的 90%。

牙齿

牙萌出的时间各不相同，主要由于遗传原因。但是，佝偻病垂体功能减退甲状腺功能减退唐氏综合征等疾病也可能延迟牙萌出。

通常到 5 至 9 个月时下前牙开始出现。通常到 8 至 12 个月时上前牙开始出现。平均而言，婴儿在 12 个月龄时有 6 颗牙齿，在 18 个月龄时有 12 颗牙齿，在 2 岁时有 16 颗牙齿，而所有 20 颗乳牙（乳牙）到 2 岁半时长全。在 5 岁至 13 岁之间，恒牙会代替乳牙。在女孩中恒牙通常会较早出现。

牙齿萌出引起的症状（如流口水和烦躁）称为出牙

表格
表格

牙萌出时间

牙齿

数量

萌出年龄*

乳牙（共 20 颗）

下中切牙

2%

5–9 个月

上中切牙

2%

8–12 个月

上侧切牙

2%

10–12 个月

下侧切牙

2%

12–15 个月

第 1 磨牙†

4%

10–16 个月

犬齿

4%

16–20 个月

第2磨牙†

4%

20–30 个月

恒牙（共 32 颗）

第 1 磨牙†

4%

5–7 岁

切牙

8.

6–8 岁

双尖牙

8.

9–12 岁

犬齿

4%

10–13 岁

第2磨牙†

4%

11–13 岁

第 3 磨牙†

4%

17–25 岁

* 萌出年龄差异很大。

† 磨牙从口腔前部到后部进行编号（见图 ）。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 世界卫生组织 (WHO)：WHO 发布的 0 至 2 岁婴儿和儿童的生长图表

  2. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：美国 CDC 发布的 2 岁及以上儿童和青少年的生长图表

  3. CDC：面向 BMI 非常高的男孩和女孩的以年龄为准的 BMI 指数扩展生长图表

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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