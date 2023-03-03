身体生长是指体型（身长或身高和体重）和器官大小的增长。从出生至约 1 或 2 岁，儿童快速生长。在婴儿和幼儿快速生长之后，生长会减慢，直到青春期生长高峰。随着生长放缓，儿童需要的热量变少，父母可能注意到儿童食欲减退。两岁儿童的饮食习惯可能非常不稳定，有时会使父母感到焦虑。一些儿童可能看似几乎没吃任何东西，但是仍继续生长和发育。实际上，他们某一天会吃得很少，然后通过第二天多吃一些进行补偿。

在幼儿园和学龄期，身高和体重增长稳定。儿童的每年生长量往往会很相似，直至下一次大的生长突增，这会出现在青春期早期。

不同器官的生长速率不同。例如，生殖系统刚出生后便出现短暂的快速生长，然后变化很小，直到性成熟（青春期）之前。与此相反，脑部生长几乎仅发生在生命早期。在一岁岁末，肾脏功能达到成年水平。

刚开始走路的儿童的体型比较可爱，腹部向前凸出而背部弯曲。此外，他们可能看上去存在弓形腿。到 3 岁时，肌张力增加且身体脂肪比例下降，因此开始变瘦且肌肉变多。此时大多数儿童可控制其排便和膀胱。

医生会报告儿童相对于同龄人的生长状况，并监控相对于身高的体重增加量。从出生到两岁，医生使用世界卫生组织 (WHO) 标准生长图表在图表中记录所有生长参数。2 岁以后，医生使用疾病控制与预防中心 (CDC) 的生长图表记录生长参数。

（另见儿童健康监测和发育停滞。）

身长和身高 测量婴儿的身长。对可以站立的儿童测量身高。将婴儿平放在合适的设备上，如测量台（称为仰卧位测距仪），可站立的儿童使用垂直或站立测距仪测量。 一般而言，足月新生儿的身长在 5 个月时约增加 30%，在 12 个月时增加超过 50%。出生后第一年婴儿通常会长高约 10 英寸（25 厘米），5 岁时身高约是出生时身长的两倍。大多数男孩在大约 2 岁时达到成人身高的一半。大多数女孩在大约 19 个月时达到成人身高的一半。 （另见 WHO 发布的 2 岁以下儿童的生长图表和 CDC 发布的 2 至 20 岁儿童和青少年的生长图表。）

重量 足月新生儿通常在出生后最初几天体重减轻，幅度为出生体重的 5% 至 8%。到出生最初的 2 周结束时，他们会恢复出生体重。在此阶段之后，前 2 个月新生儿通常每天增加 1 盎司，随后每个月增加 1 磅。此体重增加通常使 5 个月时体重达到出生体重的两倍，1 岁时体重则达到出生体重的三倍。 自 20 世纪 80 年代以来，美国越来越多的儿童出现肥胖症（超重），而患有肥胖症的儿童和青少年人数目前仍然很多。一些儿童在年龄较小时就会变胖。超重和肥胖是通过体重指数（BMI）判定的。CDC 已经为 BMI 非常高的男孩和女孩发布了以年龄为准的 BMI 指数扩展生长图表。 （另见 WHO 发布的 2 岁以下儿童的生长图表和 CDC 发布的 2 至 20 岁儿童和青少年的生长图表。）

头围 头围是孩子头部最大区域的周长测量值 医生将皮尺放在眉毛和耳朵上方以及绕到头后部。此测量很重要，因为头部大小反映了大脑的大小，并且此测量可以让医生知道孩子的大脑是否以正常速度生长。常规测量头围，直到孩子 3 岁为止。 出生时，大脑是其未来成人大小的 25%，头围约为 14 英寸（约 35 厘米）。到 1 岁时，大脑已达到其成人大小的 75%。到 3 岁时，大脑已达到其成人大小的 80%。到 7 岁时，大脑已达到其成人大小的 90%。

牙齿 牙萌出的时间各不相同，主要由于遗传原因。但是，佝偻病、垂体功能减退、甲状腺功能减退或唐氏综合征等疾病也可能延迟牙萌出。 通常到 5 至 9 个月时下前牙开始出现。通常到 8 至 12 个月时上前牙开始出现。平均而言，婴儿在 12 个月龄时有 6 颗牙齿，在 18 个月龄时有 12 颗牙齿，在 2 岁时有 16 颗牙齿，而所有 20 颗乳牙（乳牙）到 2 岁半时长全。在 5 岁至 13 岁之间，恒牙会代替乳牙。在女孩中恒牙通常会较早出现。 牙齿萌出引起的症状（如流口水和烦躁）称为出牙。 表格 牙萌出时间 表格