女性生殖器残割是某些文化中的传统习俗，涉及切除部分或全部外生殖器。

女性外生殖器包括阴蒂（对性刺激敏感的女性生殖器上的一个小突起）、阴唇（包围并保护生殖器官的肉质组织褶皱或唇）和处女膜（环绕阴道开口的薄膜）。

在非洲的部分地区（通常是北非或中非），女性生殖器残割是某些文化中的传统习俗。在中东的某些地区和世界其他地区，也有残割行为。在实施该手术的文化中，人们通常认为它能为女性卫生、生育、贞洁和男性性快感方面提供好处，并且可能是结婚所必需的。因为宗教领袖发言反对和越来越多社区反对这种做法，切割女性生殖器官比例可能会下降。

这种手术有许多潜在的并发症，而没有任何健康益处。进行残割的女孩的平均年龄为 7 岁，通常在没有麻醉下进行残割。

世界卫生组织定义了四种主要的女性生殖器残割类型：

阴蒂切除术： 部分或全部切除阴蒂和/或切除阴蒂周围的皮肤褶皱（称为包皮或阴蒂包皮）

切除： 部分或全部切除阴蒂和小阴唇，切除或不切除大阴唇

锁阴术： 通过切割和挪移小阴唇或大阴唇，有时通过缝合，切除或不切除阴蒂或阴蒂包皮，缩小阴道开口

其他： 对女性生殖器进行的其他非医学目的的所有有害操作（例如扎、刺、刻 [切]、刮擦和烧灼生殖器区域）

生殖器残割的后果包括出血和感染（包括破伤风）。接受锁阴术的女性可能会反复出现泌尿和妇科感染和瘢痕形成。女性在残割后怀孕，可能会严重损伤外骨盆区域或在分娩时出血。心理问题可能很严重。

接受锁阴术的女性需要由了解当地文化的医疗保健从业人员提供医疗护理。有时，女性需要接受拆除手术，通常在性活动前或阴道分娩前进行。这些女性应由在该手术方面有经验的专科医生提供护理。