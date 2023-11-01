努南综合征是一种遗传缺陷，会引起许多身体异常，包括身材矮小、心脏缺陷和外观异常。

基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白编码，这些蛋白在人体内的一种或多种细胞中发挥作用（有关遗传学的讨论）。基因包含确定身体外观和功能的指令。（有关遗传学的讨论，参见基因和染色体。）

努南综合征是由某些基因的突变引起的，这些基因可以从携带致病基因的父母那里遗传。父母没有致病基因的儿童也可能自发发生基因突变。可能涉及几种不同基因中的一种。

努南综合征相对较为常见，发生率约为 1/1,000 至 1/2,500。男孩和女孩均会受到影响。

努南综合征的症状 患儿可能有颈部肿胀、低耳、眼睑下垂、眼距宽、第四指（无名指）短、腭弓高及心脏异常。可能会出现听力问题，且智力可能会受损。大多数受影响的患者个子较矮。 男孩的睾丸可能发育不全或未降。男孩和女孩的青春期都可能延迟，患有努南综合征的年轻男性的睾酮水平可能较低，并且不育。与未受影响的女孩相比，患有该综合征的女孩月经初潮通常有所延迟，但生育力一般是正常的。

努南综合征的诊断 基因检测 为了确定努南综合征的诊断，进行基因检测。