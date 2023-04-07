胎儿与儿童和成人的血流循环不同。

在儿童和成人中，所有从体内返回心脏的血液（来自静脉的蓝色血液，其中的氧含量低）经过右心房，然后经过右心室到达肺动脉，然后从那里进入肺。在肺中，血液从肺的气囊（肺泡）中吸收氧气，并释放出二氧化碳（请参见氧气和二氧化碳交换）。这种富含氧气并呈红色的血液从肺部返回左心房和左心室，并从那里通过称为主动脉的大动脉从心脏泵出，然后再通过较小动脉到达全身。

在胎儿中，血液通过心脏和肺部循环的路径是不同的。因为胎儿在子宫内，所以不暴露在空气中，并且其肺部塌陷并充满羊水（孕期子宫内的液体）。由于胎儿在子宫内不呼吸空气，因此胎儿的血液通过胎盘获得氧气。母亲的富氧血液流经子宫血管。母亲的血液不能直接流向胎儿。只有母亲血液中的氧气会转移到胎盘中的胎儿血液中，然后通过脐带血管（在脐带中）流至胎儿体内。

在出生前，来自心脏右侧的静脉血液（静脉血）中的大部分绕过无功能的肺部，并通过两种捷径（分流）到达胎儿身体。这些捷径是

卵圆孔，是心脏上方两个腔，即右心房和左心房之间的孔

动脉导管，是一条连接离开心脏的两条大动脉，即肺动脉和主动脉的血管

产前心脏循环 视频

在胎儿中，到达心脏的静脉血从胎盘接受氧气。这种含氧血可通过卵圆孔和动脉导管输送到胎儿体内，大部分绕过无功能的肺部。出生后血液的循环模式立即改变。在通过产道的过程中，液体从新生儿肺部挤出。新生儿初次呼吸时，肺部充满空气，从而可吸入氧气。切断脐带时，胎盘（以及母亲的循环）不再与新生儿的循环相连，并且新生儿中所有氧气都通过肺部进入。因此，新生儿不再需要卵圆孔和动脉导管，它们通常在出生后最初几天至几周内关闭，从而使新生儿循环与成人的循环相同。有时，卵圆孔不会关闭（称为卵圆孔未闭），但是卵圆孔未闭通常不会引起任何健康问题。