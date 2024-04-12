当垂体不能产生足够的生长激素时，就会发生生长激素缺乏症。
生长激素缺乏症是最常见的垂体激素缺乏症，并伴有总体生长状况不良和身材矮小。
生长激素缺乏症的其他症状取决于孩子的年龄和缺乏症的原因。
在大多数情况下，医生没有找到引起生长激素缺乏的原因，但有时是由先天性疾病或脑肿瘤引起。
诊断基于体格检查、检查孩子的生长图表以及可能包括 X 线、血液检查、基因检测、刺激试验和影像检查等的各种检查。
治疗通常包括激素替代疗法。
激素是影响身体另一部分活动的化学信使。生长激素调节生长和身体发育，由位于大脑底部的垂体产生。
垂体：主腺
垂体是一个豌豆大小的腺体，位于大脑基底部，能产生一些激素。其产生的每种激素都会作用于身体的特定部位（靶器官或组织）。由于垂体控制着大部分其他内分泌腺的功能，它常被称为主腺。
激素
靶器官
促肾上腺皮质激素 (ACTH)
肾上腺
β-黑色细胞刺激素
皮肤
内啡肽
脑和免疫系统
脑啡肽
脑
卵泡刺激素
卵巢或睾丸
生长激素
肌肉和骨骼
黄体生成素
卵巢或睾丸
催产素*
子宫和乳腺
泌乳素
乳腺
促甲状腺激素
甲状腺
加压素（抗利尿激素）*
肾脏
*这些激素在下丘脑生成，但储存在垂体，并从中释放。
如果垂体未生成足量的生长激素，则可能会导致生长异常缓慢和身材矮小。生长激素缺乏的儿童也可能缺乏其他垂体激素，例如促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促卵泡激素和促黄体激素（这种疾病称为垂体机能减退）。
身材矮小定义为身高低于儿童年龄对应的第三百分位数（根据适合年龄和身高的标准生长图表）。除生长激素缺乏外，其他原因也会导致身材矮小。例如，大多数身材矮小的儿童和青少年之所以矮，是因为他们的家人也矮，或者是因为他们的生长加速期是在正常发育时间范围的后期。一些孩子身材矮小是因为体重增加不良和营养不良，或因为他们患有影响甲状腺、心脏、肺、肾脏或肠道的某些慢性疾病。其他儿童可能患有影响骨骼生长的遗传性疾病，如特纳综合征或骨骼发育不良。
生长激素分泌不足而没有其他激素异常的情况，通常原因不明。然而，约 25% 的病例有可确认的原因，包括
生长激素缺乏症的症状
生长激素缺乏症的诊断
医生对生长标准的评估和已知会导致生长缓慢的既往病史
X 射线检查
血液和其他实验室检查
有时进行基因检测
磁共振成像
通常进行刺激试验
血液中的生长激素水平差异较大，在确定儿童生长减退原因时，不如其他激素水平有用。因此，医生根据一系列检查结果作出诊断。
首先，医生测量儿童的身高和体重，并在特定年龄的生长图表上标绘测量值，以确定他们是否生长过慢。然后，他们通常进行手部骨骼 X 线检查（骨龄 X 线检查）。此类 X 线检查可以显示骨发育相对于同龄儿童是否正常。仅身高较矮的儿童与同龄儿童相比，骨发育正常。生长激素缺乏症患儿存在骨发育延迟。骨发育延迟也可能发生在其他情况下，如甲状腺功能减退症和青春期发育延迟。
因为一天内生长激素生成量会上下波动，所以医生很难评估生长激素生成情况。因此，随机生长激素水平测量通常没用。医生会进行血检，以测量血液中受生长激素刺激的其他物质的水平。该等物质包括胰岛素样生长因子 1 和胰岛素样生长因子结合蛋白 3。但是，这些物质可能会受到其他状况的影响，例如甲状腺功能减退、乳糜泻和营养不良，因此医生可能会进行检查以排除这些状况。
会进行其他实验室检查，以寻找导致生长不良的其他原因（如甲状腺、血液、肾脏、炎症和免疫疾病）。如果医生怀疑儿童患有特定综合征（如特纳综合征），则可进行基因检测。
如果检查表明孩子患有垂体疾病，则可使用磁共振成像 (MRI) 对大脑进行影像学检查，以寻找垂体结构异常和肿瘤。
如果孩子没有其他导致生长发育不良的原因，并且他们的生长激素水平低，医生通常会进行刺激试验。刺激试验是指给予可刺激生长激素产生的药物，然后测量数小时内的生长激素水平。
生长激素缺乏症的治疗
生长激素替代疗法
有时进行其他激素替代疗法
给予患儿合成的生长激素注射。传统上，每天注射一次，但一些新型生长激素每周注射一次。给予激素，直至儿童达到合格身高，或直至儿童一年内不再长高 1 英寸以上（约 2.5 厘米）。在第一年治疗期间，儿童可能长高 4 至 5 英寸（10 至 12 厘米），但是个体反应有所不同。
儿童通常不会出现生长激素治疗的副作用，但有些儿童会出现四肢轻度肿胀，通常可迅速消退或较少出现更严重的副作用，例如脑内压力升高（特发性颅内高压或大腿骨上段问题，可表现为膝关节或髋关节疼痛或跛行（股骨头骨骺滑脱）。
有时生长激素也用于那些身材矮小但是垂体功能正常的儿童来使身高增高，但对这种用法存在争议。有些父母认为身材矮小是一种病，但大多数医师并不赞同对这些儿童使用生长激素。不管身材矮小的原因如何，只有在骨骼停止生长前给予生长激素才有效。
如果确诊脑肿瘤，则一些脑肿瘤可以通过手术切除，但儿童出现垂体机能减退的风险较高，原因是手术可能会损害垂体。患有垂体机能减退的儿童可给予激素来代替他们缺乏的激素（见垂体机能减退的治疗）。