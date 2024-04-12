当垂体不能产生足够的生长激素时，就会发生生长激素缺乏症。

生长激素缺乏症是最常见的垂体激素缺乏症，并伴有总体生长状况不良和身材矮小。

生长激素缺乏症的其他症状取决于孩子的年龄和缺乏症的原因。

在大多数情况下，医生没有找到引起生长激素缺乏的原因，但有时是由先天性疾病或脑肿瘤引起。

诊断基于体格检查、检查孩子的生长图表以及可能包括 X 线、血液检查、基因检测、刺激试验和影像检查等的各种检查。

治疗通常包括激素替代疗法。

激素是影响身体另一部分活动的化学信使。生长激素调节生长和身体发育，由位于大脑底部的垂体产生。

垂体：主腺 *这些激素在下丘脑生成，但储存在垂体，并从中释放。

如果垂体未生成足量的生长激素，则可能会导致生长异常缓慢和身材矮小。生长激素缺乏的儿童也可能缺乏其他垂体激素，例如促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促卵泡激素和促黄体激素（这种疾病称为垂体机能减退）。

身材矮小定义为身高低于儿童年龄对应的第三百分位数（根据适合年龄和身高的标准生长图表）。除生长激素缺乏外，其他原因也会导致身材矮小。例如，大多数身材矮小的儿童和青少年之所以矮，是因为他们的家人也矮，或者是因为他们的生长加速期是在正常发育时间范围的后期。一些孩子身材矮小是因为体重增加不良和营养不良，或因为他们患有影响甲状腺、心脏、肺、肾脏或肠道的某些慢性疾病。其他儿童可能患有影响骨骼生长的遗传性疾病，如特纳综合征或骨骼发育不良。

生长激素分泌不足而没有其他激素异常的情况，通常原因不明。然而，约 25% 的病例有可确认的原因，包括

基因缺陷

脑异常、肿瘤、感染（如脑膜炎）或损伤

治疗产生的辐射

组织细胞增多症（一种肺部疾病）

生长激素缺乏症的症状 生长激素缺乏症的症状取决于各种因素，例如孩子的年龄和病因。 儿童的总体生长速度较慢。通常在 4 岁前每年生长不到 6 厘米，4 至 8 岁时每年生长不到 5 厘米，青春期前每年生长不到 4 厘米。大多数儿童身材矮小，但身体上下比例正常。一些儿童可能会出现牙齿发育延迟。 根据生长激素缺乏症的病因，可能存在其他异常。患有生长激素缺乏症的新生儿可能患有低血糖（低血糖症）、黄疸（高胆红素血症）或其他先天性异常，例如男性中的小阴茎（小阴茎）或面部缺陷（例如腭裂）。儿童可能没有青春期，或青春期发育延迟，体重增加可能与生长不成比例，导致肥胖。儿童也可能有其他激素缺乏症的症状，例如中枢性甲状腺功能减退。

生长激素缺乏症的诊断 医生对生长标准的评估和已知会导致生长缓慢的既往病史

X 射线检查

血液和其他实验室检查

有时进行基因检测

磁共振成像

通常进行刺激试验 血液中的生长激素水平差异较大，在确定儿童生长减退原因时，不如其他激素水平有用。因此，医生根据一系列检查结果作出诊断。 首先，医生测量儿童的身高和体重，并在特定年龄的生长图表上标绘测量值，以确定他们是否生长过慢。然后，他们通常进行手部骨骼 X 线检查（骨龄 X 线检查）。此类 X 线检查可以显示骨发育相对于同龄儿童是否正常。仅身高较矮的儿童与同龄儿童相比，骨发育正常。生长激素缺乏症患儿存在骨发育延迟。骨发育延迟也可能发生在其他情况下，如甲状腺功能减退症和青春期发育延迟。 因为一天内生长激素生成量会上下波动，所以医生很难评估生长激素生成情况。因此，随机生长激素水平测量通常没用。医生会进行血检，以测量血液中受生长激素刺激的其他物质的水平。该等物质包括胰岛素样生长因子 1 和胰岛素样生长因子结合蛋白 3。但是，这些物质可能会受到其他状况的影响，例如甲状腺功能减退、乳糜泻和营养不良，因此医生可能会进行检查以排除这些状况。 会进行其他实验室检查，以寻找导致生长不良的其他原因（如甲状腺、血液、肾脏、炎症和免疫疾病）。如果医生怀疑儿童患有特定综合征（如特纳综合征），则可进行基因检测。 如果检查表明孩子患有垂体疾病，则可使用磁共振成像 (MRI) 对大脑进行影像学检查，以寻找垂体结构异常和肿瘤。 如果孩子没有其他导致生长发育不良的原因，并且他们的生长激素水平低，医生通常会进行刺激试验。刺激试验是指给予可刺激生长激素产生的药物，然后测量数小时内的生长激素水平。