引起维生素 D 缺乏症的最常见原因是日光照射不足。某些疾病也可导致这种缺乏症。

最常见的原因是日光照射不足，饮食中多缺乏维生素 D，但某些疾病也可引起该缺乏症。

没有足够的维生素 D，肌肉及骨骼强度减低、疼痛。

婴儿可出现佝偻病：颅骨软化、骨骼不能正常发育，婴儿在坐和爬行方面出现发育迟缓。

根据血液检查及 X 线检查（必要时）可诊断。

出生后，母乳喂养儿需给予维生素 D 补充剂，因为母乳中的维生素 D 含量极少。

经口服或注射维生素 D 可完全治愈。

（也可参见维生素概述。）

维生素 D 对营养十分重要，它以两种形式存在：

维生素 D2（麦角骨化醇）： 该类型由植物和酵母前体细胞合成。它也是大剂量补充剂的常用形式。

维生素 D3（胆骨化醇）： 这类型是维生素 D 中最有活性的类型。当皮肤受到阳光直照时，维生素 D 可在皮肤合成。最常见的食物来源是强化食品，主要是谷类和奶制品。维生素 D 也存在于鱼肝油、多脂鱼、蛋黄和动物肝脏内。

维生素 D 主要储存在肝内。维生素 D2 和 D3 在体内没有活性。这两种形式的维生素 D 必须经肝肾处理（代谢），转化成称为活性维生素 D 或骨化三醇的活性形式。这种活性形式能促进肠道对钙、磷的吸收。这种活性形式能促进钙和磷经肠道吸收，矿物质钙和磷被吸收入骨，使之坚固、密度增加（矿化过程）。因此，骨化三醇对骨的形成、生长和修复都是十分必要的。

维生素 D 可用于治疗银屑病、甲状旁腺功能减退症和肾性骨营养不良。维生素 D 尚未被证实可预防白血病、乳腺癌、前列腺癌、结肠癌或其他癌症。补充维生素 D 不能有效治疗或预防抑郁症或心血管疾病，也不能预防骨折或跌倒。然而，一些证据表明，按照推荐每日膳食供给量联合服用维生素 D 和钙可降低维生素 D 缺乏症人群发生骨折和跌倒的风险。

维生素 D 的需要量随着年龄增长而增加。

维生素 D 与维生素 A、E 和 K 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。

维生素 D 缺乏症在全球都很常见。维生素 D 缺乏导致人体吸收钙及磷酸盐减少。没有足够的钙和磷就不能维持骨骼的健康，因此，维生素 D 缺乏症可导致一种骨病（在儿童中称为佝偻病，在成人中称为骨软化症）。在骨软化症中，机体吸收进入骨内的钙和其他矿物质不足，导致骨脆弱。

在孕妇中，维生素 D 缺乏症可导致胎儿缺乏该维生素，新生儿发生佝偻病的风险高。有时，维生素 D 缺乏严重到足以引起女性骨软化症。维生素 D 缺乏症可使骨质疏松加重。

维生素 D 缺乏症导致血钙水平低。为了努力提高血钙水平，机体可能会生成更多的甲状旁腺激素。然而，随着甲状旁腺激素达到高水平（称为甲状旁腺功能亢进），该激素会使钙离开骨骼进入血液，以使血钙水平升高。甲状旁腺激素也会导致更多的磷酸盐经尿液排出。钙和磷酸盐都是维持骨骼健康的必需营养素。因此，骨会变得脆弱。

你知道吗……

维生素 D 缺乏症的病因 维生素 D 缺乏症常见于不接受日光照射且饮食中维生素 D 摄入不足的人群。仅食用天然（非强化的）食品很少能提供足够的维生素 D 来预防缺乏症。在日照不足的情况下，强化维生素 D 的食物和维生素 D 补充剂有助于预防维生素 D 缺乏。 最常见的病因是日光照射不足 维生素 D 缺乏症的最常见病因是 最常见的病因是日光照射不足 因此，维生素 D 缺乏主要发生于户外活动时间少的人群：老年人和住在疗养院等机构中的人。维生素 D 缺乏也可发生在北方和南方纬度地区的冬季，或用衣物覆盖身体的人，如穆斯林妇女。 由于人乳中不含有大量的维生素 D，母乳喂养的婴儿如果没有充足的日光照射，就有可能发生缺乏和佝偻病。 一些专家建议，手臂和腿，或脸部、手臂和手应每周至少 3 次接受日光直照 5 到 15 分钟，但有些人（例如肤色较深人群或老年人）可能需要更多阳光照射。然而，许多皮肤科医生不建议增加日光照射，因为这会导致发生皮肤癌的风险增大。 其他病因 当皮肤受到足够的阳光照射时，人体通常能合成足够的维生素 D。然而，即使晒太阳，以下这些情况仍会增加维生素 D 缺乏的风险： 某些人群的皮肤在日光照射下合成的维生素 D 较少。这些人群包括深肤色人种、老年人和使用防晒霜的人。

人体可能无法从食物中吸收足够的维生素 D。在吸收不良性疾病中，患者不能正常吸收脂肪。这些患者也不能吸收维生素 D，因为维生素 D 是脂溶性维生素，常在小肠与脂肪一同被吸收。随着年龄增长，从肠道吸收的维生素 D 降低。

人体可能无法将维生素 D 转化为活性形式。某些肾病和肝病、几种罕见的遗传性疾病（如低血磷性佝偻病）以及某些药物（如一些抗癫痫药、利福平）会阻碍这种转化。

维生素 D 缺乏症的症状 维生素 D 缺乏可引起所有年龄组的人群肌肉疼痛、乏力和骨骼疼痛。 肌肉痉挛（抽搐）可能是婴儿佝偻病的最早表现。引起痉挛的原因是重度维生素 D 缺乏症患者的血钙水平低。如果孕妇发生维生素 D 缺乏症，其分娩的婴儿可能会出现痉挛。面部和手脚可能发生痉挛。如果痉挛严重，可能引起痫性发作。 患佝偻病的婴幼儿会出现整个颅骨变软。 较大的婴儿可能在独坐和爬行方面出现发育迟缓，头骨之间的缝隙（囟门）可能延迟闭合。 1～4 岁儿童的骨骼生长可能不正常，导致脊柱异常弯曲（脊柱侧凸）或者弓形腿或膝外翻。这些儿童可能在走路方面发育迟缓。 年长儿和青少年步行时疼痛。重度维生素 D 缺乏症可引起弓形腿或膝外翻。骨盆可能变得扁平，造成女孩的产道狭窄。 成人的骨骼，特别是脊柱、盆骨和下肢较脆弱。受累的部位有触痛，可发生骨折。 在老年人中，轻微的碰撞或摔伤即可导致骨折，尤其是髋骨骨折。

维生素 D 缺乏症的诊断 血液化验

有时行 X 光检查 医生会怀疑以下人群存在维生素 D 缺乏症： 报告饮食摄入不足或日光照射不足的患者

手足搐搦（一种肌肉痉挛）的新生儿

有佝偻病体征的儿童

老年人，尤其是骨密度降低（如患有骨质疏松）或骨折时 检测血液中的维生素 D 水平即可诊断维生素 D 缺乏。测定钙和磷酸盐的水平。为了排除骨密度降低的其他病因，也可能会测定其他物质的浓度。 还可能会进行 X 射线检查。在症状明显之前，可在 X 光片上看到骨内的特征性变化。 维生素 D 缺乏症所致佝偻病或骨软化症的主要诊断依据是症状、X 光片上显示的骨内特征性表现以及血液中维生素 D 的水平低。

维生素 D 缺乏症的预防 许多人需要服用维生素 D 补充剂。获得足够的日光照射不容易，尤其是要避免皮肤被阳光损伤。膳食极少能提供足够的维生素 D 来弥补日光照射不足。 维生素 D 补充剂对于有风险的人（例如年长、长期不出门、或长期居住在护理机构中的人）尤其重要。通常，老年人每天服用 20 微克 [800 单位] 的维生素 D 补充剂可预防这种维生素缺乏。很少需要大剂量使用补充剂。 美国和加拿大的市售液体牛奶（不是乳酪或酸奶）已经添加维生素 D。许多国家并没有在牛奶中添加维生素 D。早餐谷物也可能被添加维生素 D。 在母乳喂养的婴儿中，出生后即开始补充维生素 D 尤为重要，因为母乳中的维生素 D 含量极少。婴儿应服用维生素 D 补充剂至出生后 6 个月时，也就是开始摄入更多种类饮食之时。对于配方奶喂养的婴儿，市售婴儿配方奶中的维生素 D 含量充足。

维生素 D 缺乏症的治疗 维生素 D 补充剂

有时需要钙和磷酸盐补充剂 维生素 D 缺乏症的治疗方法是大剂量使用维生素 D 补充剂（多为每日口服），持续一个月左右。一个月后，通常会逐渐减低剂量至常规推荐剂量。 有肌肉痉挛或钙、磷缺乏者需要补充钙和磷。如果磷酸盐缺乏，应服用磷酸盐补充剂。该治疗可以让患者彻底痊愈。 对慢性肾和肝脏疾病的患者需要用特殊配方的维生素 D 补充剂。