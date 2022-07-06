肥胖是指根据年龄和性别，身体质量指数 (BMI) 等于或超过第 95 百分位数值。
虽然遗传和其他疾病可以导致肥胖，但大多数青春期孩子肥胖是由于缺乏体育锻炼和摄入的卡路里超过活动水平所需的量引起的。
按年龄和性别，根据 BMI 处于或超过第 95 百分位作出诊断。
进食营养丰富的饮食和增加锻炼有助于治疗肥胖症，一些儿童可能会使用减肥药物或接受减肥手术。
通过身体质量指数 (BMI) 界定肥胖。根据年龄和性别，BMI 处于前 5% 的青少年被视为肥胖。处于前 5% 意味着其 BMI 高于 95% 的同龄人（处于或超过第 95 百分位）。
当今青春期孩子的肥胖是 30 年以前的 2 倍之多。尽管肥胖症的多数并发症都发生在成年期，但肥胖青少年比同龄人更容易患高血压和 2 型糖尿病。虽然不足 1/3 的肥胖成人在青春期也肥胖，但大多数在青春期肥胖的孩子在成年后仍然肥胖。
尽管有许多治疗方法，但肥胖症是最难治疗的问题之一，长期成功率仍然很低。
（另见青少年问题简介。）
青少年肥胖症的病因
青少年肥胖症的治疗
健康的饮食和锻炼习惯
对于 BMI 达到或超过第 95 百分位数的 12 岁及以上青少年，使用减肥药
对于 BMI 显著超过第 95 百分位数的 13 岁及以上青少年，评估采用减肥手术
针对所有肥胖儿童和青少年提供强化策略，以帮助他们养成健康的饮食和锻炼习惯，并改变他们的健康行为。
减少热量摄取和消耗热量是实现这些目标的两种方式。
通过以下方法减少热量摄取
设定一个均衡的日常饮食食谱
永久性改变饮食习惯，以减低热卡的摄入
通过以下方式增加热量消耗
增加活动量
12 岁及以上的肥胖青少年（BMI 达到或超过同年龄、同性别第 95 百分位）可给予减肥药物。
13 岁及以上重度肥胖青少年（BMI 显著高于同年龄、同性别第 95 百分位数）可能会被转诊至专门从事该领域的外科医生，以进行减肥手术（减肥外科手术）的全面评估。
进行咨询以帮助青少年解决社会问题（包括自卑），可能有用。