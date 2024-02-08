发生库欣综合征时，皮质类固醇水平过高，通常是由于服用皮质类固醇药物或肾上腺过度分泌导致的。

库欣综合征通常是由于服用皮质类固醇治疗某种疾病，或者垂体或肾上腺内有肿瘤导致肾上腺过量生成皮质类固醇引起的。

其他部位（如肺部）的肿瘤也可能导致库欣综合征。

库欣综合征患者通常表现为躯干肥胖，面部又大又圆。

医生通过检测皮质醇水平并做其他检查来查看有无库欣综合征。

通过手术和放疗去除肿瘤。

（另见肾上腺概述。）

肾上腺过量生成皮质类固醇的原因是肾上腺有问题或者受到垂体（可控制肾上腺和其他内分泌腺）的过度刺激。垂体异常（如肿瘤）会使垂体大量生成促肾上腺皮质激素（ACTH，也称为促皮质素，可刺激肾上腺产生皮质类固醇的激素），这种疾病被称为库欣病。垂体外肿瘤（如小细胞肺癌或者肺或身体其他部位的类癌瘤）也能产生 ACTH，这种疾病被称为异位 ACTH 综合征。

有时肾上腺发生非恶性肿瘤（如腺瘤），可导致肾上腺分泌过多的皮质类固醇。肾上腺腺瘤非常常见。占总人口大约 10% 的人在其 70 岁前就会出现肾上腺腺瘤。但仅有一小部腺瘤产生过量的激素。肾上腺癌性肿瘤非常罕见，但其中一些也会过量生成激素。

服用皮质类固醇 由于严重身体状况而必须服用大剂量皮质类固醇（例如泼尼松或地塞米松）的患者也会发生库欣综合征。皮质类固醇常用于治疗许多炎症、过敏性疾病和自身免疫性疾病。常见例子包括哮喘、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、多种皮肤病和许多其他疾病。必须大剂量使用皮质类固醇的患者与皮质类固醇产生过多的患者表现出相同的症状。即使皮质类固醇以吸入方式给药（如治疗哮喘时）或局部涂抹用于治疗皮肤病，也偶尔会出现这些症状。 除了引起库欣综合征之外，大剂量使用皮质类固醇也会抑制肾上腺的功能（肾上腺功能不全）。发生抑制的原因在于皮质类固醇会给下丘脑和垂体发信号，使其停止生成正常情况下可剌激肾上腺功能的激素。因此，如果患者突然停止服用皮质类固醇，机体不能足够快地恢复肾上腺功能，就会引起短暂性肾上腺功能不全。一旦出现应激，机体不能剌激肾上腺产生所需的额外皮质类固醇。 因此如果患者服用皮质类固醇时间超过2−3周，医生绝不能突然中断治疗。相反，医生会在数周、有时在数月内逐渐减少药物剂量。 此外，服用皮质类固醇的患者在生病或遭遇严重应激时，可能需要增加皮质类固醇的剂量。在减量或停药数周内就生病或遭遇严重应激的患者，应恢复使用皮质类固醇。

库欣病 库欣病特指肾上腺受到过度刺激（通常由于垂体瘤所致）而引起的库欣综合征。出现这种疾病时，肾上腺过度活跃是因为垂体过度刺激肾上腺，而不是因为肾上腺存在异常。库欣病的症状与库欣综合征相似。 库欣病通过血液检查诊断，有时也通过尿液和唾液检查诊断。可能会对垂体区域进行 MRI（磁共振成像）或 CT（计算机断层扫描）等影像学检查。 库欣病的治疗方法是通过手术或放疗去除垂体瘤。如果垂体瘤无法切除或未能成功切除，则需手术切除肾上腺，或者给予药物以减少 ACTH 生成，或抑制皮质醇的生成或阻断过量皮质醇对组织的影响。

库欣综合征的症状 库欣综合征（面部特征） 图片 © Springer Science+Business Media 皮质类固醇可以改变机体脂肪的总量和分布。过多的脂肪会在整个躯干堆积，在后背上方尤为明显（有时称为水牛背）。库欣综合征患者的脸又大又圆（满月脸）。手臂和大腿与增粗的躯干不成比例，显得较细。肌肉体积缩小、肌无力。皮肤变薄、容易淤青，被碰伤或割伤后愈合缓慢。腹部和胸部会出现类似妊娠纹的条纹。库欣综合征患者还容易疲劳。 库欣综合征（水牛背和紫纹） 图片 © Springer Science+Business Media 长期高皮质类固醇水平会导致血压升高（高血压）、骨脆弱（骨质疏松症）和抗感染能力下降。患肾结石和糖尿病的危险性增加；静脉血栓增加；精神异常，包括抑郁和幻觉等均可能出现。 女性患者通常会出现月经周期紊乱。在有些患者中，肾上腺还会生成大量雄性激素（睾酮和类似激素），导致女性面部和躯体毛发增多，并出现秃顶。 库欣综合征患儿生长缓慢，身高可能比平均身高短。

库欣综合征的诊断 检测尿液、唾液和/或血液中的皮质醇水平

其他血液检查

影像学检查 当医生怀疑库欣综合征时，会检测血液中的皮质醇水平，皮质醇是主要的皮质类固醇激素。正常情况下，一天中皮质醇水平在早晨最高，而在其他时间都较低。通常，库欣综合征患者的皮质醇水平全天都很高。皮质醇水平可通过检测尿液、唾液或血液而得出。 如果皮质醇水平高，医生可能建议进行地塞米松抑制试验，在该试验中，医生会在夜间或数天内给予一剂地塞米松，然后检测早晨的皮质醇水平。地塞米松通常可抑制垂体分泌促皮质素，进而能抑制肾上腺分泌皮质醇。如果库欣综合征是由垂体刺激过度所致（库欣病），那么血液中的皮质醇水平会有一定程度的下降，但降幅不像无库欣综合征人的那么大。ACTH 水平偏高进一步提示肾上腺受到垂体的过度刺激。 如果库欣综合征有其他原因，那么地塞米松给药后，皮质醇水平仍会很高。例如，如果肾上腺内的肿瘤导致产生过多的皮质醇，那么垂体分泌的促皮质素水平会受到抑制，因此地塞米松不会降低血液中的皮质醇水平。有时，机体其他部位的其他类型的肿瘤会产生促皮质素样物质，这种物质会刺激肾上腺生成过量皮质醇，但这种刺激不会受到地塞米松的抑制。 为了明确病因，可能需要进行影像学检查，包括垂体或肾上腺的计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 扫描，以及胸部 X 线或者肺部或腹部 CT 扫描。但是这些影像学检查有时也无法发现肿瘤。 如果认为病因是 ACTH 过量生成，那么有时需要从排泌垂体激素的静脉采血来明确病因。