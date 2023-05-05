所有看护者均应采用一致的排便训练程序。幼儿保姆、祖父母和儿童看护工作人员应遵循相同的程序，并就身体部位和如厕行为使用相同的名称。

定时法是最常用的排便训练方法。将看似做好准备的儿童引向便椅，并渐渐让他们短暂地和衣坐在上面。然后鼓励儿童练习脱下裤子，坐在便椅上的时间每次不超过 5 或 10 分钟，随后穿回衣物。重复进行简单解释，并通过将变湿或变脏的尿布放入便盆中加以巩固。每当儿童感到需要排便时，还要鼓励他们练习使用便壶。每次小便或大便后，应教导他们冲洗和洗手。

成功完成后给予表扬或奖励（如贴纸）。避免因意外或没有成功而发怒或进行惩罚，因为这样做会对儿童训练过程产生负面影响，并让儿童感到压力过大。父母应理解并接受排便训练可能需要较长时间（通常为 3 至 6 个月）以及他们的孩子在此期间可能会出现意外失禁。

定时法非常适用于可以预知大便和小便时间以及在正常排便时间可坐在便椅上的儿童。对于无法预知排便时间的儿童，最好推迟教导练习，直到他们可以提前独自想到需要前去使用便椅。

不愿坐马桶的儿童应在餐后再次尝试。如果连续数天都不愿坐马桶，最佳对策是将教导练习延迟数周。不愿使用马桶或便壶的儿童可能只是没有做好准备。在儿童坐在马桶上并排便时给予表扬或奖励，这种做法非常有效。确立这种方式后，可在每两次成功完成后给予奖励，随后逐渐停止。

应避免对抗行为，因为这通常会导致已取得的进步受挫，并可能使得亲子关系紧张。

在患病、或情绪混乱、或在感到需要更多关心（例如弟弟妹妹刚出生）时，接受排便训练的儿童还可能倒退到较早发育阶段（称为倒退），并出现更多意外失禁。在这些情况下，父母应尽力避免给孩子压力，可以给予奖励，并且如果可能的话，在不进行排便训练时给予孩子更多关爱和关心。