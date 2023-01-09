总体而言，大便失禁的主要病因包括

便秘

偶尔是身体原因或疾病

心理原因

尽管看似矛盾，但大便失禁通常由便秘造成。便秘是排便延迟或困难，可能有很多原因，尤其是行为（例如，害怕上厕所或排出硬便）和饮食（例如，没有摄入足够的纤维）。

不管病因是什么，由于粪便位于肠内，水被吸收，都会使大便变硬。因为排出大量、坚硬的粪便会很痛，儿童会更加抑制便意，导致便秘恶化的恶性循环。患儿可能无法排出硬便，其仍留在直肠中（粪便嵌塞）。然后，大肠上部的柔软、湿润的粪便可能会在变硬的粪块周围渗漏，导致大便失禁。

如果便秘继续，直肠壁和大肠壁会伸展。持续伸展使儿童对肠满感觉降低，损害肌肉控制，进而增加大便失禁的风险。

有时，医生需要检查孩子的身体原因或疾病。

有时，心理因素可能会导致大便失禁。