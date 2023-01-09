大便失禁是指并非由疾病或身体异常引起的不当排便。
大便失禁可以是自主的，也可以是非自主的。它是儿童期的常见问题，见于 3% 至 4% 的 4 岁儿童并随年龄的增大而减少。大便失禁最常见是因为对排便训练的抵触或开始上学时发生的。
儿童大便失禁的病因
总体而言，大便失禁的主要病因包括
便秘
偶尔是身体原因或疾病
心理原因
尽管看似矛盾，但大便失禁通常由便秘造成。便秘是排便延迟或困难，可能有很多原因，尤其是行为（例如，害怕上厕所或排出硬便）和饮食（例如，没有摄入足够的纤维）。
不管病因是什么，由于粪便位于肠内，水被吸收，都会使大便变硬。因为排出大量、坚硬的粪便会很痛，儿童会更加抑制便意，导致便秘恶化的恶性循环。患儿可能无法排出硬便，其仍留在直肠中（粪便嵌塞）。然后，大肠上部的柔软、湿润的粪便可能会在变硬的粪块周围渗漏，导致大便失禁。
如果便秘继续，直肠壁和大肠壁会伸展。持续伸展使儿童对肠满感觉降低，损害肌肉控制，进而增加大便失禁的风险。
有时，医生需要检查孩子的身体原因或疾病。
有时，心理因素可能会导致大便失禁。
你知道吗……
儿童大便失禁的诊断
儿童大便失禁的治疗
使用医生开具的泻药治疗便秘
行为计划
维持效应
如果原因是便秘，则应开泻药或其他药物的处方来彻底清除肠道内容物，这是最初采取的必要措施。
完成清肠（有时通过腹部 X 线检查进行确认）后，儿童开始进行定期轻泻药治疗及行为计划，以确保规律的排便。
实现规律的排便后，儿童开始进入维持阶段。
行为计划
行为计划通常包括安排如厕时间，在此期间，儿童在每餐后，坐在马桶上 5 至 10 分钟，不管他们是否有便意。如果儿童在一天的特定几个时间排便，在这几个时间之前，他们也应立即坐在马桶上。
小的奖励通常奏效。例如，每次他们坐在马桶上，就在图上贴一个贴画（即使不排便），这让他们更愿意遵守计划。通常会采用分步计划，孩子坐在马桶上，便可获得小奖励（例如贴画），如果坚持遵守计划，则可获得更大奖励。随时间推移，可能需要更换奖励，以保持儿童对计划的兴趣。
如果看护者发起的行为计划不成功，可将儿童转诊给行为治疗师或儿童心理学家，这些医生在治疗大便失禁患儿方面有经验。这些专家强烈建议，对失禁和粪便污染行为感到沮丧的看护者应避免惩罚儿童或对儿童进步不足或取得进步后又退步恢复旧行为而感到失望。行为治疗师和儿童心理学家通常也提醒看护者不要使用过多正面表扬。
维持效应
一旦实现正常的排便，大便失禁常停止。有必要保持柔软的大便几个月，从而让伸展的肠壁变回正常，重获肠满的感觉。在维持阶段，仍需要一些泻药和定期坐便时间来鼓励排便，随后才能感觉到便意。
在此维持阶段后，缓慢减少轻泻药剂量，然后停止服用，并减少规律如厕的次数。此时经常会复发，所以健康护理人员应继续监测儿童。肠道再训练可能是一个漫长的过程，可能需要数月至数年。
在大多数严重病例中，如果孩子大便失禁导致情绪或行为问题，或因情绪或行为问题导致失禁，可能需要心理咨询。