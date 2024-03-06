哈特纳普病是一种罕见的遗传性氨基酸代谢异常，由缺乏代谢氨基酸色氨酸和某些其他氨基酸所需的酶引起。由于肠道和肾脏中氨基酸的转运紊乱，机体的这些物质含量不足。当父母将导致这类疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生哈特纳普病。

哈特纳普病是由缺乏代谢氨基酸色氨酸所需的酶引起。

症状包括皮疹、智力障碍和会因阳光、天气热和营养缺乏而加重的精神问题。

根据尿液检查可做出诊断。

可采用烟酰胺治疗发作，并在饮食中补充烟酰胺或烟酸。

（另见先天性肾小管疾病简介。）

氨基酸是构成蛋白质的基本单位，在机体内起着多种作用。人体产生一些所需的氨基酸，并从食物中获取其他氨基酸。

哈特纳普病是一种导致氨基酸色氨酸和某些其他氨基酸减少的疾病。色氨酸是一种必需氨基酸，这意味着它不能在人体内产生，而必须从食物中摄入。哈特纳普病患者的尿液中会排泄出大量的氨基酸。因此，人体内残留的氨基酸不足。当血液中色氨酸水平过低时，机体不能合成足量的复合维生素 B 烟酸，尤其当机体处于应激状态而需要更多的维生素时。

有几类不同的遗传性疾病。哈特纳普病患者遗传 2 个拷贝的异常基因，分别从双亲各获得一个（见图非 X 连锁隐性遗传疾病）。因为隐性基因的性状表达需要 2 个存在该性状的基因，所以父母是该基因的携带者，但没有该综合征。但是，患有这种疾病的儿童的兄弟姐妹可能会患这种疾病。缺陷基因控制某些氨基酸在小肠的吸收及其在肾脏的重吸收。导致该疾病患者体内某种氨基酸不能在小肠正常吸收，也不能在肾小管正常重吸收。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

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哈特纳普病的症状 除了氨基酸的转运受到影响外，肠道和肾脏功能正常，而且疾病症状主要出现在脑部和皮肤。 虽然哈特纳普病从出生时就存在，但症状可能在任何时候开始，有时可能在成年初期才开始。阳光、发热、药物或情绪或身体应激都可诱发症状的出现。 发病前，患者几乎都有一段时期的营养不良。大多数症状呈现散发，且由烟酸缺乏引起。烟酸在饮食中的摄入不足（烟酸缺乏病）会导致当暴露于阳光下时，身体部位出现皮疹。 智力障碍、身材矮小、头痛、步态不稳以及虚脱或晕厥较常见。心理问题（如焦虑、快速情感变化、妄想和幻觉）也可以发生。

哈特纳普病的诊断 尿液化验 实验室检查尿样本可发现尿中氨基酸及其副产品（如 5-羟色胺）的排泄量异常增多。 可以进行基因检测，以确认某些人的哈特纳普病诊断。

哈特纳普病的治疗 保证良好的营养，补充烟酰胺或烟酸

发病时用烟酰胺治疗

避免阳光照射和磺胺类药物 保持良好的营养和摄入足量的蛋白质，可降低哈特纳普病患者发病次数以及发病的严重程度。 受影响患者应在饮食中补充烟酰胺或烟酸（一种与烟酰胺非常相似的复合维生素 B），并可能服用烟酰胺来治疗发作。 患哈特纳普病的人也应避免阳光照射以及含有磺胺类药物的抗生素。