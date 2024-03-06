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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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遗传代谢性疾病概述

作者：Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 3月 2024
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小知识

遗传代谢性疾病是遗传性疾病，可导致代谢通路出现问题，并可能导致器官损伤。

有数百种代谢疾病，其中大多数非常罕见。

遗传

遗传是基因从一代传到下一代。儿童继承父母的基因。

当儿童遗传到控制代谢的缺陷基因时，就会发生遗传代谢性疾病。有几类不同的遗传性疾病。在大多数遗传代谢性疾病中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。一些遗传代谢性疾病是 X 连锁，这意味着只有 1 个异常基因的拷贝就会引起男孩患病。

代谢

人们摄入的大多数食物和饮料都是复杂的物质，机体必须将之分解为更简单的物质。这一过程包括了很多步骤。随后，这些更简单的物质作为基本成分，组成机体维持生命所需要的物质。同样，这些物质的形成可能需要几个步骤。主要基本成分包括

代谢是分解和转化摄入物质的复杂过程。

代谢通过由机体细胞产生的称作酶的化学物质来实现。如果遗传异常影响酶的功能或使其缺陷或缺失，则会发生各种代谢性疾病。这些疾病通常是由于以下一种或两种原因引起：

  • 无法分解应该分解的物质，从而使有毒的中间物质聚集

  • 无法产生一些基本物质

分类主要是根据哪条代谢链受到影响。

遗传代谢性疾病的诊断

  • 产前筛查检测

  • 新生儿筛查检测

出生前，可以通过产前筛查检查：羊膜穿刺术绒毛膜绒毛采样来诊断胎儿的某些遗传代谢性疾病（例如苯丙酮尿症脂质沉积）。通常使用血液或组织样本检查是否有某种酶的不足或缺失，以做出遗传代谢性疾病的诊断。有时也使用基因检测。

出生后，许多此类疾病可通过常规新生儿筛查检查发现。有关美国常规新生儿筛查检测完整列表，请参见按不同州筛查的疾病。但是，并未对新生儿进行许多较不常见的遗传代谢性疾病的筛查，医生仅在怀疑有问题时才对这些疾病进行检查。

医生可能会在体格检查时怀疑遗传代谢性疾病。症状也可能提供线索。例如，尿味甜的孩子可能患有枫糖浆尿病，或者身上闻起来像汗脚的孩子可能患异戊酸血症。眼睛问题、肝脏或脾脏肿大、心脏问题（例如心肌病）或肌肉无力可能表明存在其他遗传代谢性疾病。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 按不同州筛查的疾病: 该资源帮助美国用户确定其所在州为新生儿筛查的疾病。

  2. 国家罕见疾病组织 (NORD)：该资源为父母和家人提供有关罕见病的信息，包括罕见病、支持小组和临床试验资源列表。

  3. 遗传与罕见病信息中心 (GARD)：本资源提供便于人们理解的罕见疾病或遗传性疾病的信息。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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