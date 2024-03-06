人们摄入的大多数食物和饮料都是复杂的物质，机体必须将之分解为更简单的物质。这一过程包括了很多步骤。随后，这些更简单的物质作为基本成分，组成机体维持生命所需要的物质。同样，这些物质的形成可能需要几个步骤。主要基本成分包括

代谢是分解和转化摄入物质的复杂过程。

代谢通过由机体细胞产生的称作酶的化学物质来实现。如果遗传异常影响酶的功能或使其缺陷或缺失，则会发生各种代谢性疾病。这些疾病通常是由于以下一种或两种原因引起：

无法分解应该分解的物质，从而使有毒的中间物质聚集

无法产生一些基本物质

分类主要是根据哪条代谢链受到影响。