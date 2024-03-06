遗传代谢性疾病是遗传性疾病，可导致代谢通路出现问题，并可能导致器官损伤。
有数百种代谢疾病，其中大多数非常罕见。
遗传
代谢
遗传代谢性疾病的诊断
产前筛查检测
新生儿筛查检测
出生前，可以通过产前筛查检查：羊膜穿刺术或绒毛膜绒毛采样来诊断胎儿的某些遗传代谢性疾病（例如苯丙酮尿症和脂质沉积）。通常使用血液或组织样本检查是否有某种酶的不足或缺失，以做出遗传代谢性疾病的诊断。有时也使用基因检测。
出生后，许多此类疾病可通过常规新生儿筛查检查发现。有关美国常规新生儿筛查检测完整列表，请参见按不同州筛查的疾病。但是，并未对新生儿进行许多较不常见的遗传代谢性疾病的筛查，医生仅在怀疑有问题时才对这些疾病进行检查。
医生可能会在体格检查时怀疑遗传代谢性疾病。症状也可能提供线索。例如，尿味甜的孩子可能患有枫糖浆尿病，或者身上闻起来像汗脚的孩子可能患异戊酸血症。眼睛问题、肝脏或脾脏肿大、心脏问题（例如心肌病）或肌肉无力可能表明存在其他遗传代谢性疾病。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
按不同州筛查的疾病: 该资源帮助美国用户确定其所在州为新生儿筛查的疾病。
国家罕见疾病组织 (NORD)：该资源为父母和家人提供有关罕见病的信息，包括罕见病、支持小组和临床试验资源列表。
遗传与罕见病信息中心 (GARD)：本资源提供便于人们理解的罕见疾病或遗传性疾病的信息。