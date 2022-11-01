烟酸缺乏症（导致色斑病）在食物缺乏率低的国家不常见。许多烟酸缺乏症患者也缺乏蛋白质、核黄素（一种 B 族维生素）和维生素 B6。

手、足、小腿肚、颈部和脸上出现独特的暗红色皮疹，舌和嘴唇变成暗红色。

消化道问题、疲乏、意识模糊、定向力障碍、幻觉和记忆力减退。

根据饮食史、症状、有时行尿液检查，可以确诊。

口服大剂量的烟酰胺或尼克酸可以纠正这种缺乏症。

烟酸是一种 B 族维生素，对体内碳水化合物、脂肪和其他许多物质的代谢以及维持细胞正常功能至关重要。

烟酸在干酵母、动物肝脏、红肉、禽肉、鱼、豆类以及全谷物或营养素强化型的谷物食品和面包中含量丰富。富含色氨酸（一种氨基酸）食物（如乳制品）可以补充饮食中缺乏的烟酸，因为机体可将色氨酸转化为烟酸。

“烟酸”一词有两个含义，既可等同于尼克酸，又可作为该 B 族维生素两种形式——烟酰胺和尼克酸——的统称。

烟酸 缺乏症的症状 通常，糙皮病患者会出现对称性暗红色皮疹，类似晒斑，日光照射后加重（称为光过敏）。皮疹发生在日光照射部位，其位置独特： 在手臂和手上（手套状）

在脚和小腿肚上（靴子状）

在脖子上（项链状）

在脸上形成蝴蝶状 皮肤异常持续出现，受累皮肤可能会变成棕色和鳞片状。 糙皮病导致的手上皮疹 图片 © Springer Science+Business Media 糙皮病导致的颈部周围皮疹 图片 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 整个消化道都可能受累。舌和口腔发炎，呈暗红色。舌肿胀、口腔烧灼感，舌和口腔都可能出现溃疡。咽喉和食管也可有烧灼感。唾液生成量可能增加。其他症状包括恶心、呕吐、腹部不适、便秘和腹泻（可能便血）。 随后出现疲乏、失眠和淡漠。随后常出现脑部功能障碍（脑病）。意识模糊、定向力障碍、幻觉和记忆力减退。患者可能过度兴奋、抑郁、极度激动（狂躁）、妄想或偏执多疑（认为有人意欲伤害他们）。

烟酸 缺乏症的诊断 体格检查

尿液化验

服用烟酸补充剂后，症状缓解 烟酸缺乏症的诊断依据是饮食史和症状。检测尿液中的烟酸代谢副产物有助于诊断，但此项检测有时不可用。 如果补充烟酸后症状缓解，可确诊本病。