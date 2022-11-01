烟酸缺乏症（导致色斑病）在食物缺乏率低的国家不常见。许多烟酸缺乏症患者也缺乏蛋白质、核黄素（一种 B 族维生素）和维生素 B6。
手、足、小腿肚、颈部和脸上出现独特的暗红色皮疹，舌和嘴唇变成暗红色。
消化道问题、疲乏、意识模糊、定向力障碍、幻觉和记忆力减退。
根据饮食史、症状、有时行尿液检查，可以确诊。
口服大剂量的烟酰胺或尼克酸可以纠正这种缺乏症。
烟酸是一种 B 族维生素，对体内碳水化合物、脂肪和其他许多物质的代谢以及维持细胞正常功能至关重要。
烟酸在干酵母、动物肝脏、红肉、禽肉、鱼、豆类以及全谷物或营养素强化型的谷物食品和面包中含量丰富。富含色氨酸（一种氨基酸）食物（如乳制品）可以补充饮食中缺乏的烟酸，因为机体可将色氨酸转化为烟酸。
“烟酸”一词有两个含义，既可等同于尼克酸，又可作为该 B 族维生素两种形式——烟酰胺和尼克酸——的统称。
烟酸缺乏症的病因
一种烟酸缺乏症是由于缺乏烟酸和色氨酸（一种氨基酸）所致。这种烟酸缺乏症会引起糙皮病，累及皮肤、消化道和脑部。糙皮病仅在饮食中同时缺乏烟酸和色氨酸时发生，因为若色氨酸不缺乏，人体可将其转化为烟酸。生活在以玉米（印度玉米）为主食地区的人有患糙皮病的风险，因为玉米中烟酸和色氨酸的含量都较低。而且，除非用碱处理（如做玉米饼那样），否则玉米中的烟酸不能被肠道吸收。糙皮病可能是季节性疾病，在饮食以玉米产品为主的情况下，每年在春季出现，并持续至夏天。
有下列任何疾病的患者也会发生糙皮病：
下列情况可导致烟酸缺乏：
烟酸缺乏症的症状
通常，糙皮病患者会出现对称性暗红色皮疹，类似晒斑，日光照射后加重（称为光过敏）。皮疹发生在日光照射部位，其位置独特：
在手臂和手上（手套状）
在脚和小腿肚上（靴子状）
在脖子上（项链状）
在脸上形成蝴蝶状
皮肤异常持续出现，受累皮肤可能会变成棕色和鳞片状。
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图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
整个消化道都可能受累。舌和口腔发炎，呈暗红色。舌肿胀、口腔烧灼感，舌和口腔都可能出现溃疡。咽喉和食管也可有烧灼感。唾液生成量可能增加。其他症状包括恶心、呕吐、腹部不适、便秘和腹泻（可能便血）。
随后出现疲乏、失眠和淡漠。随后常出现脑部功能障碍（脑病）。意识模糊、定向力障碍、幻觉和记忆力减退。患者可能过度兴奋、抑郁、极度激动（狂躁）、妄想或偏执多疑（认为有人意欲伤害他们）。
烟酸缺乏症的诊断
体格检查
尿液化验
服用烟酸补充剂后，症状缓解
烟酸缺乏症的诊断依据是饮食史和症状。检测尿液中的烟酸代谢副产物有助于诊断，但此项检测有时不可用。
如果补充烟酸后症状缓解，可确诊本病。
烟酸缺乏症的治疗
烟酸补充剂
其他 B 族维生素补充剂
烟酸补充剂有两类：烟酰胺和尼克酸。糙皮病可通过每天口服烟酰胺进行治疗。与尼克酸不同，烟酰胺不会引起潮红、瘙痒、烧灼感或刺痛感。
烟酸缺乏症患者通常也缺乏其他营养素，因此均衡饮食很重要。同时服用其他的 B 族维生素补充剂。