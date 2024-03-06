碳水化合物代谢疾病概述

碳水化合物代谢疾病是遗传代谢性疾病。当父母将导致这些疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生遗传性疾病。

有几类不同的遗传性疾病。在许多遗传代谢性疾病中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。一些遗传代谢性疾病是 X 连锁，这意味着只有 1 个异常基因的拷贝就会引起男孩患病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

碳水化合物是糖类。一些糖类很简单，另一些则很复杂。蔗糖（食用糖）由 2 种较简单的糖组成，分别称为葡萄糖和果糖。乳糖（奶糖）由葡萄糖和半乳糖构成。蔗糖和乳糖在被机体吸收和利用之前必须被酶分解为单糖。在面包、面食、米饭和其他含有碳水化合物的食物中，糖以单糖分子的长链形式存在。这些长的分子也必须被机体分解。如果缺少处理某种糖所需的酶，该糖会在体内累积，从而引起问题。

碳水化合物代谢疾病包括