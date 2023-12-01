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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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PFAPA 综合症

作者：Gil Amarilyo, MD, Tel Aviv University
已审核/已修订 12月 2023
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PFAPA（伴随口腔炎、咽炎和淋巴结炎的周期性发热）综合征会导致发热反复发作，持续 3 至 6 天，口腔溃疡（口腔炎），喉咙痛（咽炎）和淋巴结肿大（淋巴结炎）。

PFAPA（周期性发热伴阿弗他口炎、咽炎及淋巴结炎）综合征是儿童中最常见的周期性发热综合征。尽管未发现确定的基因因素，但学者仍将其规划为遗传性发热综合征。

PFAPA综合征多发于 2～5 岁儿童，且男孩多见。该病也已在成人中被发现。

患儿常有持续 3 至 6 天的发热，约每月一次。PFAPA 综合征会引起疲劳、畏寒、偶尔的腹痛及头痛，同时伴发热、咽痛、口腔溃疡以及淋巴结肿大。

儿童在平时身体健康且生长发育正常。

医生通常根据症状及其发生的方式来诊断 PFAPA 综合征。血液检查（如检查 C 反应蛋白和红细胞沉降率，有时称为炎症标志物）可用于测量炎症。

实验室检测
实验室检测

PFAPA 综合征的治疗

  • 有时会使用皮质类固醇、秋水仙碱、西咪替丁、扁桃体切除术或以上方法结合

PFAPA 综合征无需治疗，但是可以给儿童皮质类固醇以缓解症状。西咪替丁秋水仙碱似乎对某些儿童有帮助。如果这些治疗方法无效，在罕见情况下，医生会切除扁桃体（扁桃体切除术），通常可以缓解症状。

阿那白滞素和卡那单抗是其他可能对某些儿童有帮助的药物。

布洛芬或对乙酰氨基酚可以缓解疼痛和发热。

儿童长大后 PFAPA 综合征往往会消失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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