复发性阿弗他口炎（口疮或阿弗他溃疡）是一种口腔内较小的，疼痛性的溃疡，通常开始于童年，并会频繁复发。
口腔创伤、压力以及一些食物可能促使疾病发作。
人们会感到灼痛，一天左右之后，一个口腔溃疡会在口腔的软组织上出现。
医生或牙医会基于疼痛和口腔溃疡的表现而做出诊断。
治疗措施是进行口腔冲洗，有时使用皮质类固醇。
（另请参见口腔溃疡和炎症。）
复发性阿弗他口炎（RAS）非常多见。原因尚不清楚，但可能涉及多种因素，包括免疫系统疾病或功能异常，接触防腐剂和牙膏成分以及遗传易感性。RAS 通常始于儿童期，大多数 RAS 患者 <30 岁。
复发性阿弗他口炎（RAS）患者会反复出现口腔溃疡。有的人仅有一或两个溃疡，一年发作数次。其他人几乎连续发作。发作的频率和严重程度通常随着年龄增长而降低。
许多因素似乎会诱发或引发发作，但似乎并未涉及过敏反应。这些因素包括口腔损伤、应激（例如，一个大学生在期末考试期间可能会患口腔溃疡），某些食物（尤其是巧克力、咖啡、花生、鸡蛋、麦片、杏仁、草莓、奶酪和西红柿等）。艾滋病患者口内经常出现较大的口疮，并且持续数周。
R P. MARAZZI/科学图片库
RAS 的症状
开始时的症状通常有疼痛或烧灼感，接着在1〜2天内会出现口腔溃疡。不会出现水泡。溃疡性口疮的主要症状是与其病损大小不相符合的剧烈疼痛，疼痛可持续4～7天。口腔溃疡几乎总是形成于柔软，松散的组织如在唇部或脸颊的内侧，在舌头上，在口腔底部、软腭上或在咽喉。溃疡表现为表浅，圆形或椭圆形的斑点，有黄灰色的中心和红色的边界。通常溃疡较小，直径约 1/8 至 3/8 英寸（小于 1 厘米），并且通常以 2 到 3 簇出现。它们通常 10 天之内会自行消失，不留疤痕。直径约 ½ 至 1½ 英寸（小于 3 厘米）的较大溃疡比较少见。这些较大的溃疡形状不规则，在多周之后才能痊愈，并经常留下疤痕。
重型溃疡还可导致发烧、颈部淋巴结肿大和全身不适。
RAS 的诊断
医生或牙医根据外观及其引起的疼痛来识别复发性阿弗他口炎。
RAS 的治疗
止痛药
漱口液
口服皮质类固醇
治疗方法包括使用与其他口疮相同的一般措施来缓解疼痛（请参见局部治疗）。此外，医生经常建议患者使用口泰漱口。如果有很多口腔溃疡，医生有时也建议使用皮质类固醇，如地塞米松冲洗液。如果只有较少的口腔溃疡，医生会建议其他皮质类固醇，如醋酸肤轻松或氯倍他索作为软膏使用，或混合在保护性羧甲基纤维素糊剂中使用。对于反复发作的口腔溃疡，患者一旦感觉疼痛，应尽快使用口腔漱口水。使用这些皮质类固醇的患者可能会出现由白色念珠菌引起的口腔炎（请参见念珠菌病的症状）。
如果直接应用到受影响部位的皮质类固醇不起作用，可以口服泼尼松片剂。然而，在皮质类固醇处方之前，医生应确保患者没有口腔单纯疱疹病毒感染，这种疾病可因为服用皮质类固醇而情况恶化。身体对皮质类固醇漱口水和片剂的吸收要多于凝胶形式的皮质类固醇，所以其副作用可能令人担忧（请参见侧栏皮质类固醇：用途和副作用）。
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