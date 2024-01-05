复发性阿弗他口炎（口疮或阿弗他溃疡）是一种口腔内较小的，疼痛性的溃疡，通常开始于童年，并会频繁复发。

口腔创伤、压力以及一些食物可能促使疾病发作。

人们会感到灼痛，一天左右之后，一个口腔溃疡会在口腔的软组织上出现。

医生或牙医会基于疼痛和口腔溃疡的表现而做出诊断。

治疗措施是进行口腔冲洗，有时使用皮质类固醇。

（另请参见口腔溃疡和炎症。）

复发性阿弗他口炎（RAS）非常多见。原因尚不清楚，但可能涉及多种因素，包括免疫系统疾病或功能异常，接触防腐剂和牙膏成分以及遗传易感性。RAS 通常始于儿童期，大多数 RAS 患者 <30 岁。

复发性阿弗他口炎（RAS）患者会反复出现口腔溃疡。有的人仅有一或两个溃疡，一年发作数次。其他人几乎连续发作。发作的频率和严重程度通常随着年龄增长而降低。

许多因素似乎会诱发或引发发作，但似乎并未涉及过敏反应。这些因素包括口腔损伤、应激（例如，一个大学生在期末考试期间可能会患口腔溃疡），某些食物（尤其是巧克力、咖啡、花生、鸡蛋、麦片、杏仁、草莓、奶酪和西红柿等）。艾滋病患者口内经常出现较大的口疮，并且持续数周。

口疮 图片 R P. MARAZZI/科学图片库

RAS 的症状 开始时的症状通常有疼痛或烧灼感，接着在1〜2天内会出现口腔溃疡。不会出现水泡。溃疡性口疮的主要症状是与其病损大小不相符合的剧烈疼痛，疼痛可持续4～7天。口腔溃疡几乎总是形成于柔软，松散的组织如在唇部或脸颊的内侧，在舌头上，在口腔底部、软腭上或在咽喉。溃疡表现为表浅，圆形或椭圆形的斑点，有黄灰色的中心和红色的边界。通常溃疡较小，直径约 1/8 至 3/8 英寸（小于 1 厘米），并且通常以 2 到 3 簇出现。它们通常 10 天之内会自行消失，不留疤痕。直径约 ½ 至 1½ 英寸（小于 3 厘米）的较大溃疡比较少见。这些较大的溃疡形状不规则，在多周之后才能痊愈，并经常留下疤痕。 重型溃疡还可导致发烧、颈部淋巴结肿大和全身不适。

RAS 的诊断 医生或牙医根据外观及其引起的疼痛来识别复发性阿弗他口炎。