遗传性周期性发热综合征概述

遗传周期发热综合征是一种与常见的儿童期感染或其他常见疾病无关的引起周期性发热以及其他症状的遗传性疾病。

所有年龄组中，最常见的遗传性周期性发热综合征是

一种导致发热但未被认为具有遗传性的相似疾病是

其他一些不太常见的综合征包括：

遗传性冷吡啉相关周期性综合征 (cryopyrinopathies)：这些综合征包括家族性寒冷型自身炎症综合征 (FCAS)、穆-韦二氏综合征 (MWS) 以及新生儿发病的多系统炎症性疾病 (NOMID)。寒冷的气温会定期引发发热、皮疹和关节疼痛。可以改变免疫系统功能的药物，如阿那白滞素、利纳西普或卡那单抗可能会有所帮助。

高 IgD 综合症：这种综合征会导致发热、腹痛、头痛、关节痛、皮疹和淋巴结肿大。非甾体类抗炎药 (NSAID)、皮质类固醇和阿那白滞素可帮助缓解发作时的症状。可以使用阿那白滞素或卡那单抗来预防发作。

肿瘤坏死因子受体相关周期性综合征 (TRAPS)：症状包括周期性出现的肌肉疼痛及四肢肿胀、腹痛、关节痛、皮疹及发热。NSAID 有时用于治疗轻度发作。然而，患者通常需要使用泼尼松（一种皮质类固醇），来治疗典型发作。可以使用阿那白滞素和卡那单抗来预防发作。

PAPA 综合征（化脓性关节炎、坏疽性脓皮症和痤疮）：此综合征可导致发热、关节炎、皮肤溃疡和痤疮。到青春期，关节炎趋于消退，皮肤问题是主要症状。阿那白滞素或依那西普、阿达木单抗或英夫利昔单抗可能有效。用抗生素，即四环素或异维甲酸治疗痤疮。

PAPA 综合征（化脓性关节炎、坏疽性脓皮症和痤疮综合征） 图片 © Springer Science+Business Media

遗传性周期性发热综合征的症状通常在儿童期开始。在 18 岁以后有不到 10% 的患者出现症状。患者会有周期性的发热和炎症发作，但在平时感觉良好。