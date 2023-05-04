喉咙痛是咽喉后面发生疼痛。
咽喉痛会非常明显，通常吞咽时疼痛感会加重。
很多患者因此拒绝饮食。有时耳朵也会感觉疼痛，因为喉咙后方的神经非常靠近耳部神经。
喉咙痛的病因
喉咙痛通常因感染导致（见表格喉咙痛的一些感染性病因和特点）。最常见病因是
扁桃体咽炎
导致咽喉痛的不太常见但较严重的病因是
脓肿
会厌感染（会厌炎）
肿瘤
脓肿、会厌炎和肿瘤应该引起特别注意，应为它们可能会堵塞呼吸道。
喉部刺激和轻度疼痛也可因干燥、刺激物、胃食管疾病 (GERD)和声带拉伤（例如因喊叫）导致。
扁桃体咽炎
扁桃体咽炎是扁桃体（喉咙后部的淋巴组织）和喉咙（咽喉）感染。当扁桃体有明显炎症时，医生可能会说“扁桃体炎”，或者当扁桃体发炎不严重或患者没有扁桃体痛但有咽喉痛时，医生会说“咽炎”。
扁桃体咽炎一般由病毒引起，通常是导致普通感冒的同一病毒。大多数的普通感冒开始喉咙略疼痛。不太常见的病毒性病因是急性单核细胞增多症（EB 病毒导致），主要见于儿童和青壮年。引起 COVID-19和其他冠状病毒的冠状病毒也可引起咽喉痛。更罕见的是，喉咙痛可能是人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染初期的症状之一或因 HIV 感染患者中的慢性真菌感染导致（如鹅口疮）。
成年人其中大约 10%（儿童略多一些）喉咙痛是由一型链球菌属的细菌（链球菌）感染导致的。这类链球菌感染经常叫做链球菌性咽喉炎。链球菌性咽喉炎在 2 岁以下儿童中不常见。如果不治疗，链球菌感染可导致严重并发症，如风湿热（目前在发达国家很少见）、肾小球肾炎（一种肾脏疾病）或脓肿
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脓肿
会厌炎
会厌是吞咽时关闭声带和气管的小型挡板状组织。会厌可能被某些细菌感染（会厌炎）。感染导致严重的疼痛和肿胀。肿胀会封闭气管，尤其是婴儿和儿童。会厌炎过去主要发生在儿童中，通常是由B型流感嗜血细菌（HiB）引起。现在，在大多数儿童接种抗HiB疫苗的地区，儿童中很少见会厌炎，但HiB在成年人和未接种疫苗的儿童中仍是一个致病原因。
喉咙痛的评估
不是所有的喉咙痛都需要医生立即评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
对于有喉咙痛的人，某些症状和特点应引起注意。它们包括
吸气时有鸣叫声（喘鸣）
任何呼吸困难迹象（特别是当儿童坐直、身体前倾，颈部向后倾斜、下颌向前伸，可以帮助他们更好地呼吸时）
流涎
闷声，声音含混不清（好像嘴里含着热东西说话）
喉咙后部可看见肿物
何时就医
出现警示体征的患者应立刻去医院就诊。
喉咙痛但没有警示体征的患者应打电话询问医生。有典型感冒症状并伴有轻度至中度不适的患者，可能被建议待在家中，服用非处方药 (OTC)治疗其症状。有严重疼痛和/或其它症状（例如发烧、极度疲乏或者排痰性咳嗽）通常应立刻就医。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在询问病史和体格检查中的发现可帮助决定应该进行哪些检查（见表格喉咙痛的一些感染性病因和特点）。
医生会询问以下关于病史的问题：
流鼻涕、咳嗽、及吞咽、说话或呼吸困难症状
在喉咙痛之前是否有严重疲劳的任何一般感觉（提示单核细胞增多症）
患者先前是否患有单核细胞增多症（罕见患病两次）
是否有淋病（例如近期口腔-生殖器性接触）或者 HIV 感染（例如无保护性行为、多名性伴侣、或者静脉注射吸毒）风险因素
体检中，医生重点观察鼻子和咽喉。但是，如果医生怀疑儿童患有会厌炎（因为有警示体征，但没有感冒表现），则医生不能在诊所检查喉咙，因为插入压舌板可能会导致痉挛，从而使气道完全阻塞。
如果排除会厌炎，医生会进行如下检查：
看口腔，以确定喉咙和/或扁桃体颜色是否为红色、扁桃体上是否有白斑（分泌物）、是否有提示脓肿的肿物
检查颈部有无肿大的、触痛的淋巴结
感觉腹部脾脏肿大，这可能发生在单核细胞增多症患者中
喉咙痛的一些感染性病因和特点
病因
临床特征*
诊断方法†
病毒性扁桃体咽炎（病毒引起的扁桃体和喉咙感染）
通常会出现轻度至中度喉咙痛，及轻微或无发烧
通常伴有流涕和/或咳嗽
扁桃体和咽喉颜色稍红，表面可能覆有白色分泌物或粘液
有时伴有颈部一个或两个淋巴结肿大
仅需医生进行体格检查
经常伴有严重的咽喉疼痛和发烧
罕见流涕和咳嗽
经常表现为咽喉红肿严重，扁桃体表面覆有白色分泌物或脓液
通常伴有颈部一个或两个淋巴结肿大，有触痛感
通过用棉签从喉部取样本进行检测
单核细胞增多症（Epstein-Barr 病毒导致）
经常会出现中度至重度咽喉疼痛、高热、持续性疲劳感，但没有感冒症状
通常出现在从未患有单核细胞增多症的青少年或青壮年中
经常表现为咽喉和扁桃体颜色非常红，表面覆有白色分泌物或脓液
通常表现为颈部两侧多处淋巴结肿大，有时在体检时发现脾脏肿大
EB 病毒抗体血液测试
脓肿‡
咽喉疼痛严重，经常发烧，未有感冒症状
有时声音变得低沉，像是嘴里有个热的东西一样（声音含糊不清）
喉咙和扁桃体颜色可能略红到非常红
通常会在检查中发现咽喉一侧明显肿大
通常用针去除脓液（以进行诊断和治疗）
有时进行颈部 CT
会厌炎†（会厌感染——会厌即覆盖在声盒或喉开口处的小瓣状组织）
突然出现的严重的咽喉疼痛和吞咽困难
儿童经常会出现流口水和严重疾病的迹象（例如很少或没有眼神交流，即目光呆滞，不能认出父母和焦躁不安）
有时（多发于儿童）伴有呼吸道症状，包括有
喉镜检查过程中，喉咙通常看起来正常（但是，喉镜可能会造成危险，且结果未必有价值）
对于大多数儿童和病情严重的成年人，需要在手术室做柔性光纤喉镜（咽喉处插入一个可弯曲的细内窥镜，以便直接观察会厌）检查
有时对那些没有所有会厌炎症状和病情不严重的患者进行颈部 X光检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 这些病因很罕见。
CT=计算机断层扫描。
检查
需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。
可能的检查包括
链球菌的快速筛查（儿童）
咽拭子培养（成人）
柔性光纤喉镜检查
颈部 X光片
医生首先关注的是哪类人会得会厌炎。喘鸣和流口水都是警示体征，尤其是那些生病或者呼吸困难的人。这种情况下，不能接受 X光检查。相反地，医生通过从鼻腔插入一个可弯曲的细内窥镜来查看咽喉情况（柔性光纤喉镜）。因为儿童在检查咽喉部的时候更易出现气道突然完全阻塞，所以为了减少风险，检查只在手术室进行，手术室可以提供高级的呼吸设备和人员。病情不严重和没有呼吸道症状的成年人可能接受 X光检查，以确定会厌是否肿大，或者在急诊室或者专科医生诊所做柔性光纤喉镜检查。
和许多人的想法不同的是，医生很难仅根据外观来区分链球菌性咽喉炎和病毒引起的喉咙痛。两者都会导致咽喉颜色很红，并覆有白色分泌物。因此，除非患者只是患有感冒，医生通常做相关检查，以诊断链球菌性咽喉炎。有两种检查，即快速链球菌抗原实验和咽拭子培养。这两种检查都需要用棉签从喉咙后部取样本。快速链球菌抗原检查可以在医生诊所在约 20分钟内完成。通常只是儿童做快速检查。如果结果呈阳性，可用抗生素为儿童治疗链球菌性咽喉炎。如果结果呈阴性，可将另一个样本送到实验室进行培养（在一种特殊凝胶上培养微生物，以便有足够的数量用以识别）。如果成年人需要做链球菌性咽喉炎检查，通常只做咽拭子培养，因为成年人可能有其它细菌感染，其它细菌感染不能通过快速链球菌抗原实验来确定。
检查中经常会发现脓肿。医生可以通过在向咽喉部喷完麻醉药后，向肿胀区插入一枚小针同时完成诊断和治疗。如果脓液流出来，可以确诊为脓肿，医生尽量除尽脓液。如果脓肿的位置和范围都不能确定，需要对颈部进行计算机断层扫描 (CT) 扫描。
只有当医生怀疑患者患有单核细胞增多症或者HIV时，才做这两项血液检查。
喉咙痛的治疗
医生会治疗任何导致咽喉痛的特定原因。例如，链球菌性咽喉炎或者其它细菌感染都予以抗生素治疗。
缓解咽喉疼痛很重要，这样才可以吃饭和饮水。布洛芬和对乙酰氨基酚帮助减轻疼痛和发烧。剧烈疼痛的患者可能需要短期使用阿片类药物（例如羟考酮和氢可酮）。温盐水含漱液和润喉片或咽喉喷雾剂（如含苯佐卡因、利多卡因或达克罗宁的药物）可能暂时有助于缓解疼痛，但应仅按照处方量使用，不得超过处方量。当儿童胃口恢复之前，如果吞咽疼痛，喝汤是帮助他们补充水分和营养的好方法。
关键点
大多数咽喉疼痛是由病毒性扁桃体炎导致，无需治疗慢慢恢复。
有时候，咽喉疼痛是由某种细菌引起（尤其是链球菌），并导致链球菌性咽喉炎。
如果不经过其它检测，医生很难区分病毒和细菌引起的扁桃体咽炎。
脓肿和会厌炎作为咽喉痛的病因虽不常见但相对严重。