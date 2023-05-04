扁桃体咽炎是扁桃体（喉咙后部的淋巴组织）和喉咙（咽喉）感染。当扁桃体有明显炎症时，医生可能会说“扁桃体炎”，或者当扁桃体发炎不严重或患者没有扁桃体痛但有咽喉痛时，医生会说“咽炎”。

扁桃体咽炎一般由病毒引起，通常是导致普通感冒的同一病毒。大多数的普通感冒开始喉咙略疼痛。不太常见的病毒性病因是急性单核细胞增多症（EB 病毒导致），主要见于儿童和青壮年。引起 COVID-19和其他冠状病毒的冠状病毒也可引起咽喉痛。更罕见的是，喉咙痛可能是人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染初期的症状之一或因 HIV 感染患者中的慢性真菌感染导致（如鹅口疮）。

成年人其中大约 10%（儿童略多一些）喉咙痛是由一型链球菌属的细菌（链球菌）感染导致的。这类链球菌感染经常叫做链球菌性咽喉炎。链球菌性咽喉炎在 2 岁以下儿童中不常见。如果不治疗，链球菌感染可导致严重并发症，如风湿热（目前在发达国家很少见）、肾小球肾炎（一种肾脏疾病）或脓肿

罕见的细菌性病因包括淋病和白喉（见于疫苗接种率低的国家）。