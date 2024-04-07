诵读困难是一种特殊的阅读障碍，指难于将单个的单词从一组词语中区分出来，以及不能识别一个单词中的部分字母。

患病儿童可能说话延迟，有发音障碍，或难于混合声调或识别词中声调。

给予学习和智力测试。

治疗包括字词识别中的直接指导。

诵读困难是一种特殊的学习障碍。尚无受诵读困难影响的儿童人数估计值，但是约 15% 的学龄儿童因阅读困难接受适应性训练或特殊指导。已确定此疾病在男孩中比女孩中更多发。但是，有可能仅仅是因为该疾病在女孩中更常被忽视。诵读困难有家族发病倾向。

当大脑难以将声音和字符（字母）联系起来时，就会发生诵读困难。这种困难是由大脑中某些连接出现理解不足所造成的。它可在出生时就出现，可造成以后的拼写和书写错误，并降低阅读的速度和准确性。尽管在诵读困难儿童中经常发生的字母倒转可提示视觉问题，但在大多数情况下，该问题与大脑如何感知声音（即大脑如何理解和解释声音）相关。有诵读困难的人并不存在对口头语言的理解困难。

诵读困难的症状 患诵读困难的学龄前儿童可能 开口讲话的时间晚

发音困难（语音清晰度问题）

难以记住字母、数字和颜色的名称

尽管患者有正常的数学计算能力，但仍难以解决单词问题 有诵读困难的儿童可能难于混合声调、押韵字词、识别在字词中声调的位置、把字词中的声调拆分开以及识别词语中声调的数目。在选择用词时缓慢或犹豫不决，词语替代或自行对字母或图片命名是诵读困难出现的早期提示。对声音的记忆力短暂和不能把音调放在恰当的位置是比较常见的问题。 很多患诵读困难的儿童容易混淆相似的字母和单词。在书写的时候随意颠倒很常见，例如，用“on”代替“no”，及“saw”代替“was”，或混淆字母，例如，用“b”代替“d”，“w”代替“m”，“n”代替“h”。但很多没有诵读困难的孩子在幼儿园和一年级的时候也会有类似的情况出现。