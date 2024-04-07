诵读困难是一种特殊的阅读障碍，指难于将单个的单词从一组词语中区分出来，以及不能识别一个单词中的部分字母。
患病儿童可能说话延迟，有发音障碍，或难于混合声调或识别词中声调。
给予学习和智力测试。
治疗包括字词识别中的直接指导。
诵读困难是一种特殊的学习障碍。尚无受诵读困难影响的儿童人数估计值，但是约 15% 的学龄儿童因阅读困难接受适应性训练或特殊指导。已确定此疾病在男孩中比女孩中更多发。但是，有可能仅仅是因为该疾病在女孩中更常被忽视。诵读困难有家族发病倾向。
当大脑难以将声音和字符（字母）联系起来时，就会发生诵读困难。这种困难是由大脑中某些连接出现理解不足所造成的。它可在出生时就出现，可造成以后的拼写和书写错误，并降低阅读的速度和准确性。尽管在诵读困难儿童中经常发生的字母倒转可提示视觉问题，但在大多数情况下，该问题与大脑如何感知声音（即大脑如何理解和解释声音）相关。有诵读困难的人并不存在对口头语言的理解困难。
诵读困难的症状
患诵读困难的学龄前儿童可能
开口讲话的时间晚
发音困难（语音清晰度问题）
难以记住字母、数字和颜色的名称
尽管患者有正常的数学计算能力，但仍难以解决单词问题
有诵读困难的儿童可能难于混合声调、押韵字词、识别在字词中声调的位置、把字词中的声调拆分开以及识别词语中声调的数目。在选择用词时缓慢或犹豫不决，词语替代或自行对字母或图片命名是诵读困难出现的早期提示。对声音的记忆力短暂和不能把音调放在恰当的位置是比较常见的问题。
很多患诵读困难的儿童容易混淆相似的字母和单词。在书写的时候随意颠倒很常见，例如，用“on”代替“no”，及“saw”代替“was”，或混淆字母，例如，用“b”代替“d”，“w”代替“m”，“n”代替“h”。但很多没有诵读困难的孩子在幼儿园和一年级的时候也会有类似的情况出现。
诵读困难的诊断
阅读评估
言语、语言和听力评估
心理评估
到一年级期中或期末的单词学习技能尚未取得进展的孩子应进行诵读困难以及其他可能影响学习的问题的测试。测试通常由学校工作人员执行，包括言语、语言和听力测试、智力测试和学术技能测试。
诵读困难的治疗
教育干预
解决单词识别问题的最佳治疗方法是采用多感官方法的直接指导。这种治疗形式包括以各种线索来进行语音教学，通常单独进行，并且在可能情况下，作为阅读计划的一部分。
对字词识别的间接指导也是有益的。它包含对词语发音或阅读理解力的训练。教给儿童如何对声音做以下处理：混合声音以构成单词、将单词拆分成音段，以及鉴别声音在单词中的位置。
单词识别的组成技能指导也是有益的。其包含了混合音调组成词语、拆分词语及辨认词语中音调位置等训练。
联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有诵读困难或其他学习障碍的儿童和青少年提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与非残障同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。《美国残疾人法案》和《康复法案》第 504 条也规定了学校和其他公共场所的接纳。
随着诵读困难儿童年龄的增长，补充策略可能有所帮助。这些策略包括使用有声读物、电脑屏幕阅读器（在大多数电脑上可用）、数字录音机和其他技术应用。
其他治疗（例如，视光训练、感知训练、听觉整合训练）和药物治疗的效果尚未得到证实，暂不推荐。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
残疾人教育法案 (IDEA)：美国法律为符合资格的残疾儿童提供免费适当的公立教育，并确保为这些儿童提供特殊教育和相关服务
国际诵读困难协会：为专业人士、倡导者、受诵读困难影响的个人和家庭提供资源和服务的组织
《美国残疾人法案》：禁止歧视残疾的美国法律
《康复法案》第 504 条：保障残疾人某些权利的美国法律
美国学习障碍协会 (LDA)：为患有学习障碍的患者提供教育、支持和宣传资源的组织