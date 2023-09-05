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小知识
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诵读困难

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是诵读困难 (dyslexia)？

诵读困难是一种学习障碍，会导致阅读问题。

诵读困难患者很难将字母和单词与其代表的声音联系起来。

  • 患有诵读困难的孩子开始说话的时间可能比其他孩子更晚

  • 他们可能在说话、混音或识别单词中的声音方面有困难

  • 他们拼写、书写和大声朗读时，可能会犯错误或花费更多时间

  • 为了判断您的孩子是否患有诵读困难，学校专业人员会给您的孩子做测试，例如学术和智力 (IQ) 测试

  • 诵读困难无法治愈，但老师会帮助您的孩子学习识字

诵读困难不同于智力低下（智力障碍） 智力障碍儿童在许多需要思考的不同方面有问题。患有诵读困难的儿童通常仅在读单词和字母时会有困难。

是什么导致了诵读困难？

医生不知道是什么原因导致了诵读困难，但他们知道，它常常在家族中遗传。

诵读困难的症状有哪些？

患诵读困难的学龄前儿童可能：

  • 比其他同龄孩子更晚开口说话

  • 发音、选择和替换单词时遇到困难

  • 记住字母、数字、颜色和图片的名称时遇到困难

患诵读困难的学龄儿童可能在以下方面有困难：

  • 混合声音

  • 押韵词

  • 识别单词中的声音数并将其排列正确

  • 划分单词中的不同声音

许多患有诵读困难的儿童会混淆看起来相似的字母，例如bdwmnh。他们还会颠倒正在写的单词中的字母，例如写 on 而不是写 no。这并不总是诵读困难的征象，因为许多没有诵读困难的幼儿在上小学时也会犯这些错误。

我如何判断我的孩子是否患有诵读困难？

如果您的孩子在一年级中段或末期学习单词的能力未能提高，则学校专业人员应该对您的孩子进行测试。他们会寻找其他可能导致您的孩子无法阅读的问题，例如视力差或听力差或情绪问题。他们通常会进行：

  • 言语、语言和听力测试

  • 智力测试

  • 学术技能测试

如何治疗诵读困难？

诵读困难可采用特殊教学方法治疗。这些方法帮助您的孩子学会识别词语。

老师使用多感觉教学（包括视觉、听觉、动作和触摸活动的教学）来帮助儿童：

  • 将字母表中的字母与它们代表的声音（语音）联系起来

  • 单词的发音

  • 理解他们在读什么

  • 处理声音，例如将声音混合以形成单词，将单词分成多个部分并找到单词中的特定声音

患有诵读困难的大龄儿童可以通过技术得到帮助，例如：

  • 听有声读物

  • 使用计算机屏幕阅读器，可大声朗读屏幕上的文字

  • 用数字录音机做笔记

在美国，联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有诵读困难的儿童提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与非残障同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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