患诵读困难的学龄前儿童可能：

比其他同龄孩子更晚开口说话

发音、选择和替换单词时遇到困难

记住字母、数字、颜色和图片的名称时遇到困难

患诵读困难的学龄儿童可能在以下方面有困难：

混合声音

押韵词

识别单词中的声音数并将其排列正确

划分单词中的不同声音

许多患有诵读困难的儿童会混淆看起来相似的字母，例如b 和 d 或 w 和m或 n 和 h。他们还会颠倒正在写的单词中的字母，例如写 on 而不是写 no。这并不总是诵读困难的征象，因为许多没有诵读困难的幼儿在上小学时也会犯这些错误。