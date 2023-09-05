什么是诵读困难 (dyslexia)？
是什么导致了诵读困难？
医生不知道是什么原因导致了诵读困难，但他们知道，它常常在家族中遗传。
诵读困难的症状有哪些？
患诵读困难的学龄前儿童可能：
比其他同龄孩子更晚开口说话
发音、选择和替换单词时遇到困难
记住字母、数字、颜色和图片的名称时遇到困难
患诵读困难的学龄儿童可能在以下方面有困难：
混合声音
押韵词
识别单词中的声音数并将其排列正确
划分单词中的不同声音
许多患有诵读困难的儿童会混淆看起来相似的字母，例如b 和 d 或 w 和m或 n 和 h。他们还会颠倒正在写的单词中的字母，例如写 on 而不是写 no。这并不总是诵读困难的征象，因为许多没有诵读困难的幼儿在上小学时也会犯这些错误。
我如何判断我的孩子是否患有诵读困难？
如果您的孩子在一年级中段或末期学习单词的能力未能提高，则学校专业人员应该对您的孩子进行测试。他们会寻找其他可能导致您的孩子无法阅读的问题，例如视力差或听力差或情绪问题。他们通常会进行：
言语、语言和听力测试
智力测试
学术技能测试
如何治疗诵读困难？
诵读困难可采用特殊教学方法治疗。这些方法帮助您的孩子学会识别词语。
老师使用多感觉教学（包括视觉、听觉、动作和触摸活动的教学）来帮助儿童：
将字母表中的字母与它们代表的声音（语音）联系起来
单词的发音
理解他们在读什么
处理声音，例如将声音混合以形成单词，将单词分成多个部分并找到单词中的特定声音
患有诵读困难的大龄儿童可以通过技术得到帮助，例如：
听有声读物
使用计算机屏幕阅读器，可大声朗读屏幕上的文字
用数字录音机做笔记
在美国，联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有诵读困难的儿童提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与非残障同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。