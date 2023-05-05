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广泛性焦虑障碍包括过度、持续性的紧张、担心，以及对活动或其他事件恐惧。
由于担心，患广泛性焦虑障碍的孩子在注意力方面有困难，可能会躁动不安和易怒。
医生根据持续 6 个月或更长时间的特征性症状诊断为广泛性焦虑障碍。
训练孩子如何放松通常是最好的治疗方法，但有时需要药物来减轻焦虑。
（另见儿童和青少年焦虑障碍概述和成人广泛性焦虑障碍。）
症状
在患有广泛性焦虑障碍的儿童中，担忧为普遍性，并且包括许多事物和活动，而不是一种特定事物，例如远离父母（例如在分离焦虑障碍中）。控制担忧很困难。压力会加重焦虑。
这些儿童往往很难集中注意力，并且可能有多动表现、焦躁不安和易怒。他们可能会感到不安、紧张或烦躁。这些儿童常难以集中注意力，多动，睡眠较少，过度出汗，常感疲惫或抱怨身体不适，如腹痛、肌肉痛及头痛。
COVID-19 疫情导致了对日常活动和环境的扰乱，这增加了许多儿童的焦虑。这些扰乱包括学校关闭、与他人（家人、同龄人、教师、文化团体和宗教聚会）隔离、需要与家庭成员住在受限空间内数周至数月、父母失业和对未来的不确定。
诊断
去看医生或行为健康专家
有时进行症状问卷调查
广泛性焦虑障碍的诊断基于以下症状：过度担心，无法关注特定的活动或情况，或者关注许多活动和情况。
当症状持续 6 个月或更长时间时，将诊断为广泛性焦虑障碍。
治疗
放松训练
有时使用药物
如果轻度焦虑，放松训练通常是最合适的治疗方法。也可以尝试其他类型的咨询。
如果焦虑为重度或咨询无效，则可能需要可减轻焦虑的药物，通常是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 或有时使用丁螺环酮（抗焦虑药）。