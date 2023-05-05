在患有广泛性焦虑障碍的儿童中，担忧为普遍性，并且包括许多事物和活动，而不是一种特定事物，例如远离父母（例如在分离焦虑障碍中）。控制担忧很困难。压力会加重焦虑。

这些儿童往往很难集中注意力，并且可能有多动表现、焦躁不安和易怒。他们可能会感到不安、紧张或烦躁。这些儿童常难以集中注意力，多动，睡眠较少，过度出汗，常感疲惫或抱怨身体不适，如腹痛、肌肉痛及头痛。

COVID-19 疫情导致了对日常活动和环境的扰乱，这增加了许多儿童的焦虑。这些扰乱包括学校关闭、与他人（家人、同龄人、教师、文化团体和宗教聚会）隔离、需要与家庭成员住在受限空间内数周至数月、父母失业和对未来的不确定。