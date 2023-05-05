儿童和青少年社交焦虑障碍

通常，社交焦虑障碍首先表现为

孩子在社交场合发脾气、哭泣、紧抱、不能动弹、退缩或拒绝说话。

青少年在参加社交活动之前会过分担心，或者在课堂发言之前要过度准备。

然后，他们可能会拒绝去学校或进行社交活动。他们的借口多为身体不适，如腹痛或头痛。

患儿多因担心自己在伙伴面前回答错误、说错话受到羞辱，而显得尴尬甚至呕吐。当症状严重时，患儿甚至拒绝打电话或离开家。