儿童和青少年社交焦虑障碍

社交焦虑障碍涉及对社交场合中尴尬、嘲笑或羞辱的持续恐惧。
患有社交焦虑障碍的儿童和青少年通常会回避社交事件和其他可能使他们遭受屈辱或尴尬的情况。
医生根据症状诊断社交焦虑障碍。
行为疗法可能会有所帮助，但可能需要使用减轻焦虑的药物。
有时，令人尴尬的事件后会发展为社交焦虑障碍。
（另见儿童和青少年焦虑障碍概述以及成人社交恐怖症。）
症状
通常，社交焦虑障碍首先表现为
孩子在社交场合发脾气、哭泣、紧抱、不能动弹、退缩或拒绝说话。
青少年在参加社交活动之前会过分担心，或者在课堂发言之前要过度准备。
然后，他们可能会拒绝去学校或进行社交活动。他们的借口多为身体不适，如腹痛或头痛。
患儿多因担心自己在伙伴面前回答错误、说错话受到羞辱，而显得尴尬甚至呕吐。当症状严重时，患儿甚至拒绝打电话或离开家。
诊断
去看医生或行为健康专家
有时进行症状问卷调查
对社交焦虑障碍的诊断是基于症状，例如在社交场合哭泣、发脾气、不能动弹、紧抱和拒绝说话。对于待诊断的疾病，症状必须持续 6 个月或更长时间。此外，儿童必须在所有类似的情况下感到焦虑，例如，进行所有课程演示之前感到焦虑，而不只是针对某些课程或教师，并且必须在与其他儿童交往时感到焦虑，而不只是与成人交往时感到焦虑。
治疗
行为疗法
最常采用行为疗法进行治疗。其涉及到不让儿童缺课。缺课会使他们更加不愿去上学。
如果行为疗法无效或儿童不愿意参加，则使用可减轻焦虑的药物（例如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 [SSRI]）可能会有所帮助。这类药物可减轻患儿的焦虑，使他们可以接受行为治疗。