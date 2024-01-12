面肩肱型肌营养不良是肌营养不良的第三常见类型。面部和肩部肌肉受累。

肌营养不良是指一组遗传性肌病，即正常肌肉结构和功能所需的一个或多个基因存在缺陷，导致不同程度的肌无力和肌肉消瘦（营养不良）。

面肩肱型肌营养不良 (FSHMD) 通过常染色体显性基因遗传。因此，仅有一个异常基因即可致病，男女都可发病。它是肌营养不良的第三常见类型，大约每 100,000 人中就有 4 至 12 人发病。

面肩肱型肌营养不良的症状 面肩肱型肌营养不良的症状通常在 7 至 20 岁之间逐渐开始。面部和肩膀肌肉总是会受影响，因此孩子很难吹口哨、紧闭双眼或举起手臂。有些患者还出现足下垂（脚向下）。患者还常出现听力受损和眼部疾病。 这种肌无力很少会变得非常严重，多数患者无残疾，患者预期寿命正常。但是，其他人成年后需要坐轮椅。在婴儿期发病的一种形式中，儿童出现快速进行性肌肉无力和重度残疾。

面肩肱型肌营养不良的诊断 基因检测 诊断面肩肱型肌营养不良的依据是特征性症状、症状开始时的年龄、家族史以及基因检测的结果。