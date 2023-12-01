物理治疗是康复的一个组成部分，包括锻炼身体和手法操作，重点放在背部、上臂和腿部。能改善关节和肌肉功能，帮助人们更好站立、平衡、行走和爬楼梯。技术包括
关节活动锻炼
关节活动范围一般在中风或长期卧床后会受限。关节活动范围受限可造成疼痛、降低人的身体功能、增加皮肤损伤（皮肤破损）和褥疮的风险。关节活动常随年龄增加而减低，通常这种减低并不妨碍健康老人照顾自己。
在开始治疗之前，物理治疗师通常使用一种称为测角仪的仪器来评估运动范围，该仪器可测量关节可以移动的最大角度。治疗师还会确定运动受限是由于肌肉紧绷所致，还是由于韧带和腱紧绷所致。如果原因是肌肉紧张，关节可伸展更多。如果原因是韧带和肌腱紧张，要试着轻缓的伸展，有时在治疗前需要手术。组织损伤时，伸展常更有效，而且痛苦较小。因此，治疗师可先使用热疗法。
有三种关节活动锻炼方法：
主动锻炼，适用于无需帮助即可锻炼肌肉和关节的人群。他们必须自己移动肢体。
辅助下的主动锻炼，适用于在少量帮助下可活动肌肉的人群或移动关节时感觉疼痛的人群。他们能自己移动肢体，但治疗师通过手把手或其他设备帮助他们完成锻炼。
被动锻炼，适用于不能主动锻炼的人群。无需自己费力。治疗师活动患者的四肢以防止挛缩（由于缺乏运动导致的肌肉永久性僵硬），以及达到其他目标。
尽管有些不适不可避免，但辅助下的主动锻炼和被动关节活动锻炼仍要轻柔进行以避免损伤。
为了增加活动范围，治疗师必须移动受累的关节超过患者不痛的范围，但这种移动不应导致后遗的疼痛（一旦移动停止后仍持续存在疼痛）。持续中等强度的伸展要比瞬间用力伸展更有效。
增加肩部的活动范围
治疗专家用一只手固定患者的肩部，同时用另一只手尽可能高地抬起患者的手肘。经过多次操作，随着关节活动范围的增加，手肘渐渐地抬得更高。
肌肉强化锻炼
多种形式的锻炼可增加肌肉力量。所有锻炼均需逐渐增加阻力。当一条肌肉很薄弱时，只是重力就足够它对抗。随着肌肉力量的增加，通过使用弹性带或重块逐渐增加阻力。通过此方式，增大肌肉的大小（质量）和力量，并提高耐力。
协调锻炼和平衡锻炼
这些锻炼有助于存在协调和平衡问题的人，这些问题通常是中风或脑损伤所致。协调锻炼旨在帮助人们完成特定的任务。这个锻炼包括重复做某个设计好的、不止一处关节和肌肉活动的动作，如捡起物品或触摸身体某一部分。
平衡锻炼最初是使用平行杆，治疗师站在患者右侧。患者以摆动的姿势在左腿和右腿间移动身体。一旦这种锻炼安全可行，可向前和向后移动身体。当熟练掌握这些锻炼时，患者可不需要平行杆完成。
步行锻炼
走路（步行）——独立行走或在辅助下行走——是康复治疗的主要目的。在开始步行锻炼之前，人们必须能在站立时保持平衡。为了改善平衡，人们通常抓住平行杆左右或前后移动身体。为确保安全，治疗师站在他们的旁边或前面。一些人需要在开始步行锻炼前改善关节的运动范围或增加肌肉力量。有些人需要使用支架等矫正装置。
当准备进行步行锻炼时，可从扶着平行杆开始，然后进步到在诸如助行器、拐杖或扶杖之类的机械帮助下行走。有的人必须穿戴辅助带，治疗学家用它来防止患者摔倒。
当患者可在水平地面上安全行走时，在路边行走或爬楼梯的训练就可以开始。指导接受上楼梯训练的患者先迈上没受伤的那条腿，而要下楼梯，患者先迈下受伤的那条腿。这个要点可由这个短语来记忆：“好的上，坏的下”。帮助患者行走的家庭成员和护理者应学会如何正确帮助他们。
你知道吗……
帮助患者行走
如果患者行走时需要帮助，家庭成员或照料者可把自己的手臂放在患者手臂下，并轻轻抓住患者的前臂，之后，应让自己的手臂固定不动，并将上臂与患者的上臂紧紧交叉在一起。这时，如果患者要摔倒，家庭成员或照料者的肩膀就会提供支撑力量。如需要，患者也可系安全带，周围的人从后面抓紧安全带来帮助患者站稳。
全身调整锻炼
是一种运动范围锻炼、肌肉强化锻炼及步行锻炼相结合的锻炼，用于长期卧床或瘫痪患者的康复。全身调整锻炼有助于改善心血管功能（心脏、肺部和血管向工作的肌肉运输氧气的能力）以及维持或改善柔韧性和肌肉力量。
移动训练
对于许多患者（尤其是髋部骨折、截肢或中风患者），移动训练是康复治疗的重要目标。能够安全独立地从床上移动到椅子上、从轮椅上移动到厕所或从椅子上站起来对于能住在家中非常重要。没有帮助而不能移动的患者常需要 24 小时监护辅助。护理者可通过特殊设备（如行走带安全带）帮助他们移动。
移动训练中使用的技术取决于患者是否
能单腿或双腿承受体重
能保持平衡
身体一侧瘫痪
有时辅助装置有用。例如，从坐位很难站立的患者可通过升降椅获得帮助。
倾斜桌
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