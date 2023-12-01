关节活动范围一般在中风或长期卧床后会受限。关节活动范围受限可造成疼痛、降低人的身体功能、增加皮肤损伤（皮肤破损）和褥疮的风险。关节活动常随年龄增加而减低，通常这种减低并不妨碍健康老人照顾自己。

在开始治疗之前，物理治疗师通常使用一种称为测角仪的仪器来评估运动范围，该仪器可测量关节可以移动的最大角度。治疗师还会确定运动受限是由于肌肉紧绷所致，还是由于韧带和腱紧绷所致。如果原因是肌肉紧张，关节可伸展更多。如果原因是韧带和肌腱紧张，要试着轻缓的伸展，有时在治疗前需要手术。组织损伤时，伸展常更有效，而且痛苦较小。因此，治疗师可先使用热疗法。

有三种关节活动锻炼方法：

主动锻炼 ，适用于无需帮助即可锻炼肌肉和关节的人群。他们必须自己移动肢体。

辅助下的主动锻炼 ，适用于在少量帮助下可活动肌肉的人群或移动关节时感觉疼痛的人群。他们能自己移动肢体，但治疗师通过手把手或其他设备帮助他们完成锻炼。

被动锻炼，适用于不能主动锻炼的人群。无需自己费力。治疗师活动患者的四肢以防止挛缩（由于缺乏运动导致的肌肉永久性僵硬），以及达到其他目标。

尽管有些不适不可避免，但辅助下的主动锻炼和被动关节活动锻炼仍要轻柔进行以避免损伤。

为了增加活动范围，治疗师必须移动受累的关节超过患者不痛的范围，但这种移动不应导致后遗的疼痛（一旦移动停止后仍持续存在疼痛）。持续中等强度的伸展要比瞬间用力伸展更有效。