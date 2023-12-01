在通常情况下，孩子的死亡发生在医院或急诊科。死亡，会在久病（比如癌症）之后降临，也会突如其来（比如受伤后或婴儿猝死 [SIDS]）。对孩子的死亡，家人难以理解与接受。对于父母来说，这就意味着他们新添家庭成员的梦想与希望破灭，以及他们对孩子未来期望的破灭。悲痛中的父母可能难以照顾到其他家人（包括其他孩子）的需求。有的专家善于处理经历了丧子之痛的家庭，找一位这样的专家进行咨询是有益处的。

有时，父母通过筹备再孕来应对孩子的死亡。父母便可将对已故孩子的情感和期待寄托在“替代孩子”身上。父母会对他过分保护，认为这个孩子需要特别的呵护，以免受已察觉到的伤害。

有些正在遭受丧子之痛的父母，挣扎于无法从内心喜爱“替代孩子”，这是正常的。给这样的父母和“替代孩子”做咨询是有帮助的。