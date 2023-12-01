很多家庭不得不处理患病和临终儿童带来的悲伤挑战。成人处理死亡的时候通常会很煎熬，即使是面对成人死亡，而要理解朋友或家人的死亡会使儿童特别煎熬（另见婴儿的疾病和死亡以及见死亡与临终简介）。
儿童死亡
在通常情况下，孩子的死亡发生在医院或急诊科。死亡，会在久病（比如癌症）之后降临，也会突如其来（比如受伤后或婴儿猝死 [SIDS]）。对孩子的死亡，家人难以理解与接受。对于父母来说，这就意味着他们新添家庭成员的梦想与希望破灭，以及他们对孩子未来期望的破灭。悲痛中的父母可能难以照顾到其他家人（包括其他孩子）的需求。有的专家善于处理经历了丧子之痛的家庭，找一位这样的专家进行咨询是有益处的。
有时，父母通过筹备再孕来应对孩子的死亡。父母便可将对已故孩子的情感和期待寄托在“替代孩子”身上。父母会对他过分保护，认为这个孩子需要特别的呵护，以免受已察觉到的伤害。
有些正在遭受丧子之痛的父母，挣扎于无法从内心喜爱“替代孩子”，这是正常的。给这样的父母和“替代孩子”做咨询是有帮助的。
家人或所爱的人死亡
孩子对死亡的理解程度与他们的发育水平有很大关系。孩子们需要有人以容易使儿童理解的方式，对所爱的人或朋友的死亡作出解释。比如，学龄前儿童对死亡的理解有限。父母可以尝试联系之前的事件对死亡做出解释，比如心爱的家庭宠物的死亡。大一点的孩子可能对死亡的理解更容易些。千万不要告诉孩子死亡就等于“睡着了，永远不会醒了”，虽然这样做当时似乎有一定意义，但是，孩子会因此对睡觉产生恐惧。
探访生病儿童或成人
父母可以咨询他们孩子的医生或其他医疗保健专业人员，他们是否应该允许子女探望重病儿童或成人。某些孩子可能要探望临终的家人或朋友。父母应为孩子探病做好准备，这样，孩子就知道会发生什么。父母可以帮助孩子做好心理准备，告诉他们，病人可能看起来与往日不同，但是同一个人。患者可能看起来生病，可能已经体重减轻或体重增加，可能已经脱发，或可能因为疾病而无法像以前那样沟通。
参加葬礼
父母通常会考虑，是否应该带孩子参加葬礼。各家应亲自做决定，而且，如果有可能的话，让孩子参与到决策中。孩子参加葬礼时，全程应有一位密友或亲属陪伴，并提供支持，如有需要，应允许儿童先行离开。
父母应了解，孩子可能会感到好奇，并会问很多与死亡相关的问题。父母应该让孩子知道他们可以提问。
如果悲剧对其他人产生了影响，孩子若能帮上忙，他们就会更自信，不会觉得无能为力。比如，孩子们可以
采些花儿
写／画一张卡片
包一份礼物
收集食物、金钱、衣物或玩具
如果儿童参加一场葬礼后，看起来孤独或悲伤，拒绝参加平常的活动，或变得具有攻击性，父母应该寻求专业人士的帮助孩子。
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