父母应及早而且尽可能多地看望婴儿，抱抱他，并与之交流。通常，即便是病重的婴儿，父母也能够帮助喂养、洗澡、换尿布等。鼓励父母与婴儿进行肌肤接触，因为有过肌肤接触的婴儿通常增重较快。即使最初婴儿必须通过鼻饲，母乳喂养也是可能的。许多新出现的育儿室帮助父母为孩子存储和使用母乳。很多医院鼓励父母昼夜陪在婴儿的床边，甚至参与以家庭为中心的医院查房，这样他们可以与医生、护士及其他工作人员进行交流，并讨论治疗计划。

如果婴儿有出生缺陷，父母会感到内疚、悲伤、气愤或其他情绪。许多人会因为自己有这些情感而甚感自责。看望和抚摸孩子能够帮助父母看到出生缺陷以外的东西，把孩子看作一个完整的人，并且这种交流可增强父母对孩子的依恋。关于疾病、可能的治疗方法和婴儿预后的信息，能够帮助父母在心理上作出调整，并且为最好的医护护理作出安排。咨询会可以帮助某些父母。