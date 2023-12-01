早产儿或生病的婴儿的医疗需求通常需要让其暂时与父母分离，父母与婴儿互动的机会通常因他们的医疗需求而受到严重限制。父母还常因为他们孩子的疾病而感到情感压抑。在孩子最需要父母的时候，父母容易觉得自己无能为力。分离和父母的情感压抑妨碍了父母和孩子间的联系，尤其是对于已经长时间住院且病重的婴儿。（另见孩子的死亡与临终以及见死亡与临终简介。）
婴儿的疾病
父母应及早而且尽可能多地看望婴儿，抱抱他，并与之交流。通常，即便是病重的婴儿，父母也能够帮助喂养、洗澡、换尿布等。鼓励父母与婴儿进行肌肤接触，因为有过肌肤接触的婴儿通常增重较快。即使最初婴儿必须通过鼻饲，母乳喂养也是可能的。许多新出现的育儿室帮助父母为孩子存储和使用母乳。很多医院鼓励父母昼夜陪在婴儿的床边，甚至参与以家庭为中心的医院查房，这样他们可以与医生、护士及其他工作人员进行交流，并讨论治疗计划。
如果婴儿有出生缺陷，父母会感到内疚、悲伤、气愤或其他情绪。许多人会因为自己有这些情感而甚感自责。看望和抚摸孩子能够帮助父母看到出生缺陷以外的东西，把孩子看作一个完整的人，并且这种交流可增强父母对孩子的依恋。关于疾病、可能的治疗方法和婴儿预后的信息，能够帮助父母在心理上作出调整，并且为最好的医护护理作出安排。咨询会可以帮助某些父母。
丧失婴儿（婴儿死亡）
丧失婴儿对父母来说始终是一种创伤。但是，如果新生儿在父母看望他并抚摸他之前死亡，父母可能感觉好像他们从来没有生过孩子。抱着或者看着死去的婴儿能使父母开始释放悲伤，直到逐步结束痛苦。死产婴儿的父母有时会在给婴儿穿衣或用婴儿毯包裹婴儿时感到舒心，并拍摄可以保存的照片、脚印或其他纪念物，以记念孩子。这种做法赋予婴儿人性，巩固了婴儿就是家中确实存在的一份子这种感觉。
你知道吗……
父母会变得沮丧，空虚、失望、梦碎、恐惧等感觉会占据他们的心。即使夭折的责任不在他们，父母也往往感到内疚、自责。随后的痛苦和内疚可能使父母之间的关系变得紧张起来。而悲伤痛苦的过程常常意味着父母无法满足包括其他孩子在内的其他家庭成员的需要。
该类婴儿有严重疾病或婴儿死亡的家庭能够通过心理学或宗教神职人员咨询获得帮助。父母及家庭支持团体也可能对其进行支持和帮助。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国出生缺陷基金会：应对婴儿死亡后的悲痛：为出生前或出生后不久便失去宝宝的父母和儿童提供支持的资源
护理社区：提供儿童姑息治疗和临终护理选择相关信息的资源
富有同情心的朋友 (The Compassionate Friends)：儿童死亡后为父母和看护者提供支持的资源