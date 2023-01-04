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藏毛病是由于臀部之间缝隙顶端的毛发长入皮肤所致。
当臀部附近的毛发长入皮肤时会发生这种疾病。
如果出现感染，症状包括疼痛、发红和肿胀，有时化脓。
诊断依据是一项检查的结果。
治疗措施包括切除脓肿和窦道并修补藏毛腔。
（也可参见肛门和直肠概述。）
藏毛病常发生在年轻的多毛白人男性，也可发生于女性。
原因不明，有时毛发刺激和长入皮肤，形成一个含有头发的空腔。这样的空腔被称为藏毛囊肿，通常在臀部之间缝隙顶端产生。藏毛囊肿可能不引起症状，也可能会因感染而导致疼痛。
如果感染导致脓性分泌物形成，则称为藏毛脓肿。藏毛脓肿可引起疼痛、发红和肿胀。有时，脓液会不由自主地从脓肿中流出。
感染部位脓性分泌物聚集形成藏毛脓肿；慢性伤口引流形成藏毛窦道。
藏毛囊肿
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此图显示臀沟处的藏毛囊肿。
IRAND/BSIP/科学图片库
藏毛病的诊断
医生的检查
感染部位或其周围发现小凹，可鉴别藏毛病与其他感染性疾病。
藏毛病的治疗
对于藏毛脓肿，切除并引流
对于藏毛窦道，手术切除
对于较大的藏毛腔，进行皮瓣手术
藏毛脓肿常需切开引流。通常不需使用抗生素。
藏毛窦道通常必须手术切除。
较大的藏毛腔可能需要通过皮瓣手术闭合。在皮瓣手术中，需要从附近部位移植皮肤，有时需要移植肌肉，以覆盖切除藏毛腔的部位。