藏毛病是由于臀部之间缝隙顶端的毛发长入皮肤所致。

当臀部附近的毛发长入皮肤时会发生这种疾病。

如果出现感染，症状包括疼痛、发红和肿胀，有时化脓。

诊断依据是一项检查的结果。

治疗措施包括切除脓肿和窦道并修补藏毛腔。

（也可参见肛门和直肠概述。）

藏毛病常发生在年轻的多毛白人男性，也可发生于女性。

原因不明，有时毛发刺激和长入皮肤，形成一个含有头发的空腔。这样的空腔被称为藏毛囊肿，通常在臀部之间缝隙顶端产生。藏毛囊肿可能不引起症状，也可能会因感染而导致疼痛。

如果感染导致脓性分泌物形成，则称为藏毛脓肿。藏毛脓肿可引起疼痛、发红和肿胀。有时，脓液会不由自主地从脓肿中流出。

感染部位脓性分泌物聚集形成藏毛脓肿；慢性伤口引流形成藏毛窦道。

藏毛囊肿 隐藏详情 此图显示臀沟处的藏毛囊肿。 IRAND/BSIP/科学图片库

藏毛病的诊断 医生的检查 感染部位或其周围发现小凹，可鉴别藏毛病与其他感染性疾病。