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肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。
直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。
消化系统
肛门部分由身体表层结构包括皮肤组成，部分由肠黏膜组成。
直肠内面由光滑橘红含黏液腺的组织组成，与其他肠段黏膜极相似。直肠表面对疼痛不大敏感，而肛门及其周围皮肤的神经对疼痛非常敏感。
肛门和直肠的静脉血流大多入门静脉到达肝脏，然后汇入大循环。其中一些静脉直接流入盆腔静脉，然后汇入大循环。直肠淋巴管汇入下腹部淋巴结，而肛门淋巴管汇入腹股沟区的淋巴结。肛门淋巴管汇入腹股沟区的淋巴结。
肛门的肌肉环（肛门括约肌）使肛门能保持关闭状态。该括约肌由自主神经系统下意识控制。但是，一部分该括约肌能随意松弛或收紧。
肛门和直肠的疾病包括
肛门直肠疾病的诊断
医师的评估
肛门镜检查或乙状结肠镜检查
可能进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)
为诊断肛门和直肠疾病，需观察肛门周围皮肤有无异常。医生通过戴手套的手指，探查直肠。对于女性，一般同时用手检查阴道（参见妇科检查）。医生通常也会检查腹部。
接着，医生使用3至10英寸（约7至25厘米）的坚硬可视导管（肛镜或直肠镜）检查肛门和直肠。然后，插入更长的可弯曲导管（乙状结肠镜），以便于医生观察长达2英尺或更长的大肠。
做肛门镜和乙状结肠镜检查（参见内镜检查）通常会感到不舒服，但不会疼痛。然而，如果肛门或其周围因异常状况而疼痛，医生可能会在检查前涂抹一种麻醉药膏（如利多卡因）或进行局部、区域、甚至全身麻醉。有时作乙状结肠镜检查前要清洁灌肠。
乙状结肠镜检查时，可取活组织标本和涂片供显微镜检查，以及标本培养。