肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

消化系统

肛门部分由身体表层结构包括皮肤组成，部分由肠黏膜组成。

直肠内面由光滑橘红含黏液腺的组织组成，与其他肠段黏膜极相似。直肠表面对疼痛不大敏感，而肛门及其周围皮肤的神经对疼痛非常敏感。

肛门和直肠的静脉血流大多入门静脉到达肝脏，然后汇入大循环。其中一些静脉直接流入盆腔静脉，然后汇入大循环。直肠淋巴管汇入下腹部淋巴结，而肛门淋巴管汇入腹股沟区的淋巴结。肛门淋巴管汇入腹股沟区的淋巴结。

肛门的肌肉环（肛门括约肌）使肛门能保持关闭状态。该括约肌由自主神经系统下意识控制。但是，一部分该括约肌能随意松弛或收紧。

肛门和直肠的疾病包括