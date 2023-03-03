消化道置管是将一根可弯曲的细塑料管经鼻或口腔插至胃（鼻胃插管术）或小肠（置入鼻肠管）的检查方法。

插管可用于诊断及治疗。它通常会引起呕吐和恶心，因此插管前需用局麻药喷洒鼻腔或者咽后壁。置管时根据不同目的可选用不同规格的管道。

鼻胃管（经鼻置入的胃管）可用于获取胃液标本。经鼻而不经口置入导管的主要原因在于经鼻置入更容易将管子导入食管（从咽喉至胃的中空管道）。同时经鼻插管的刺激性小，不易引起咳嗽。借助鼻胃管，可了解有无胃出血，进行胃酸及胃酶分析等。

鼻胃插管术 隐藏详情 鼻胃插管术是将一根可弯曲的细塑料管经鼻或口腔插至胃（鼻胃管）或小肠十二指肠（鼻十二指肠管）。插管通常会引起呕吐和恶心，因此插管前需用局麻药喷洒鼻腔或者咽后壁。 此操作可用于多种目的，例如 取胃或肠内容物样本 持续清除胃中内容物 提供食物

鼻胃管还可用于治疗特定疾病。鼻胃管还可用于治疗，例如可直接抽除毒物或经鼻胃管注入活性炭中和毒物，不能吞咽的患者还可经鼻胃管给予流质饮食。

鼻胃管可用于连续抽出胃内容物。其末端可连接吸引器，抽出胃内液体和气体。在消化道梗阻及功能不良时有助于减压。腹部手术后也常使用鼻胃管，直至胃肠道功能恢复。

置入鼻肠管时，需将一根较长的导管经鼻、胃置入小肠。它可用于获取小肠内容物标本、持续抽取液体或供给食物（参见管饲）。

鼻胃管引起的并发症相对罕见，包括鼻、喉咙或消化道损伤。它很少引起穿孔。