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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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消化道穿孔

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

任何空腔消化道器官都可能穿孔（刺破），使肠内容物释放，如不立即手术，可导致脓毒症（一种危及生命的血流感染）和死亡。

  • 症状包括突然出现剧烈胸腹痛或腹部触痛。

  • 诊断需行 X 线或 CT 检查。

  • 需要立即手术。

（也可参见胃肠道急症概述。）

穿孔会使食物、消化液或其他肠内容物漏入腹腔（如食管穿孔，这些物质可能漏入胸腔）。这些物质很有刺激性，且含有细菌，会引起严重炎症和感染，如不治疗会致命。

消化道穿孔的病因

消化道穿孔的病因取决于穿孔部位，但消化系统的任一部位都有可能损伤。

吞食的异物通常很容易被排出，但有时会被卡住，导致穿孔。

经肛门插入的异物可能会穿透直肠或结肠。

表格
表格

引起消化道穿孔的原因

穿孔部位

病因

注释

在消化道任何地方

创伤

异物

食管

剧烈呕吐

这种疾病称为布尔哈夫综合征

医疗过程造成的损害

通常是由内镜、球囊扩张器，或探条（薄圆筒仪器）损伤的。

吞咽强腐蚀性物质

典型的物质是电池酸或碱液。

或小肠第一段（十二指肠）

消化性溃疡病

大约有三分之一的患者没有以前溃疡的症状。

吞咽强腐蚀性物质

通常会影响胃而不是小肠。

肠道

肠梗阻切断大肠的血液供应（绞窄性肠梗阻）

可能是急性阑尾炎麦克尔憩室炎

结肠

阻塞（梗阻

通常癌症或大便导致阻塞。

憩室炎

服用泼尼松或其他抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）的患者出现憩室炎的风险较高。但是，这些患者可能几乎不会出现症状。

炎症性肠病（如溃疡性结肠炎克罗恩病

大肠扩张（中毒性巨结肠）

有时是自发的

胆囊

手术切除胆囊（胆囊切除术）或肝活检时发生损伤

罕见情况下可出现胆囊炎症（胆囊炎

损伤可能位于胆囊或胆管。

消化道穿孔的症状

食管、胃和十二指肠穿孔会引起突发严重腹痛，可能放射到肩部。患者会有重症病容，心率加快，出汗，肌卫与板状腹。由于小肠或大肠穿孔常发生在另一种疼痛性疾病（如憩室炎阑尾炎）发作时，并且漏出的内容物有时会被控制在腹腔的一个较小区域内、没有向外扩散，因此症状可能不够明显，会被误诊为原有疾病恶化。

在所有类型的穿孔中，患者通常存在恶心、呕吐和食欲不振。

消化道穿孔的诊断

  • 胸腹部 X 光检查

  • 有时需要行计算机断层扫描（CT）检查。

医生通常会进行胸腹部 X 光检查，这可显示从消化系统漏出的空气（穿孔的一个明确征象）。

有时，医生在确诊之前需进行腹部 CT 扫描。

消化道穿孔的治疗

  • 手术

  • 静脉输注液体和抗生素

如果医生诊断为穿孔，通常需立即手术。医生根据穿孔的位置和原因，决定具体应该做什么手术。医生的直接目标是阻止肠内容物进入腹腔或胸腔。手术前，患者接受静脉输液和抗生素。

有时，需经鼻插入一根小管进入胃内以吸出胃液，这可避免胃液从穿孔处流出并降低肠道压力（减压）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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