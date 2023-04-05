食管、胃和十二指肠穿孔会引起突发严重腹痛，可能放射到肩部。患者会有重症病容，心率加快，出汗，肌卫与板状腹。由于小肠或大肠穿孔常发生在另一种疼痛性疾病（如憩室炎或阑尾炎）发作时，并且漏出的内容物有时会被控制在腹腔的一个较小区域内、没有向外扩散，因此症状可能不够明显，会被误诊为原有疾病恶化。

在所有类型的穿孔中，患者通常存在恶心、呕吐和食欲不振。