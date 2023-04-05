任何空腔消化道器官都可能穿孔（刺破），使肠内容物释放，如不立即手术，可导致脓毒症（一种危及生命的血流感染）和死亡。
症状包括突然出现剧烈胸腹痛或腹部触痛。
诊断需行 X 线或 CT 检查。
需要立即手术。
（也可参见胃肠道急症概述。）
穿孔会使食物、消化液或其他肠内容物漏入腹腔（如食管穿孔，这些物质可能漏入胸腔）。这些物质很有刺激性，且含有细菌，会引起严重炎症和感染，如不治疗会致命。
消化道穿孔的病因
消化道穿孔的病因取决于穿孔部位，但消化系统的任一部位都有可能损伤。
吞食的异物通常很容易被排出，但有时会被卡住，导致穿孔。
经肛门插入的异物可能会穿透直肠或结肠。
表格
引起消化道穿孔的原因
表格
引起消化道穿孔的原因
穿孔部位
病因
注释
在消化道任何地方
创伤
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剧烈呕吐
这种疾病称为布尔哈夫综合征。
医疗过程造成的损害
通常是由内镜、球囊扩张器，或探条（薄圆筒仪器）损伤的。
吞咽强腐蚀性物质
典型的物质是电池酸或碱液。
胃或小肠第一段（十二指肠）
大约有三分之一的患者没有以前溃疡的症状。
吞咽强腐蚀性物质
通常会影响胃而不是小肠。
肠梗阻切断大肠的血液供应（绞窄性肠梗阻）
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阻塞（梗阻）
通常癌症或大便导致阻塞。
服用泼尼松或其他抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）的患者出现憩室炎的风险较高。但是，这些患者可能几乎不会出现症状。
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大肠扩张（中毒性巨结肠）
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有时是自发的
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手术切除胆囊（胆囊切除术）或肝活检时发生损伤
罕见情况下可出现胆囊炎症（胆囊炎）
损伤可能位于胆囊或胆管。
消化道穿孔的症状
消化道穿孔的诊断
消化道穿孔的治疗
手术
静脉输注液体和抗生素
如果医生诊断为穿孔，通常需立即手术。医生根据穿孔的位置和原因，决定具体应该做什么手术。医生的直接目标是阻止肠内容物进入腹腔或胸腔。手术前，患者接受静脉输液和抗生素。
有时，需经鼻插入一根小管进入胃内以吸出胃液，这可避免胃液从穿孔处流出并降低肠道压力（减压）。