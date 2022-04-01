如果必须将饲管直接插入胃或小肠，通常会采用经皮内镜下胃造口 (PEG) 管。

插入 PEG 管之前，通常需静脉注射镇静剂，有时会静脉注射止痛药。此外，麻醉喷雾可以喷在患者的喉咙后壁，以抑制咳嗽或呕吐反应。然后医生将内窥镜插入口腔，并到达胃或小肠内。医生可通过内窥镜前端的镜头，查看胃的内部，并确定在何处放置 PEG 管。然后，医生会在腹部切开一个小切口，并插入 PEG 管。患者在手术前必须禁食，内窥镜检查完成后必须限制饮食，直到重新出现咽反射为止。

饲管 图片

如果不能置入 PEG 管，医生可借助外科手术将饲管直接置入胃或小肠。该手术可通过以下任一方式进行：