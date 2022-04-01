管饲法可用于消化道功能正常、但不能进食足够食物以满足其营养需求的患者。这类患者包括下列几种：
长期食欲不振
重度蛋白质-能量营养不良（蛋白质和热量严重缺乏）
昏迷或意识水平严重下降
肝功能衰竭
头部或颈部受伤、或其他使他们无法经口进食的病症
需要消耗更多营养的严重疾病（如烧伤）
重病患者或营养不良患者可能需在手术前通过饲管补充营养。
与静脉营养相比，管饲具有以下优点：
更好地保持消化道的结构和功能。
成本更低。
可能减少并发症，尤其是感染。
管饲程序
插管部位通常取决于管饲需要维持多长时间：
管饲时间小于 4 至 6 周：管饲是用一条细的塑料管经过鼻腔，再向下经咽喉插入胃（称为鼻胃管）或小肠（称为鼻十二指肠管）。如果鼻子损伤，饲管可以经口腔插入。
管饲时间超过 4 至 6 周：可通过腹壁的小切口直接将塑料管插入胃或小肠。
通过鼻子插入饲管
即使在患者清醒的情况下，通常也可以插入鼻胃管和鼻十二指肠管。润滑饲管并将其插入鼻腔，并向下进入咽喉。当饲管进入咽喉时，可引起作呕，所以应要求患者吞咽或用吸管喝水，以帮助吞咽。吞咽可减少或预防作呕，并帮助饲管向下通过咽喉。一旦饲管向下到达咽喉并进入食道，它便可以很容易地滑入胃或小肠。医生有时要进行检查（如腹部 X 射线检查），以确保饲管已被正确放置。
将饲管直接插入胃或肠
如果必须将饲管直接插入胃或小肠，通常会采用经皮内镜下胃造口 (PEG) 管。
插入 PEG 管之前，通常需静脉注射镇静剂，有时会静脉注射止痛药。此外，麻醉喷雾可以喷在患者的喉咙后壁，以抑制咳嗽或呕吐反应。然后医生将内窥镜插入口腔，并到达胃或小肠内。医生可通过内窥镜前端的镜头，查看胃的内部，并确定在何处放置 PEG 管。然后，医生会在腹部切开一个小切口，并插入 PEG 管。患者在手术前必须禁食，内窥镜检查完成后必须限制饮食，直到重新出现咽反射为止。
如果不能置入 PEG 管，医生可借助外科手术将饲管直接置入胃或小肠。该手术可通过以下任一方式进行：
使用一根内视镜（腹腔镜）来完成，只需在肚脐正下方做一个微小切口
在腹部做一个较大切口，因为医生需要通过该切口观察腹内情况，以便将饲管置入合适位置
插入饲管后
用饲管喂饲的患者在喂饲过程中和喂饲后 1〜2 小时，应该坐直或将床头调高。该体位降低了患者误吸食物的风险，并有助于食物在重力作用下通过消化道。
通常情况下，可每天数次喂饲较大量的食品（称为食团）。然而，如果这种喂饲方式引起恶心，则应连续喂饲少量食物。
配方食品
管饲的并发症
管饲的并发症常见，可能比较严重。
管饲时可能出现的问题
问题
有可能出现的副作用
注释
与饲管相关的问题
鼻或口内留置饲管
不适
损伤鼻、喉、或食道
鼻或口内的饲管（尤其是大饲管）可刺激组织，引起疼痛，有时导致出血。在这种情况下，通常须拔出饲管，并且使用另一种饲管继续喂饲。
鼻窦被阻塞，使感染（鼻窦炎）的可能性增大。
经鼻或口插入的饲管放置不当
损伤受累部位
咳嗽和窒息
罕见情况下，饲管经鼻或口往下进入了气道，而不是食管。因此，食物进入了肺部。当饲管被插入气道时，意识清醒的患者会咳嗽和作呕。
以前直接插入胃或肠的饲管更换不当
如果饲管移位，则必须拔出饲管并重新放置。如果饲管最初直接置入胃或肠，则重新插入饲管会更困难，因此饲管可放置于消化道之外。随后，食物可能会进入腹部器官周围的间隙（腹腔）。这可能导致腹腔内膜感染—一种被称为“腹膜炎”的严重感染。
饲管阻塞
营养不足
粘稠配方食品或药片可能会阻塞饲管。有时，医生可能加入某些酶或可分解食物的物质，以溶解堵塞。
饲管意外脱出
营养不足
饲管经常会意外脱出。如果仍需要饲管喂养，则必须更换饲管。
与配方食品相关的问题
配方食品不耐受
腹泻、消化不良、恶心、以及呕吐
高达 20％ 的管饲患者和 50％ 的严重疾病患者会因为配方食品不耐受，出现消化系统症状。这些症状更常见于每天数次饲喂大量食物（称为食团）的患者，而不是长期连续饲喂的患者。
腹泻
频繁的稀便
很多用于管饲的配方食品均含有可导致或加重腹泻的山梨糖醇。腹泻发生时，许多营养物质虽然经过消化道，却没有被吸收。
营养失衡
电解质含量异常
异常升高的血糖（高血糖症）
体内的水过多（血容量超负荷）
医生定期测量体重（以检查体内含水量是否过多）和血中的电解质、糖和其它物质的水平。然后，医生会根据需要调整配方。
其他
胃内容物反流入食道（反流）
口腔和咽喉的分泌物过多
配方食物吸入（误吸）到肺部，引起咳嗽和窒息，并增加了发生肺炎等感染的风险
如果患者存在这些问题，即使饲管已被正确放置且床头已被调高，他们仍可能将配方食物误吸入肺部。