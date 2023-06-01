胃肠炎指胃、小肠以及大肠内膜炎症。该病可由诺如病毒引起。

诺如病毒具有很强的传染性，会在人与人之间传播。

通常，患者会出现腹泻、呕吐和腹部绞痛。

诊断依据是患者有与受污染的食物或水或者该病毒感染者的近期接触史、有近期旅行史，有时也参考实验室检查结果。

预防感染最有效方法是便后或接触排泄物后洗净双手，并避免摄入未煮熟的食物和受污染的水。

通常，所需的治疗措施仅为补液，但有些患者可能需服用药物来帮助止泻。

诺如病毒可感染任何年龄段人群。诺如病毒目前是美国各年龄段人群（包括儿童 [发病高峰年龄为 6～18 个月]）发生胃肠炎的最常见病因。

美国一年中各季节均可发病，但大多数发生在 11 月至次年 4 月。大部分患者在食用污染的食物或水后受到感染。

由于诺如病毒的传染性非常高，因此感染很容易在人与人之间传播。邮轮和护理院中的大部分胃肠炎流行病由该病毒引起。

（另见胃肠炎概述。）

诺如病毒胃肠炎的症状 诺如病毒通常引起呕吐、腹部绞痛和腹泻。儿童的呕吐发生率高于腹泻，而成人的腹泻发生率高于呕吐。症状开始于感染后 1～2 天，并持续 1～3 天。 呕吐和腹泻可导致轻至重度脱水。 患者也可能出现发热、头痛和身体酸痛。

诺如病毒胃肠炎的诊断 医师的评估

有时进行粪便检查 诺如病毒的诊断通常基于典型症状，特别是诺如病毒疫情正在暴发时。有时其他家庭成员或同事近期出现过类似的症状。在其他时候，诺如病毒可溯源至受污染的水或者未充分煮熟、变质或受污染的食物。近期有旅行史、特别是游轮旅行史，也可能提供一些线索。 在确诊诺如病毒感染之前，医生有时会检测粪便样本。

诺如病毒胃肠炎的治疗 液体和补液

有时使用药物 补液 通常，诺如病毒胃肠炎所需的治疗措施仅为卧床休息和足量饮水。即便正在呕吐的患者，在能耐受情况下，也应尽量少量多次饮水。 如果由于长时间的呕吐或腹泻，患者出现严重脱水，需静脉补充水和电解质。儿童更易迅速脱水，应静脉输入比例适当的糖盐水。市面上销售的任何旨在补充流失液体和电解质的溶液（称为口服补液）均可获得良好的治疗效果。碳酸饮料、茶、运动饮料、含咖啡因的饮料和果汁不太适合饮用。还在哺乳期的婴儿，应继续接受母乳喂养。 随着症状消退，患者的饮食中可逐渐添加食物。尽管经常有人建议饮食要清淡，但无需仅摄入谷物、明胶、香蕉、米饭、苹果酱、吐司面包等清淡食物。然而，一些人在腹泻后数日对牛奶制品不耐受。 药物 如果 24～48 小时后腹泻仍未减少，也无提示有更严重细菌感染的便中带血，可给予药物（如地芬诺酯）控制腹泻，或让患者使用非处方药（如洛哌丁胺）。这些药物（称为止泻药）不适用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。 不用抗生素和抗病毒药物。