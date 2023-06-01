胃肠炎指胃、小肠以及大肠内膜炎症。通常由微生物感染所致，也可由摄入化学毒物或药物导致。
胃肠炎通常由感染引起。
通常的临床表现有腹泻、恶心、呕吐以及腹痛
诊断基于一些实验室检查；与污染的食物、水和某些微生物感染患者的近期接触史；以及抗生素近期应用史。
抗生素仅用于治疗由寄生虫或某些细菌引起的胃肠炎。
预防感染最有效方法是便后或接触排泄物后洗手，并避免未煮熟的食物。
胃肠炎通常包括轻到重度腹泻，并有食欲减退、恶心、呕吐、腹部绞痛和腹部不适。尽管胃肠炎对健康成年人不是很严重，仅表现为不适和不便；但对于病重、虚弱、年幼和年老患者，却可引起危及生命的脱水和电解质失衡。
在美国，大约每年有 4800 万人因食用污染食物而引发胃肠炎，约 3,000 人因其死亡。
全球每年约有 160 万人死于感染性胃肠炎。
（另见儿童胃肠炎。）
胃肠炎的病因
胃肠炎最常见的原因是
病毒（最常见）
细菌
寄生虫
其他病因包括
引发胃肠炎的感染可在人与人之间传播，尤其是如果腹泻患者在便后未彻底洗手。如果人在接触含有感染的粪便物品（如玩具和尿布）之后接触嘴，也会感染。所有此类涉及感染粪便的传播称为粪口传播。
一个人，有时是大量人群，可因吃了被有菌粪便污染的食物和水而被感染（在大量人群中引起疾病的爆发就叫流行〕。如果食物未完全煮熟或行巴氏消毒灭菌，它们很容易被细菌污染而引起胃肠炎。被污染的水有时在不经意间被饮用，比如在游泳池中游泳时，游泳池中的水被动物或者人的粪便所污染。
有时胃肠炎是通过与携带有感染性微生物的动物直接接触而获得。
引起胃肠炎的微生物
微生物
常见的来源
症状
抗生素/抗病毒药物使用
星状病毒
粪-口途径传播*
轻度水样泻
呕吐和发烧症状，
症状开始于感染后 3～4 天
通常持续2～7天
类似于轮状病毒
不用抗生素和抗病毒药物。
食用被污染的肉（尤其是未煮熟的家禽）
饮用受污染的水或未经高温消毒的牛奶
偶尔可由腹泻的狗或猫传染
水样腹泻，有时出现血性腹泻
通常持续约 1 周
感染消退后的几周内可能发生暂时性瘫痪（格林巴利综合征）或关节炎
在疾病的早期阶段给予抗生素可缩短症状持续时间（如阿奇霉素、环丙沙星）。
艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）
大多由艰难梭状芽孢杆菌在服用抗生素的患者体内过度生长所致
腹泻，可能表现为略微稀便，也可能为血性腹泻
通常在抗生素治疗开始后 5～10 天出现，也可能在治疗第一天或长达 2 个月后出现
停用可引起该病的抗生素。
口服万古霉素或非达霉素。
甲硝唑可口服用于不能耐受万古霉素和非达霉素的患者。
喝或吃受污染的水或食物
人与人接触
接触娱乐用水
艾滋病患者尤其易感
水样腹泻，有时发生腹部绞痛、恶心、疲劳和呕吐
通常持续 1～2 周
有时用抗寄生虫药物（如硝唑尼）。
进食或饮用受污染的水或食物
与受感染的伴侣进行口-肛性交
有时出现血性腹泻、腹部绞痛、体重减轻和发热，持续 1～3 周
可引起感染的肝和其他器官的感染
给予抗寄生虫药（例如，先用甲硝唑或替硝唑，然后再用双碘喹啉或巴龙霉素）。
肠出血性大肠杆菌（最常见的为大肠杆菌 O157:H7）
食用烹调不当的受污染食物，例如未煮熟的碎牛肉、未经巴氏灭菌的牛奶或果汁，或者未经处理的水
在受污染的游泳池、湖泊或水上公园游泳
人与人接触
接触被感染的动物，然后把手指放在嘴里
腹部突然绞痛，出现水样腹泻，通常在 1～3 天内转为血性腹泻
可能发生一种名为溶血性尿毒症综合征的严重并发症
不予以抗生素治疗是因为抗生素会增加溶血性尿毒症综合征的发病风险。
产肠毒素性大肠杆菌（引起旅行者腹泻）
进食或饮用受污染的水或食物
频繁水样腹泻、恶心、呕吐、腹部绞痛
症状开始于摄入受污染的食物或水后 12～72 小时
通常持续3～5天
抗生素（如环丙沙星或左氧氟沙星）可能有助于缩短病程。
阿奇霉素是给儿童的。
喝或吃受污染的水或食物
尤其是在日托中心的人与人接触
水样腹泻、恶心、呕吐和食欲不振
感染后 1～14 天（平均 7 天）出现症状
可能出现更长期的疾病（持续数天至数周），伴有大便恶臭、腹胀、胀气、疲劳和体重减轻
给予抗寄生虫药（例如，替硝唑、甲硝唑或硝唑尼特）。
肠道腺病毒
粪-口途径传播*
呼吸道飞沫
频繁的腹泻持续1～2周
腹泻开始后 1～2 天出现轻度呕吐
50% 的人会出现发烧
症状开始于感染后 3～10 天
症状通常会持续10天或更长时间
不用抗生素和抗病毒药物。
进食或饮用受污染的水或食物
通过粪-口途径传播可以很容易地在人与人之间蔓延*
频繁水样腹泻，尤其是成人
呕吐，尤其是儿童
胃痉挛、发热、头痛、酸痛和疼痛
症状开始于感染后 1～2 天
通常持续 1～3 天
不用抗生素和抗病毒药物。
粪-口途径传播*
频繁的腹泻
在儿童中，腹泻可导致重度脱水，甚至死亡
呕吐
发热超过 102°F（约 39°C）
症状开始于感染后 1～3 天
在婴幼儿中可能持续 5～7 天
不用抗生素和抗病毒药物。
吃了被污染的食品
接触爬行动物（如蜥蜴、蛇、龟）
高烧，疲劳，腹部绞痛，恶心，呕吐，腹泻，可能伴或不伴出血，
症状通常持续 1～4 天
通常不用抗生素。
人与人接触，尤其在每日护理中心
轻～重度不等
轻型患者，低热、水样腹泻
重型患者，高热，严重的腹绞痛，排便疼痛且大便含血和黏液
在儿童中，腹泻可导致重度脱水，甚至死亡
在成人中，轻型患者的症状通常持续约 4～8 天，重型患者通常持续至 3～6 周，无需治疗
在大多数儿童中，症状在第 2 周消退
健康成人的轻度感染一般不需要抗生素治疗。
对于极年幼或极年长、免疫系统功能低下或有中至重度感染的患者，可给予抗生素（例如，阿奇霉素和头孢曲松）。
蜡状芽孢杆菌梭菌
吃了被产生毒素细菌污染的食物
重的恶心、呕吐，腹泻
症状开始于摄入受污染食物后 30 分钟至 8 小时，并在 24 小时内缓解
不用抗生素。
进食或饮用受污染的水或食物
无腹痛，水样腹泻和呕吐
会导致巨大的流体损失和休克
给予抗生素（如环丙沙星、多西环素）。
成人可以接种疫苗。
其他类型的弧菌
贝壳类
水泻，经常伴有轻微的恶心或呕吐
给予抗生素（如环丙沙星、多西环素）。
*粪-口途径传播是指人在接触受粪便传染物污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴而发生的感染。
病毒
在美国，病毒是胃肠炎的最常见病因。一些病毒会感染小肠内膜细胞而导致水样泻、呕吐以及发热。
胃肠炎由四类病毒引起：诺如病毒、轮状病毒、星状病毒和肠道腺病毒。
大多数病毒性胃肠炎感染由以下病毒引起
星状病毒可感染各年龄段人群，但通常感染婴儿及幼龄儿童。在温带气候下，感染在冬季最常见。在热带气候下，感染在夏季更常见。感染经由粪-口途径传播。症状开始于感染后 3～4 天。
腺病毒是儿童期病毒性胃肠炎的第四大常见病因。它最常累及 2 岁以下儿童。一年中各季节均可发病，夏季常见。感染通过粪-口途径和呼吸道飞沫（例如咳嗽时产生的飞沫）传播。凡在附近的人均可通过吸入飞沫被感染。症状开始于感染后 3～10 天。
其他病毒（如巨细胞病毒和肠病毒）会在免疫系统受损的人群中导致胃肠炎。
你知道吗……
细菌
引起胃肠炎的最常见致病细菌是
细菌性胃肠炎较病毒性少。细菌通过各种方式引起胃肠炎。
某些种属（如霍乱弧菌、大肠杆菌的产肠毒素菌株）附着在肠黏膜而不侵入，但可产生肠毒素。这些毒素导致肠道分泌水分和电解质，产生水样泻。
其他细菌（如金黄色葡萄球菌 [另见葡萄球菌食物中毒]、蜡状芽孢杆菌和产气荚膜梭菌）可在受污染食物中产生一种外毒素。这种毒素可在非细菌感染的情况下引起胃肠炎。这些毒素通常引起严重恶心呕吐以及腹泻。症状一般在摄入感染食物后12小时内出现并在36小时内缓解。
有些细菌（如大肠杆菌的某些菌株、弯曲杆菌、志贺氏菌、沙门氏菌和艰难梭状芽孢杆菌）可侵入小肠或大肠（结肠）的黏膜。它们在那里破坏细胞，形成出血的疮（溃疡），导致含有蛋白质、电解质和水的大量液体渗出。腹泻物含有在显微镜下可见的白细胞和红细胞，有时会有肉眼可见的出血。
在美国，沙门氏菌和弯曲杆菌是引起腹泻的常见细菌。感染通常来自于未烹饪的家禽。也可来自未经高温消毒的牛奶。弯曲杆菌偶尔可由腹泻的狗或猫传染。沙门氏菌的感染途径是进食未煮熟的禽蛋或接触爬行动物（如龟或蜥蜴）、鸟类或两栖动物（如青蛙和蝾螈）。
在美国，痢疾杆菌种属也是引起腹泻的一种常见细菌，通常是人与人直接传播（尤其是在日间护理中心），但也会发生食源性的流行性传播。
大肠杆菌胃肠炎由大肠杆菌的若干种不同亚型引起。
艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）很可能是目前在美国引起腹泻的最常见细菌，也是抗生素治疗后腹泻的最常见原因（参见药物相关胃肠炎）。但是，有时也发生在未经抗生素治疗的患者中。抗生素会杀死正常存在于肠道内的有益细菌，这使得艰难梭状芽孢杆菌在此滋生。艰难梭状芽孢杆菌产生一种毒素，可引起水样腹泻，严重程度可为轻度，也可为重度血性腹泻（另见艰难梭状芽孢杆菌性腹泻）。
还有其他几种细菌会致胃肠炎，但在美国比较少见。小肠结肠炎耶尔森氏菌可引起胃肠炎或一种貌似阑尾炎的综合征。患者可由摄入未经烹饪的猪肉、未经高温消毒的牛奶或污染的水感染。几种弧菌属（如副溶血性弧菌）可在食用未烹饪的海产品后产生腹泻。霍乱弧菌可引起霍乱，导致水样腹泻，在资源匮乏的国家/地区，该病原菌有时可导致重度脱水。在难民营产生自然灾害后可能会出现流行病。李斯特菌很少引起食源性胃肠炎，但更常在孕妇、新生儿或老年人中诱发血流感染或脑膜炎。游泳时或喝入污染的淡水或咸海水可能感染气单胞菌。食用生贝类或在资源匮乏国家/地区的热带地区旅居可感染类志贺邻单胞菌，从而引发腹泻。
寄生虫
最常见的寄生虫是
某些肠道寄生虫，尤其是肠贾第鞭毛虫，可黏附于肠壁并引起恶心、呕吐、腹泻和全身不适感。由此引起的感染称为贾第鞭毛虫病，在美国各个地区和世界各地都有发生。如果这种感染持续存在（慢性），则会妨碍身体吸收营养素（称为吸收不良综合征）。感染传播途径通常是喝了受污染的水（有时来自水井或在徒步旅行或露营时遇到的非常规水源）、吃了受污染的食物，或者人与人之间的接触（例如在日托中心）。
另一种肠道寄生虫叫隐孢子虫，可导致水样泻，有时可合并有腹部痉挛，恶心及呕吐。由此引起的感染称为隐孢子虫病，该病在其他方面健康的人群中通常轻微；但若免疫系统功能低下的患者发病，则可能会很重、甚至致命。隐孢子虫最常见的感染方式是饮用被污染的水。这种寄生虫对常规浓度的氯耐药，因此它是美国娱乐用水相关性疾病的最常见病因。
其他可引起类似于隐孢子虫病症状的寄生虫包括环孢子虫，此外，贝氏等孢子虫和一类被称为微孢子虫的微生物可感染免疫系统受损的人群。溶组织内阿米巴可引起阿米巴病，该病会感染大肠，有时累及肝脏和其他器官。在卫生设备欠缺国家，阿米巴病是血性腹泻的一种常见病因，但该病在美国很罕见。
胃肠炎的症状
症状的类型和严重程度与微生物或摄入毒素的类型和量有关。人的抵抗力不同症状也不同。
症状常突发（有时呈急性）伴有食欲下降、恶心或呕吐，以及肠鸣和腹部绞痛。可能会发生听得见的肠道和腹部痉挛。腹泻是最常见症状，可合并肉眼可见的血和黏液便。患者腹部（以及肠袢）可能肿胀（膨大），引起疼痛，并充气。
患者可能会发热，感觉全身不适，肌肉酸痛，极度疲惫。
病毒引起的胃肠炎
细菌引起的胃肠炎
细菌很可能引起发热，并可能引起血性腹泻或水样腹泻。有些细菌也会引起呕吐。
寄生虫引起的胃肠炎
寄生虫通常会引起腹泻，可能会持续很长时间，并可能导致腹泻反复发生。通常不是血性腹泻。如果患者由于寄生虫感染而长时间腹泻，则可能非常疲倦，并且体重减轻。
胃肠炎的并发症
胃肠炎的诊断
医师的评估
与病人、某些动物、污染食物或水的接触史，或近期出游，或使用抗生素
有时进行粪便检查
通常仅根据症状即可明确诊断胃肠炎，但医生会考虑引起类似症状的其他胃肠道疾病（例如溃疡性结肠炎）。
胃肠炎的病因通常不明显，需要寻找。有时其他家庭成员或同事近期生病且伴有类似症状，或有人接触过某些动物。其他的时候，胃肠炎可由于进食未煮熟、变质、被污染的食物（如生的海产品或蛋黄酱在冰箱内放得太久）而引起。近期外出旅游，尤其是去某些特定国家旅游，或者近期服用过抗生素，这些都可为病因诊断提供线索。
如果症状严重或持续时间超过48小时，大便可送实验室查白细胞、细菌、病毒或寄生虫。
重症患者可能需要接受血液检查以确定水和电解质是否失衡，或接受检查以明确肾功能是否正常。
胃肠炎的治疗
液体和补液
有时使用药物
补液
药物
医生可能给予成人患者口服、注射剂或栓剂形式的昂丹司琼、丙氯拉嗪、异丙嗪等止恶心药。24 小时后仍呕吐的儿童需要再次就医。
如果 24～48 小时后腹泻仍未减少，也无提示有更严重细菌感染的便中带血，可给予药物（如地芬诺酯）控制腹泻，或让患者使用非处方药（如洛哌丁胺）。这些药物（称为止泻药）不适用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。
抗生素本身能引起腹泻，还使细菌产生耐药性，故通常最好避免使用，甚至在已知胃肠炎是由某种细菌引起时仍可不用。但是，如果病因是弯曲杆菌、痢疾杆菌、霍乱弧菌等某些细菌，或者患者发生旅行者腹泻，则可使用抗生素。抗生素也可用来治疗艰难梭状芽孢杆菌引起的腹泻。用于治疗的抗生素与引起艰难梭状芽孢杆菌感染的抗生素不同。（另见表引起胃肠炎的微生物）。
寄生虫感染的患者可用抗寄生虫药治疗，如甲硝唑、替硝唑和尼特硝唑。
你知道吗……
益生菌
一些细菌正常存在于身体中且促进有益菌生长。使用益生菌（例如通常存在于酸奶中的乳杆菌）可略微缩短腹泻持续时间（也许缩短不到一天）。然而，尚无充分证据显示益生菌对胃肠炎造成的更严重后果（例如需要静脉输液或住院）具有预防作用，因此尚无充分证据支持益生菌常规用于治疗或预防感染性腹泻。
胃肠炎的预防
疫苗接种
洗手
母乳喂养
现有两种口服轮状病毒疫苗，对大多数轮状病毒株安全有效。轮状病毒疫苗已被列入推荐的婴儿疫苗接种计划。
适用于婴儿的一种简单有效的胃肠炎预防方法就是母乳喂养。
在为人工喂养儿准备奶瓶之前，护理人员应该用肥皂和水彻底清洗双手。如果没有肥皂和清水，应使用抗菌洗手液。
更换尿布后，护理人员也应洗手。患尿布的地方需要加用漂白剂清洁（¼杯漂白剂稀释1加仑的水）。
腹泻患儿在其症状持续期间不得留在日托中心。感染可引起血性腹泻的大肠杆菌或感染志贺氏菌的儿童也应接受两次粪便检查，只有结果均为阴性才可返回日托中心。
你知道吗……
婴儿和其他免疫功能低下患者不应当暴露于爬行类动物、鸟类或两栖动物类，因为这些动物通常携带沙门氏菌，感染在这些人群中更加严重。
因为大多数引起胃肠炎的感染是通过人与人接触传播的，尤其是通过直接或间接接触受感染的大便，所以便后用肥皂和清水仔细洗手是最有效的预防方法。
为了避免食物引起的感染，在接触食物之前，应充分洗手，肉和蛋应完全煮熟，用于切肉的刀以及菜板应在切其他食物前清洗，剩余的食物应该迅速冷藏。只有经过巴氏消毒的奶制品和苹果汁才可以饮用。
旅行时应尽量避免接触污染的食物及饮料。
为了预防娱乐用水疾病，患有腹泻的人群不应当游泳。儿童和幼儿应频繁的检查尿布且在浴室远离水域的地区更换。游泳者在游泳时应当避免吞咽游泳池水。
大多数抗生素在用药期间都会增加艰难梭状芽孢杆菌感染引起腹泻的风险，因此仅在必要时才使用抗生素，严禁将抗生素用于其不起作用的情况（例如，发生病毒感染时）。