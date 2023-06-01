引起胃肠炎的最常见致病细菌是

弯曲杆菌

艰难梭状芽孢杆菌 （ 艰难梭菌 ）

大肠埃希杆菌 （ 大肠杆菌 ），尤其是 O157:H7 菌株

沙门氏菌

痢疾杆菌

葡萄球菌，导致葡萄球菌食物中毒

细菌性胃肠炎较病毒性少。细菌通过各种方式引起胃肠炎。

某些种属（如霍乱弧菌、大肠杆菌的产肠毒素菌株）附着在肠黏膜而不侵入，但可产生肠毒素。这些毒素导致肠道分泌水分和电解质，产生水样泻。

其他细菌（如金黄色葡萄球菌 [另见葡萄球菌食物中毒]、蜡状芽孢杆菌和产气荚膜梭菌）可在受污染食物中产生一种外毒素。这种毒素可在非细菌感染的情况下引起胃肠炎。这些毒素通常引起严重恶心呕吐以及腹泻。症状一般在摄入感染食物后12小时内出现并在36小时内缓解。

有些细菌（如大肠杆菌的某些菌株、弯曲杆菌、志贺氏菌、沙门氏菌和艰难梭状芽孢杆菌）可侵入小肠或大肠（结肠）的黏膜。它们在那里破坏细胞，形成出血的疮（溃疡），导致含有蛋白质、电解质和水的大量液体渗出。腹泻物含有在显微镜下可见的白细胞和红细胞，有时会有肉眼可见的出血。

在美国，沙门氏菌和弯曲杆菌是引起腹泻的常见细菌。感染通常来自于未烹饪的家禽。也可来自未经高温消毒的牛奶。弯曲杆菌偶尔可由腹泻的狗或猫传染。沙门氏菌的感染途径是进食未煮熟的禽蛋或接触爬行动物（如龟或蜥蜴）、鸟类或两栖动物（如青蛙和蝾螈）。

在美国，痢疾杆菌种属也是引起腹泻的一种常见细菌，通常是人与人直接传播（尤其是在日间护理中心），但也会发生食源性的流行性传播。

大肠杆菌胃肠炎由大肠杆菌的若干种不同亚型引起。

艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）很可能是目前在美国引起腹泻的最常见细菌，也是抗生素治疗后腹泻的最常见原因（参见药物相关胃肠炎）。但是，有时也发生在未经抗生素治疗的患者中。抗生素会杀死正常存在于肠道内的有益细菌，这使得艰难梭状芽孢杆菌在此滋生。艰难梭状芽孢杆菌产生一种毒素，可引起水样腹泻，严重程度可为轻度，也可为重度血性腹泻（另见艰难梭状芽孢杆菌性腹泻）。

还有其他几种细菌会致胃肠炎，但在美国比较少见。小肠结肠炎耶尔森氏菌可引起胃肠炎或一种貌似阑尾炎的综合征。患者可由摄入未经烹饪的猪肉、未经高温消毒的牛奶或污染的水感染。几种弧菌属（如副溶血性弧菌）可在食用未烹饪的海产品后产生腹泻。霍乱弧菌可引起霍乱，导致水样腹泻，在资源匮乏的国家/地区，该病原菌有时可导致重度脱水。在难民营产生自然灾害后可能会出现流行病。李斯特菌很少引起食源性胃肠炎，但更常在孕妇、新生儿或老年人中诱发血流感染或脑膜炎。游泳时或喝入污染的淡水或咸海水可能感染气单胞菌。食用生贝类或在资源匮乏国家/地区的热带地区旅居可感染类志贺邻单胞菌，从而引发腹泻。