母乳喂养对母亲和婴儿都有好处。母乳

以最容易消化和吸收的形式为婴儿提供必要的营养

包含抗体和白细胞，可保护婴儿免受感染

母亲第一次分泌的乳汁是称为初乳的稀薄黄色液体。初乳特别富含卡路里、蛋白质、白细胞和抗体。

初乳后产生的乳汁有助于保持适当的大便 pH 值和正常肠道细菌的适度平衡，从而保护婴儿免于发生细菌性腹泻。由于母乳具有保护性，因此母乳喂养的婴儿中多种类型感染的发生率低于配方奶喂养的婴儿。母乳喂养似乎还可以防止某些慢性问题，例如过敏、糖尿病、肥胖症和克罗恩病。现在，大多数商业配方奶粉都添加了某些脂肪酸（花生四烯酸 [ARA] 和二十二碳六烯酸 [DHA]），使其与母乳更加相似，并可能促进配方奶喂养婴儿的神经发育达到最佳状态。

母乳喂养对母亲也有很多好处，例如

帮助她与宝宝亲密贴近，这是奶瓶喂养做不到的

让产妇分娩后更快地恢复

为产妇提供一些长期健康获益

母乳喂养的长期健康获益包括降低肥胖、骨质疏松症、卵巢癌和某些乳腺癌的风险。

如果母亲遵循健康、多样化饮食，那么接受母乳喂养的正常足月婴儿不需要维生素或矿物质补充剂，但维生素 D 和某些情况下氟化物除外。仅接受母乳喂养的婴儿在 2 个月大后有出现维生素 D 缺乏的风险，尤其当他们是早产儿、或深肤色、或阳光暴露量有限（例如生活在北方气候环境下的婴儿）。在这些婴儿 2 个月大时开始给予维生素 D 补充剂。6 个月龄后，应给家中饮水中没有足够氟化物（补充或天然）的婴儿氟化物滴液。父母可以从当地的牙科医生或卫生部门处获得关于其饮用水中氟化物含量的信息。

6 个月以下的婴儿不应饮用额外的白开水。白开水并无必要，它也可能导致血液中钠含量过低（一种称为低钠血症的疾病）。