加工食品、有机食品、生物工程食品或转基因食品

美国农业部 (USDA) 将加工食品定义为任何原始农产品经过清洗、清洁、碾磨、切割、切碎、加热、巴氏消毒、热烫、烹煮、罐装、冷冻、干燥、脱水、混合、包装或其他改变食物自然状态的处理。

根据这个定义，几乎所有食物都经过一定程度的加工。但是，一些现代食物加工会去除食物中的营养物质。例如，碾磨可去除谷物的麸皮和胚芽，从而去除纤维、铁和许多 B 族维生素。加工也经常添加防腐剂（例如苯甲酸盐、山梨酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐和柠檬酸）、人工色素、调味剂和甜味剂、稳定剂、乳化剂、合成维生素和矿物质以及盐、谷氨酸单钠 (MSG)、糖、脂肪和精制油等其他添加剂。一些食物添加剂尤其会对儿童产生不良影响。

超加工食品（如甜食、咸零食、含糖饮料、即食餐和快餐）在许多国家/地区越来越常见，占食物供应的近一半。它们由便宜的成分（包括不健康的脂肪、精制的谷物和淀粉以及添加的糖和盐）制成，通常与食物添加剂（包括人工色素、调味剂和防腐剂）结合，使它们价格低廉且味道极好，并延长保存期。大部分包含很少或不包含完整的食物。这些食物可促使过度进食和体重增加，但供应的有价值的营养素相对不足，增加胰岛素抵抗的风险，并可能增加其他疾病（例如，冠状动脉疾病、抑郁症、肠易激综合征、癌症，甚至过早死亡）患病风险。