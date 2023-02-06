加工食品、有机食品、生物工程食品或转基因食品

加工食品
美国农业部 (USDA) 将加工食品定义为任何原始农产品经过清洗、清洁、碾磨、切割、切碎、加热、巴氏消毒、热烫、烹煮、罐装、冷冻、干燥、脱水、混合、包装或其他改变食物自然状态的处理。
根据这个定义，几乎所有食物都经过一定程度的加工。但是，一些现代食物加工会去除食物中的营养物质。例如，碾磨可去除谷物的麸皮和胚芽，从而去除纤维、铁和许多 B 族维生素。加工也经常添加防腐剂（例如苯甲酸盐、山梨酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐和柠檬酸）、人工色素、调味剂和甜味剂、稳定剂、乳化剂、合成维生素和矿物质以及盐、谷氨酸单钠 (MSG)、糖、脂肪和精制油等其他添加剂。一些食物添加剂尤其会对儿童产生不良影响。
超加工食品（如甜食、咸零食、含糖饮料、即食餐和快餐）在许多国家/地区越来越常见，占食物供应的近一半。它们由便宜的成分（包括不健康的脂肪、精制的谷物和淀粉以及添加的糖和盐）制成，通常与食物添加剂（包括人工色素、调味剂和防腐剂）结合，使它们价格低廉且味道极好，并延长保存期。大部分包含很少或不包含完整的食物。这些食物可促使过度进食和体重增加，但供应的有价值的营养素相对不足，增加胰岛素抵抗的风险，并可能增加其他疾病（例如，冠状动脉疾病、抑郁症、肠易激综合征、癌症，甚至过早死亡）患病风险。
有机食品
要标记为美国农业部 (USDA) 认证的有机，有机食品必须根据联邦指南种植和处理，该指南涉及许多因素，包括土壤质量、动物饲养实践、虫害和杂草控制以及添加剂的使用。例如，如果肉类要被标记为有机肉，则必须在适合其自然行为（如能够在牧场放牧）的条件下饲养动物，必须喂养 100% 有机饲料和草料，并且不得给予抗生素或激素。要标注 USDA 有机标记，产品必须包含 95% 的有机成分。
虽然有机食物对健康的益处的确定性和程度仍未知，但不使用抗生素有助于预防抗生素耐药性。合成杀虫剂也可能增加儿童孤独症、注意力缺陷/多动症 (ADHD) 和认知技能受损的风险。一个有助于控制有机食品成本增加的策略是，考虑美国环境工作组 (EWG) 的杀虫剂水平年度清单，其中列出了12 种最脏蔬果（比其他农作物受到杀虫剂污染更多的农产品）和15 种最干净蔬果（农药残留最低的农产品）。
生物工程食品或转基因食品
生物工程食品或转基因食品是含有转基因生物 (GMO) 的食物。
据世界卫生组织 (WHO) 称，生物工程食品或转基因食品含有通过实验室技术改良的 DNA，无法通过常规繁殖创造或在自然界中发现。自 20 世纪 90 年代早期以来，美国食品供应中就有了转基因食品，它们在人类和动物中的安全性由美国食品药品监督管理局 (FDA)、环境保护局 (EPA) 和 USDA 监督。
从 2022 年 1 月开始，食物需要标注是否为生物工程食品。这些食物通常是其他食物中常见的成分，可能难以识别。
尽管生物工程食品的摄入对人类健康没有风险，但食品安全倡导团体提出了一些问题，例如过敏（如果转移的 DNA 取自过敏原食物）和抗生素耐药性，这是因为食用耐除草剂作物在理论上可将改良的抗生素耐药性基因转移到人消化道。世界卫生组织指出，这种抗生素耐药性的风险很小，但并不是微不足道。