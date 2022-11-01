维生素 K 缺乏症最常见于婴儿，尤其是接受母乳喂养的婴儿。这种缺乏症可引起出血；因此，所有新生儿都应注射维生素 K。
在新生儿中，主要症状是出血，可危及生命。
根据凝血功能检查可诊断。
所有的新生儿都必须注射维生素 K。
口服或皮下注射维生素 K 可纠正缺乏。
（也可参见维生素概述。）
维生素 K 有两种形式：
叶绿醌： 这种形式的维生素 K 存在于植物中，并可从食物中摄入。当它与脂肪一同摄入时，吸收更佳。叶绿醌没有毒性。
甲基萘醌： 这种形式可由肠道细菌产生，但只有少量可被吸收。在部分国家，甲基萘醌被制成补充剂。
维生素 K 与维生素 A、D 和 E 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 K 在绿叶蔬菜（如羽衣甘蓝、菠菜、甘蓝）、大豆油和菜籽油中含量丰富。
维生素 K 对合成有助于控制出血的蛋白质（凝血因子）而言必不可少，因此在维持正常凝血功能方面具有非常重要的作用。保持骨骼和其他组织的健康也需要维生素 K。
维生素 K 缺乏症可引起新生儿出血性疾病，其表现为容易出血。通常为新生儿注射维生素 K，以保护他们免受这种疾病累及。如果母乳喂养的婴儿在出生时未注射维生素 K，则特别容易患维生素 K 缺乏症，因为母乳中维生素 K 的含量极少。母乳喂养的婴儿、或患有脂肪吸收障碍或肝脏疾病的婴儿更容易发生出血性疾病。婴儿配方奶含有维生素 K。如果母亲服用抗癫痫药（如苯妥英）、抗凝药（使血液不易凝固）或某些抗生素，则维生素 K 缺乏症的发病风险也会增大。
你知道吗……
在健康成年人中，维生素 K 缺乏症不常见，因为许多绿色蔬菜含有维生素 K，肠道细菌也能生成维生素 K。
如果患者有维生素 K 缺乏症，服用华法林或同类抗凝药会妨碍凝血因子（有助于凝血）的合成，导致更容易出血或出血量更大。抗凝剂可用于治疗导致凝血风险升高的疾病。这些状况包括卧床休息（例如由于受伤或患病）、手术后恢复阶段以及有房颤（一种不规则的异常心律）。服用华法林的患者需要定期验血，以检查其凝血速度。
维生素 K 缺乏症的病因
维生素 K 缺乏症的症状
维生素 K 缺乏症的主要症状是出血，可以是皮下出血（引起淤青）、鼻出血、伤口出血、胃出血或肠出血。有时胃出血导致呕血。尿液或大便内可能带血，或者可能出现黑色柏油样大便。
新生儿可出现危及生命的脑内或脑周的出血。
凝血因子在肝脏合成，因此肝脏疾病可增加出血风险。
维生素 K 缺乏也可影响骨的发育。
维生素 K 缺乏症的诊断
血液化验
有不正常出血的患者，且有危险因素时，应怀疑有维生素 K 缺乏。
可进行血液测试，以测量凝血速度，以帮助确诊。了解患者的维生素 K 摄入量有助于医生解读血液检查的结果。有时需测定血液中的维生素 K 水平。
维生素 K 缺乏症的治疗
新生儿需要注射维生素 K
维生素 K 缺乏症患者需口服或注射维生素 K
所有的新生儿都必须肌注维生素 K，以减少产后颅内出血的风险。
如果诊断为维生素 K 缺乏症，一般需通过口服或皮下注射的方式给予维生素 K。药物引起的出血需调整药物剂量或增加维生素 K 剂量。