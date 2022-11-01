维生素 K 缺乏症最常见于婴儿，尤其是接受母乳喂养的婴儿。这种缺乏症可引起出血；因此，所有新生儿都应注射维生素 K。

在新生儿中，主要症状是出血，可危及生命。

根据凝血功能检查可诊断。

所有的新生儿都必须注射维生素 K。

口服或皮下注射维生素 K 可纠正缺乏。

（也可参见维生素概述。）

维生素 K 有两种形式：

叶绿醌： 这种形式的维生素 K 存在于植物中，并可从食物中摄入。当它与脂肪一同摄入时，吸收更佳。叶绿醌没有毒性。

甲基萘醌： 这种形式可由肠道细菌产生，但只有少量可被吸收。在部分国家，甲基萘醌被制成补充剂。

维生素 K 与维生素 A、D 和 E 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 K 在绿叶蔬菜（如羽衣甘蓝、菠菜、甘蓝）、大豆油和菜籽油中含量丰富。

维生素 K 对合成有助于控制出血的蛋白质（凝血因子）而言必不可少，因此在维持正常凝血功能方面具有非常重要的作用。保持骨骼和其他组织的健康也需要维生素 K。

维生素 K 缺乏症可引起新生儿出血性疾病，其表现为容易出血。通常为新生儿注射维生素 K，以保护他们免受这种疾病累及。如果母乳喂养的婴儿在出生时未注射维生素 K，则特别容易患维生素 K 缺乏症，因为母乳中维生素 K 的含量极少。母乳喂养的婴儿、或患有脂肪吸收障碍或肝脏疾病的婴儿更容易发生出血性疾病。婴儿配方奶含有维生素 K。如果母亲服用抗癫痫药（如苯妥英）、抗凝药（使血液不易凝固）或某些抗生素，则维生素 K 缺乏症的发病风险也会增大。

你知道吗……

在健康成年人中，维生素 K 缺乏症不常见，因为许多绿色蔬菜含有维生素 K，肠道细菌也能生成维生素 K。

如果患者有维生素 K 缺乏症，服用华法林或同类抗凝药会妨碍凝血因子（有助于凝血）的合成，导致更容易出血或出血量更大。抗凝剂可用于治疗导致凝血风险升高的疾病。这些状况包括卧床休息（例如由于受伤或患病）、手术后恢复阶段以及有房颤（一种不规则的异常心律）。服用华法林的患者需要定期验血，以检查其凝血速度。

维生素 K 缺乏症的病因 维生素 K 缺乏症可能由以下原因引起： 饮食中缺乏维生素 K

饮食中脂肪含量非常低，因为维生素 K 搭配一些脂肪食用时的吸收效果最好

阻碍脂肪吸收并由此减少维生素 K 吸收的疾病（如胆管阻塞或囊性纤维化）

某些药物（包括抗癫痫药）以及一些抗生素

摄入大量矿物油，这可能减少维生素 K 的吸收 新生儿容易出现维生素 K 缺乏症的原因如下： 在怀孕期间，母亲只将少量维生素 K 输送给胎儿。

出生后的最初几天，新生儿的肠道尚未获得能产生维生素 K 的细菌。

维生素 K 缺乏症的症状 维生素 K 缺乏症的主要症状是出血，可以是皮下出血（引起淤青）、鼻出血、伤口出血、胃出血或肠出血。有时胃出血导致呕血。尿液或大便内可能带血，或者可能出现黑色柏油样大便。 新生儿可出现危及生命的脑内或脑周的出血。 凝血因子在肝脏合成，因此肝脏疾病可增加出血风险。 维生素 K 缺乏也可影响骨的发育。

维生素 K 缺乏症的诊断 血液化验 有不正常出血的患者，且有危险因素时，应怀疑有维生素 K 缺乏。 可进行血液测试，以测量凝血速度，以帮助确诊。了解患者的维生素 K 摄入量有助于医生解读血液检查的结果。有时需测定血液中的维生素 K 水平。