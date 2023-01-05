心房颤动或心房扑动可能会自然转复为正常节律。但在有些人中，必须主动采取措施，将上述心律失常转复为正常心律（心脏电复律）。这类人群包括那些心房颤动或心房扑动引起心力衰竭或其他低心输出量低症状的患者。

在恢复正常心律之前，由于在心脏电复律期间存在血栓阻断血流并引起中风的风险，因此必须采取措施预防血栓。

如果心房颤动或心房扑动持续 48 小时以上，医生在尝试转复之前，会先让患者服用一种抗凝药（例如华法林）三至四周。医生也可以选择给予短效抗凝剂如肝素，做超声心动图检查。如果超声心动图显示心内没有血栓，患者可以立即接受心脏电复律。如果心律问题清楚的少于 48 小时，病人在转复之前不需要抗凝治疗。但是，大多数患者需在转复后服用一种抗凝药至少 4 周。

转复心律的方法包括

电击（同步电复律）

药品

对心脏电击是最有效的方法。仅在心脏电活动的某个特定点上给予同步化电击（同步心脏电复律），以防引起心室颤动。心脏电复律对 75%~90% 的病人有效。

某些抗心律失常药（最常见的是胺碘酮、氟卡胺、普鲁卡因胺、普罗帕酮或索他洛尔——见表治疗心律失常使用的一些药物）也可能使心律恢复正常。然而，这些药物仅可有效治疗约 50~60% 的病人，并常会引起副作用。

心律失常发生的时间越长，心房变得越大，基础心脏疾病越严重，无论哪种方式，转为正常心律的可能性都越小（尤其是患病 6 个月及 6 个月以上的病人）。成功转为正常心律后，再次复发的可能性依然很高，即使服用药物防止复发（尤其是已经使用的将心律不齐转为正常心律的药物中的一种）。