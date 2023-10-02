药物和身体控制出血（止血）的能力之间的关系比较复杂。身体形成血栓的能力对于止血来说是至关重要的，但过度凝血会增加心脏病发作、中风或肺栓塞的发病风险。许多药物，无论是有意还是无意，都会影响身体形成血栓的能力。

有些人形成血栓的风险比较高，需要专门进行药物治疗以降低该风险。药物可降低血小板的粘性，使它们不会积聚在一起堵塞血管。举例来说，可干扰血小板活性的药物包括阿司匹林、噻氯匹啶、氯吡格雷、普拉格雷、阿昔单抗和替罗非班。

对于其他有血栓形成风险的人群，可以使用抗凝药，这类药物能抑制名为凝血因子的血液蛋白的作用。虽然抗凝药常被称为“血液稀释剂”，但其实它们并不能稀释血液。常用的抗凝药包括华法林（口服）和肝素注射剂。直接口服抗凝药 (DOAC) 可直接抑制凝血酶或活化凝血因子 X，这些都是凝血所需的强效蛋白质。举例来说，DOAC 包括达比加群、阿哌沙班、依杜沙班和利伐沙班。

使用华法林或肝素的患者必须接受密切的医学监测。医生会进行血液检查（测定凝血时间）以监测这些药物的效果，并根据检查结果调整用药剂量。剂量太小不能防止血栓形成，剂量太大会引起重度出血。其他类型的抗凝药，如低分子量肝素（如达肝素、依诺肝素和替扎肝素）不需要过多的监测。服用 DOAC 的患者不需频繁接受实验室凝血功能检查。

如果患者体内已经形成血栓，可用溶栓药物（溶纤维蛋白药）帮助溶解。链激酶、组织纤溶酶原激活剂等溶栓药物有时用于治疗血栓引起的心脏病发作和中风。这些药物可挽救生命，但也可导致患者面临重度出血的风险。肝素作为降低血栓形成风险的药物使用，但有时却似乎自相矛盾地会意外起到激活血小板的作用，从而增加凝血风险（肝素诱导性血小板减少症-血栓形成）。

单独使用雌激素，或作为口服避孕药使用，均可意外起到导致血栓过度形成的作用。天门冬酰胺酶等某些抗癌药（化疗药物）也会增加血栓形成风险。