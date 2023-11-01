大多数药物经吞咽、注射、吸入或经皮肤、舌下黏膜或颊内黏膜吸收后，进入血流并在全身循环。（另请参见药物动力学的定义。） 将一些药物向希望它们出现的区域直接给予。例如，将滴眼剂直接滴入眼中。药物在预期会产生药效的细胞或组织（靶点）发生相互作用。这种相互作用称作选择性。
选择性是相对于其他部位，药物作用于给定部位的程度。
一些药物选择性相对较差，会对许多组织或器官产生影响。例如阿托品，临床常用于解除消化道平滑肌痉挛，同样会松弛眼部和呼吸道平滑肌。
相对选择性较强的药物，例如，阿司匹林和布洛芬等非甾体抗炎药 (NSAID)（请参见非阿片类止痛药），针对炎症存在的任何区域。
有些药物具有高度选择性，仅作用于单一系统或器官。例如治疗心力衰竭的药物地高辛，主要作用于心脏，提高心脏泵血功能。安眠药靶向脑的某些神经细胞。
药物在何处发挥其作用与它们如何与特定细胞或物质（如酶）相互作用有关。
细胞上的受体
绝大多数细胞在其表面有很多不同类型的受体。受体是有特异 3 维结构的分子，可与某些物质特异性结合，就如同一把钥匙只能开一把锁。
受体能够使细胞外部的天然（源于体内）物质影响细胞活动。这类物质的例子包括神经递质（神经系统中细胞间传递消息的化学物质）和激素（由一个器官释放入血流以影响另一个器官的化学物质)。这些影响可刺激或抑制细胞内生理过程。药物就是模仿这些内源性物质作用于受体的方式，发挥药效的。例如，吗啡或其他镇痛药物与内啡肽（由人体产生的一种内源性物质，发挥控制疼痛的作用）是影响同样的大脑受体，因而发挥同样控制疼痛的作用。
一些药物仅与一个类型的受体结合。另一些药物，如同万能钥匙那样，可以结合至遍及身体各处的几个类型的受体。所谓药物的选择性就是指药物与受体结合的选择性。
特异性结合
细胞表面上的受体有着 3 维结构，可与特定物质（如药物、激素、神经递质）相结合，这些物质须具备与受体完全适合的 3 维结构，就像钥匙和锁的关系。
激动剂和拮抗剂
靶向受体的药物划分为激动剂或拮抗剂。激动剂可激活或刺激受体，使细胞生理功能增强或减弱。拮抗剂阻断内源性激动剂（通常为神经递质）与受体结合的过程，从而阻断或减弱细胞对内源性激动剂的反应。
激动剂与拮抗剂可同时应用治疗哮喘。例如沙丁胺醇可与异丙托溴铵合用。沙丁胺醇是呼吸系统中细胞表面肾上腺素能神经受体激动剂，通过松弛支气管平滑肌舒张气道（支气管扩张）。异丙托溴铵（拮抗剂）结合至其他（胆碱能）受体，阻断乙酰胆碱（一种引起平滑肌细胞收缩和随后气道缩窄（支气管收缩)的神经递质）结合。两种药物通过不同机制都起到舒张气道（帮助患者轻松呼吸）的作用。
β受体阻滞剂，如普萘洛尔，是一类广泛使用的拮抗剂。β-受体阻滞剂主要用于治疗高血压、心绞痛（心肌供血不足引起的胸痛）、某些心律失常，并预防偏头痛。它们阻断或减少应激期间释放的激动剂神经递质肾上腺素 (adrenaline) 和去甲肾上腺素 (noradrenaline) 对心脏的刺激。当体内局部β受体激动剂浓度过高时，拮抗剂如β受体阻滞剂最有效。这与交通管理类似，路障在下午5点拦住的车辆要多于凌晨3点，同样剂量的β受体阻滞剂对正常心脏功能影响较小，而对于紧张时激素大量释放时的影响较大，因而能更好保护心脏不会受过度刺激。
体内靶点：细胞受体
体内某些内源性物质，如神经递质和激素，选择作用于细胞表面的特定受体。当这些物质与细胞的相应受体结合后，可激活受体，继而在该细胞中产生或抑制某一特定反应。药物也可靶向受体并与之结合。
一些药物是激动剂，激活受体的方式与内源性物质相同。另一些药物是拮抗剂，可阻断内源性物质对受体的作用。每一类受体都有许多不同亚型，药物可作用于受体的一种或多种亚型。
受体类型
内源性激动剂
产生的作用
靶向受体的药物
肾上腺素能
α1
肾上腺素和去甲肾上腺素
“应急”反应：收缩皮肤、消化道、泌尿道内血管
分解肝糖原（释放能量）
减少胃肠蠕动
收缩泌尿生殖器官平滑肌
激动剂：甲氧明、去氧肾上腺素
拮抗剂：多沙唑嗪、哌唑嗪、坦索罗辛、特拉唑嗪
α2
肾上腺素和去甲肾上腺素
减少胰岛素分泌、抑制血小板聚集、减弱皮肤和小肠血管收缩、减少神经释放去甲肾上腺素
激动剂：可乐定
拮抗剂：育亨宾
β1
肾上腺素和去甲肾上腺素
加快心率、增加心肌收缩力、增加肾素（控制血压的激素）分泌
激动剂：多巴酚丁胺、异丙肾上腺素
拮抗剂：β受体阻滞剂（用于治疗高血压和心脏病），如阿替洛尔、美托洛尔
β2
肾上腺素和去甲肾上腺素
松弛血管、气道、消化道和泌尿道平滑肌
分解肌糖原（释放葡萄糖供能）
激动剂：沙丁胺醇、异他林、特布他林
拮抗剂：普萘洛尔
胆碱能神经受体
毒蕈碱型
乙酰胆碱
减慢心率、减弱心肌收缩力
收缩气道
舒张全身血管
增加胃、小肠、膀胱动力，增加唾液腺、泪腺和汗腺分泌
激动剂：乌拉胆碱、卡巴胆碱
拮抗剂：阿托品、异丙托溴铵、东莨菪碱
烟碱类
乙酰胆碱
收缩骨骼肌
激动剂：不常用
拮抗剂：阿曲库铵、泮库溴铵、筒箭毒碱
组胺能
H1
组胺
过敏反应产物
收缩气管、消化道平滑肌
舒张小血管
嗜睡（镇静作用）
激动剂：不常用
拮抗剂：西替利嗪、氯苯那敏、氯马斯汀、苯海拉明、非索非那定、氯雷他定
H2
组胺
刺激胃酸分泌
激动剂：不常用
拮抗剂：西咪替丁、法莫替丁、尼扎替丁
血清素能
血清素
脑内部血管收缩
促进消化道动力
收缩血管
对睡眠、记忆、感觉、体温调节、情绪、食欲、激素分泌的影响
部分激动剂：Buspirone
激动剂*：舒马普坦和佐米曲普坦
拮抗剂：美西麦角、昂丹司琼
多巴胺能
多巴胺
参与运动、情绪、思维、学习、寻求奖励方面的机制
增加肾血流，促进尿液排出
激动剂：普拉克索、罗匹尼罗
拮抗剂：奥氯平、利培酮
* 称作选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI) 的抗抑郁药物通过增强血清素的效果发挥作用，但不是激动剂（它们不作用于血清素受体）。
酶
一些药物作用于酶而不是与细胞上的受体结合，酶是一类调节化学反应速率的物质。靶向酶的药物分为抑制剂与激活剂（诱导剂）。例如，降胆固醇药洛伐他汀抑制一种称作HMG-CoA还原酶的酶，该酶在身体产生胆固醇时起关键作用。抗生素利福平的副作用是激活涉及代谢口服避孕药的酶。如果女性同时服用避孕药和利福平，则避孕药很快被代谢（分解为无活性产物）消除，导致避孕药无效。
化学相互作用
一些药物在不改变细胞功能及不与受体结合的情况下产生效果。例如，大部分抗酸药通过简单化学反应减少胃酸。抗酸药是与酸发生化学相互作用以中和胃酸的碱。