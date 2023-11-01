绝大多数细胞在其表面有很多不同类型的受体。受体是有特异 3 维结构的分子，可与某些物质特异性结合，就如同一把钥匙只能开一把锁。

受体能够使细胞外部的天然（源于体内）物质影响细胞活动。这类物质的例子包括神经递质（神经系统中细胞间传递消息的化学物质）和激素（由一个器官释放入血流以影响另一个器官的化学物质)。这些影响可刺激或抑制细胞内生理过程。药物就是模仿这些内源性物质作用于受体的方式，发挥药效的。例如，吗啡或其他镇痛药物与内啡肽（由人体产生的一种内源性物质，发挥控制疼痛的作用）是影响同样的大脑受体，因而发挥同样控制疼痛的作用。

一些药物仅与一个类型的受体结合。另一些药物，如同万能钥匙那样，可以结合至遍及身体各处的几个类型的受体。所谓药物的选择性就是指药物与受体结合的选择性。

特异性结合