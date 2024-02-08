冠状动脉疾病的药物治疗

心肌不断的需要富氧血液。冠状动脉（从与心脏连接的主动脉冠状窦处发出）负责运送这种血液。冠状动脉疾病可使该动脉的一个或多个分支狭窄，从而阻塞血流并由此引起胸痛（心绞痛）或急性冠脉综合征（也可参见冠状动脉疾病概述）。

在急性冠脉综合征中，冠状动脉突发阻塞导致心肌（心脏肌肉）某区域的血供大幅度减少或中断。任何组织的供血不足都被称为缺血。如果供血大幅度减低或中断超过几分钟，心肌组织将坏死。心脏病发作（也称为心肌梗死 [MI]）是指由于心肌缺血导致心脏组织坏死。

出于以下很多理由，医生会给冠状动脉疾病患者开药：

通过降低心脏负荷并扩张动脉来缓解胸痛（通常使用硝酸盐）

预防心绞痛和急性冠脉综合征的发生（β-受体阻滞剂、钙通道阻滞剂，有时使用雷诺嗪）

预防或逆转动脉粥样硬化引起的冠状动脉狭窄（血管紧张素转化酶 [ACE] 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂 [ARB]、他汀类药物和抗血小板药物）

疏通阻塞的动脉（溶栓药、抗凝药）

通常，通过鼻导管或面罩给予氧气。增加对心脏供氧有助于尽可能减少心脏组织损伤。

表格 冠状动脉疾病的治疗药物* 表格

硝酸酯类 多数患者会被给予硝酸甘油，该药物通过降低血压（这可减轻心脏负荷）、也可能通过扩张动脉来缓解疼痛。通常，首先是通过舌下含服给药，其次是静脉内给药。

吗啡 大多数有过心脏病发作的患者都有重度不适和焦虑。吗啡具有镇静作用，可降低心脏负荷。如果硝酸甘油不能使用或者无效，可给予吗啡；但是，一些数据表明吗啡可能会与抗血小板药物发生相互作用并降低抗血小板药物的有效性，并且吗啡也可能会略微增加死亡风险。

β-受体阻滞剂 由于减少心脏负荷也可以帮助限制组织损伤，常使用 β 受体阻滞剂减慢心率。减慢心率能够减轻心脏负荷，并减少受损组织的面积。

钙通道阻滞剂 钙通道阻滞剂可预防血管狭窄（收缩），并可对抗冠状动脉痉挛。所有钙通道阻滞剂都能降压。这些药物中的一些（如维拉帕米和地尔硫卓）也可以降低心率。这用于许多患者，尤其是那些不能服用 β 受体阻滞剂的患者或硝酸盐不能完全缓解症状的患者。

他汀类药物 他汀类药物长期用于冠状动脉疾病的预防，但这类药物对急性冠脉综合征患者也有短期益处。医生会给予尚未服用他汀类药物的病人这种药物。

抗血小板药物 患者如果考虑自己可能是心肌梗死，就应该在呼叫急救中心后即刻嚼服阿司匹林。如果在家中没有服用阿司匹林或者急救人员没有给予，应该在到达医院后立即给予。这可以减少冠脉内血栓（如果存在）的大小并增加存活率。患者还可能使用其他类型的抗血小板药物，例如口服氯吡格雷、噻氯匹定或替卡格雷，或者静脉内给予糖蛋白 IIb/IIIa 抑制剂。

溶栓药物 如果在患者入院后 90 分钟内无法实施经皮冠状动脉介入治疗，则需静脉内给予溶栓药（血栓溶解药物）疏通动脉。

抗凝药 大多数人也可给予抗凝剂，如肝素，以帮助预防其他的血栓形成。

雷诺嗪和伊伐布雷定 雷诺嗪和伊伐布雷定是针对对常规治疗（例如，硝酸盐或吗啡）无反应的心绞痛患者的替代疗法。