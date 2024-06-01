很多原因造成的听力损失并无治愈方法。在这些情况下，治疗包括尽量弥补听力丧失。大多数中度至重度听力丧失的人会佩戴助听器。重度至极重度听力丧失的人群植入人工耳蜗受益更大。
助听器
使用助听器将声音放大，能帮助传导性或感音神经性听力丧失的患者。遗憾的是助听器无法将听力恢复到正常范围。但可以很大程度上提高交流和接受声音的能力。
许多人由于成本、舒适问题不愿意佩戴助听器，一些人则是因为担心他人的歧视。医师应该和患者探讨这种情况，鼓励他们和听力师会面，以评估各种助听器的设计。还可在非处方药 (OTC) 售卖区购买助听器，花费相对较少。但是，OTC 助听器仅适用于轻度至中度听力丧失的患者，听力学专业人员无法根据患者的听力丧失模式和耳道进行定制。一些年老人或患有关节炎、神经疾病的患者难以操作体积最小的助听器，他们可以用大一些的助听器。
助听器：放大声音
耳背式助听器功率很强大，但外观不好看。耳内式助听器是严重听力丧失者最好的选择。它易于调节，但使用电话时有一定困难。耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。这种助听器相对不显眼。完全耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。外面几乎看不到，并且效果较好，也能使用电话。拉动小环即可将其移除。但价格最昂贵并且不易调节。
所有类型助听器都有接收声音的麦克风，对声音的电子放大系统和将声音传输给使用者的结构。多数助听器是通过置于耳道内的小扬声器传输声音。也有的助听器不采用扬声器，而通过手术植入，直接将声音传递给中耳听小骨或颅骨。
助听器的不同之处在于组成部件的大小和放置的位置。通常认为，助听器的声音输出品质越高，可能越显眼，但更容易调节，并提供听力优势。体积大的助听器往往拥有小助听器不具有的助听功能。
助听器有不同的电子特性，以适应患者不同类型的听力丧失。比如，高频听力丧失患者无法受益于简单的信号放大助听器，这类助听器只会使他们听到的含糊不清的声音变大。选择性髙频放大助听器能显著提高言语识别能力。有些助听器的耳模上留有通气孔，这使高频声波更易进入耳内。
很多助听器已使用数字多频道声音处理，从而使放大系统能更精确地匹配患者的听力丧失。对于过大声音敏感的患者，使用特殊电子线路，可以将最大音量控制在可接受的水平。
佩戴助听器的患者使用电话时可能遇到困难。佩戴传统的助听器，当靠近电话听筒时会产生啸叫。有些助听器有电话档。轻按开关（或较新的型号为自动连接）将麦克风关掉的同时，电话档线圈通过电磁感应直接与电话听筒磁体相连，设备设置为远程通信连接。通过使用蓝牙和其他方式，与电话和其他设备的连接不断改善。复杂的助听器虽然价格最昂贵，但能更好适应听力丧失的需要。
耳蜗植入
大部分严重到全聋的甚至佩戴助听器也不能听见声音或理解话语的人可通过人工耳蜗获益。人工耳蜗通过植入耳蜗（内耳与听神经相连的结构）内的多个电极，直接给予听神经电刺激信号。
当有助听器的人听不懂句子中一半以上的单词时，人工耳蜗会很有帮助。外置麦克风和言语处理器接受声音信号后转换成电刺激。电刺激通过外感应线圈，以电磁传输方式穿过皮肤，再传导给与植入电极相连的内感应线圈。电极会刺激听神经。
JACOPIN/BSIP/科学图片库
人工耳蜗不能像正常的耳蜗一样传递声音，但是可以为听力丧失的患者提供实质性的益处。至少，它可以帮助人们阅读嘴唇。大多数有植入物的人可以在不读嘴唇的情况下分辨单词，也可以使用电话。
人工耳蜗也能使耳聋患者听到并辨别环境和警告信号，如门铃、电话声及警报。它帮助耳聋者调整自己的发音，以使人们更易理解。对于最近才出现听力丧失或以前使用助听器较好的患者，应用人工耳蜗的效果会更理想。
脑干植入物
对于听神经遭到破坏的人群，例如双侧的颅底骨折（颞骨）、神经纤维瘤病、以及出生时就没有听神经的儿童，不能受益于佩戴助听器和人工耳蜗植入。然而，他们可以通过向脑部负责听觉的部分（脑干）植入电极，以恢复一些听力。这类电极被连接到声音检测和声音处理设备，类似于那些用于人工耳蜗植入的设备。
其他解决听力丧失的方法
有明显听力丧失者，可以选择若干辅助性装置，包括：
光报警系统，可使这些人知道门铃响或婴儿哭。
一些帮助人们在剧院、教堂或其他嘈杂的地方听清声音的特殊声学装置。
很多电视节目的对话都配有字幕，以可视文本显示对话。
电话交流设备，提供对话的书面版本。
唇读（视话）对于听力丧失者是一种重要的技巧。唇读对能听到声音但难以辨别声音的人尤其重要，比如与年龄相关的听力丧失。观察说话者的口型能分辨辅音的发音。因高频听力丧失者无法听清辅音发音，唇读能有效提高其对言语的理解。
唇读和其他听力丧失解决方法有时由听力学专家按计划教授，称作听觉康复。除训练唇读外，还会教听力丧失者如何预判困难的交流情况，然后改变或回避困难，从而掌控他们周围的听力环境。例如，人们可以在电话交谈开始时说明自己是听力受损者。在直接对话中，他们可要求说话者面对他们。在餐馆吃饭的听力丧失者可能希望
在非高峰时间到访，此时环境更安静。
要求包间，以阻止一些无关的声音。
要求提供书面版的每日特别餐点，而不是口头告知。
重度听力丧失者常用手语。美国聋哑人手势语(ASL)是在美国应用最广泛的形式。其他利用视觉信号的语言形式包括手势英语、精确手势英语和提示性手语。在全世界，估计有超过300种不同的手语，不同的国家、文化和村庄有它们自己的特殊形式手语。
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美国国家耳聋与其他交流障碍性疾病研究所：有关听力丧失和其他交流障碍性疾病的信息，涵盖听觉、平衡、味觉、嗅觉、语音、言语和语言功能