使用助听器将声音放大，能帮助传导性或感音神经性听力丧失的患者。遗憾的是助听器无法将听力恢复到正常范围。但可以很大程度上提高交流和接受声音的能力。

许多人由于成本、舒适问题不愿意佩戴助听器，一些人则是因为担心他人的歧视。医师应该和患者探讨这种情况，鼓励他们和听力师会面，以评估各种助听器的设计。还可在非处方药 (OTC) 售卖区购买助听器，花费相对较少。但是，OTC 助听器仅适用于轻度至中度听力丧失的患者，听力学专业人员无法根据患者的听力丧失模式和耳道进行定制。一些年老人或患有关节炎、神经疾病的患者难以操作体积最小的助听器，他们可以用大一些的助听器。

助听器：放大声音

所有类型助听器都有接收声音的麦克风，对声音的电子放大系统和将声音传输给使用者的结构。多数助听器是通过置于耳道内的小扬声器传输声音。也有的助听器不采用扬声器，而通过手术植入，直接将声音传递给中耳听小骨或颅骨。

助听器的不同之处在于组成部件的大小和放置的位置。通常认为，助听器的声音输出品质越高，可能越显眼，但更容易调节，并提供听力优势。体积大的助听器往往拥有小助听器不具有的助听功能。

助听器有不同的电子特性，以适应患者不同类型的听力丧失。比如，高频听力丧失患者无法受益于简单的信号放大助听器，这类助听器只会使他们听到的含糊不清的声音变大。选择性髙频放大助听器能显著提高言语识别能力。有些助听器的耳模上留有通气孔，这使高频声波更易进入耳内。

很多助听器已使用数字多频道声音处理，从而使放大系统能更精确地匹配患者的听力丧失。对于过大声音敏感的患者，使用特殊电子线路，可以将最大音量控制在可接受的水平。

佩戴助听器的患者使用电话时可能遇到困难。佩戴传统的助听器，当靠近电话听筒时会产生啸叫。有些助听器有电话档。轻按开关（或较新的型号为自动连接）将麦克风关掉的同时，电话档线圈通过电磁感应直接与电话听筒磁体相连，设备设置为远程通信连接。通过使用蓝牙和其他方式，与电话和其他设备的连接不断改善。复杂的助听器虽然价格最昂贵，但能更好适应听力丧失的需要。