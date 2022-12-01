我该怎么治疗我的听力损失？
很多类型的听力损失并无治愈方法，但某些设备可能有助于你改善听力和处理日常生活。这些物质包括：
什么是助听器？
助听器是使声音变大的装置。助听器有：
内置麦克风来收集声音
电池驱动的放大器
适合你耳道大小的微型扬声器
助听器仅在你有一定听力时有效，而非你全聋时。助听器不能让你听力完全恢复，但可帮助你更好的交流。
助听器：放大声音
耳背式助听器功率很强大，但外观不好看。耳内式助听器是严重听力丧失者最好的选择。它易于调节，但使用电话时有一定困难。耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。这种助听器相对不显眼。完全耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。外面几乎看不到，并且效果较好，也能使用电话。拉动小环即可将其移除。但价格最昂贵并且不易调节。
助听器有不同类型。一些助听器可以放大所有声音。其它则有一个计算机处理器，对某些音高的放大效果高于其它音高。助听器的大小不同：
适合戴在耳外的大助听器
适合耳内的中等尺寸助听器
适合耳道内的极小助听器
助听器专家可以帮助你选择最适合你的助听器类型。如果某种助听器对你效果不好，应就尝试另一种助听器咨询你的医生。
电话可能难以与助听器配合使用。一些助听器有在使用电话时方便接听的特殊功能。
什么是耳蜗植入？
耳蜗是你耳内深部的微小器官。它将进入你耳内的声波转换为神经信号后发送到大脑。这些神经信号是你真正“听到的东西”
有时候，声波不能经过耳的中部到达耳蜗，就会发生听力损失。在这种情况下，如助听器那样只是将声音放大，就无法起到很大帮助。相反，医生会为你提供人工耳蜗。
人工耳蜗：
耳蜗将声波转为电信号
通过微小导线将信号直接输入你的耳蜗
医生通过做手术将导线植入你的耳蜗。
人工耳蜗有两个部分：一个你戴在耳后的麦克风和声音处理器，和一个植入皮下的有导线连接到你耳蜗的植入物。
如你在使用助听器情况下都不能理解一句话中超过一半单词，则可能需要人工耳蜗。如果你的听力损失是最近发生的，或你在植入前成功使用了助听器，则人工耳蜗效果最好。
人工耳蜗不能帮助你完全恢复听力，但可以：
帮助你更好的读唇
让你听到声音，如火警、门铃和电话
帮你你听到自己的声音，从而能够以正常音量更清楚地说话
JACOPIN/BSIP/科学图片库
照片由Elisabeth Browning提供。
什么是脑干植入物？
你的脑干是脑底部的部分。它有很多功能，包括处理听力。如果你耳内的声音传递神经受损，则助听器和人工耳蜗都没什么用。
但如果你的脑干完好，医生可进行脑干植入。这个想法和人功耳蜗相同。
脑干植入物有：
一个将声波转换成电信号的外置麦克风和处理器。
将信号直接输入到你脑干的导线
医生通过做手术将导线植入你的脑干。这些信号不如正常听到的声音好，但它们可能帮助你感测声音。
还有其它什么能帮助我应对我的听力损失？
某些装置和技术可能有帮助，包括：
当门铃响起或婴儿啼哭时提醒你的灯光
剧院、教堂和其它有很多噪音的地方使用的特殊声音系统
电视节目和视频的隐藏式字幕
提供书面版对话的电话设备
其它策略可以包括：
学习和使用手语
学习读唇
请人们在对你说话时面向你
避开或改变可能让你难以理解他人的情形，如在错峰时间去餐馆和要求包间或比较安静的位置