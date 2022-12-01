助听器是使声音变大的装置。助听器有：

内置麦克风来收集声音

电池驱动的放大器

适合你耳道大小的微型扬声器

助听器仅在你有一定听力时有效，而非你全聋时。助听器不能让你听力完全恢复，但可帮助你更好的交流。

助听器：放大声音

助听器有不同类型。一些助听器可以放大所有声音。其它则有一个计算机处理器，对某些音高的放大效果高于其它音高。助听器的大小不同：

适合戴在耳外的大助听器

适合耳内的中等尺寸助听器

适合耳道内的极小助听器

助听器专家可以帮助你选择最适合你的助听器类型。如果某种助听器对你效果不好，应就尝试另一种助听器咨询你的医生。

电话可能难以与助听器配合使用。一些助听器有在使用电话时方便接听的特殊功能。