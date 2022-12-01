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小知识
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听力损失的治疗

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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我该怎么治疗我的听力损失？

很多类型的听力损失并无治愈方法，但某些设备可能有助于你改善听力和处理日常生活。这些物质包括：

什么是助听器？

助听器是使声音变大的装置。助听器有：

  • 内置麦克风来收集声音

  • 电池驱动的放大器

  • 适合你耳道大小的微型扬声器

助听器仅在你有一定听力时有效，而非你全聋时。助听器不能让你听力完全恢复，但可帮助你更好的交流。

助听器：放大声音

耳背式助听器功率很强大，但外观不好看。耳内式助听器是严重听力丧失者最好的选择。它易于调节，但使用电话时有一定困难。耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。这种助听器相对不显眼。完全耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。外面几乎看不到，并且效果较好，也能使用电话。拉动小环即可将其移除。但价格最昂贵并且不易调节。

助听器有不同类型。一些助听器可以放大所有声音。其它则有一个计算机处理器，对某些音高的放大效果高于其它音高。助听器的大小不同：

  • 适合戴在耳外的大助听器

  • 适合耳内的中等尺寸助听器

  • 适合耳道内的极小助听器

助听器专家可以帮助你选择最适合你的助听器类型。如果某种助听器对你效果不好，应就尝试另一种助听器咨询你的医生。

电话可能难以与助听器配合使用。一些助听器有在使用电话时方便接听的特殊功能。

什么是耳蜗植入？

耳蜗是你耳内深部的微小器官。它将进入你耳内的声波转换为神经信号后发送到大脑。这些神经信号是你真正“听到的东西”

有时候，声波不能经过耳的中部到达耳蜗，就会发生听力损失。在这种情况下，如助听器那样只是将声音放大，就无法起到很大帮助。相反，医生会为你提供人工耳蜗。

人工耳蜗：

  • 耳蜗将声波转为电信号

  • 通过微小导线将信号直接输入你的耳蜗

医生通过做手术将导线植入你的耳蜗。

人工耳蜗有两个部分：一个你戴在耳后的麦克风和声音处理器，和一个植入皮下的有导线连接到你耳蜗的植入物。

如你在使用助听器情况下都不能理解一句话中超过一半单词，则可能需要人工耳蜗。如果你的听力损失是最近发生的，或你在植入前成功使用了助听器，则人工耳蜗效果最好。

人工耳蜗不能帮助你完全恢复听力，但可以：

  • 帮助你更好的读唇

  • 让你听到声音，如火警、门铃和电话

  • 帮你你听到自己的声音，从而能够以正常音量更清楚地说话

什么是脑干植入物？

你的脑干是脑底部的部分。它有很多功能，包括处理听力。如果你耳内的声音传递神经受损，则助听器和人工耳蜗都没什么用。

但如果你的脑干完好，医生可进行脑干植入。这个想法和人功耳蜗相同。

脑干植入物有：

  • 一个将声波转换成电信号的外置麦克风和处理器。

  • 将信号直接输入到你脑干的导线

医生通过做手术将导线植入你的脑干。这些信号不如正常听到的声音好，但它们可能帮助你感测声音。

还有其它什么能帮助我应对我的听力损失？

某些装置和技术可能有帮助，包括：

  • 当门铃响起或婴儿啼哭时提醒你的灯光

  • 剧院、教堂和其它有很多噪音的地方使用的特殊声音系统

  • 电视节目和视频的隐藏式字幕

  • 提供书面版对话的电话设备

其它策略可以包括：

  • 学习和使用手语

  • 学习读唇

  • 请人们在对你说话时面向你

  • 避开或改变可能让你难以理解他人的情形，如在错峰时间去餐馆和要求包间或比较安静的位置

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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