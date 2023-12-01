NF1 通常无症状，但大多数 NF1 会在皮肤下形成特征性的牛奶咖啡斑或肿块。人们可能不会注意到这些斑点或肿块。但是，如果神经纤维瘤对周围的神经施加压力，患者可能会注意到肿块附近区域出现刺痛或无力。

牛奶咖啡斑会出现在大约 90% 的受累儿童中。它们是牛奶咖啡（牛奶咖啡）样的中等程度的棕色斑点，在胸部、背部、骨盆的皮肤以及肘部和膝盖皮肤褶皱处发病。这种斑点多在出生后或婴儿期出现。无神经纤维瘤病的儿童可能有 2 个或 3 个牛奶咖啡斑，但患 NF1 的儿童有 6 个或更多的牛奶咖啡斑。

神经纤维瘤和牛奶咖啡斑 隐藏详情 这张照片显示患有神经纤维瘤病的人背部有多个神经纤维瘤（隆起的粉色或黄褐色肿块）和牛奶咖啡斑（平坦的褐色斑点）。 HAROUT TANIELIAN博士/科学图片库

神经纤维瘤 图片 医学图像/科学照片库

在皮肤中发病的神经纤维瘤很常见。在 10～15 岁时，可能会长出大小和形状各异的神经纤维瘤。这些赘生物可能少于 10 个，或多达数千个。它们可能是皮肤的颜色，或呈粉红色或黄褐色，通常不会引起其他症状。

皮肤下形成的神经纤维瘤可引起结构异常，例如脊柱异常弯曲（脊柱后侧凸）、肋骨畸形、手臂和腿长骨增大以及腿骨或颅骨的骨缺损。如果眼球周围的骨质受影响，那么眼球会凸出。皮肤下形成的神经纤维瘤也会影响从大脑通向头部、颈部和躯干各个部位的神经（颅神经）。

神经中发生的神经纤维瘤可能会影响身体的任何神​​经。它们经常在脊神经根（脊神经从脊髓穿过脊柱出现的那部分神经）上生长。故通常极少或根本不会引起问题。但有时它们会挤压脊髓，而引起其他部位的瘫痪或感觉异常，受影响的部位取决于受压的脊髓部位。如果神经纤维瘤压迫周围神经，则神经可能无法正常发挥功能，并可能导致疼痛、刺痛、麻木或无力。影响头部神经的肿瘤可能导致失明、头晕、动作失调或无力。

可能会发生其他问题。它们包括

视神经上的肿瘤（称为视神经胶质瘤）

Lisch 结节（虹膜上的良性赘生物，虹膜是眼睛的有色部分）

动脉壁中的凸起（动脉瘤）或动脉阻塞

头部略大

学习障碍

白血病

癌性肿瘤，有时在大脑内或沿着周围神经

视神经胶质瘤可能不会引起任何症状，或它们可能会增大到足以对视神经施加压力并损害视力，甚至导致失明。这些肿瘤通常在儿童 5 岁时被诊断，而在 10 岁以后很少出现。

神经纤维瘤病中的Lisch结节 隐藏详情 这张照片显示Lisch结节，是虹膜（眼睛的有色部分）上呈褐色的赘生物。 经出版商允许。来自Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: 临床神经病学图集。RN Rosenberg编辑。费城，《当代医学》，2002年。

神经纤维瘤病通常进展缓慢。随着神经纤维瘤数量的增加，会出现更多的神经系统问题。